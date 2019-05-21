Враги Зеленского умолкли. Они готовятся к реваншу

С 20 мая на Украине начался новый политический сезон, который может быстро поменять расклад сил в стране. Команде нового президента Владимира Зеленского способен помочь в том числе высокий антирейтинг прежней власти.

ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik, Антон Лисицын. Роспуск Верховной рады сразу после инаугурации Владимира Зеленского стал сюрпризом. В "партиях власти" поворчали о "неконституционном шаге", но принялись готовиться к досрочным выборам, пишет РИА Новости. Глава СБУ и министр обороны подали в отставку. Словом, с 20 мая на Украине начался новый политический сезон, который может быстро поменять расклад сил в стране.

Возможности откатов, потоков, дерибанов

Как только Зеленский окончил инаугурационный спич, в кабинете спикера парламента Андрея Парубия собрались бывший президент Петр Порошенко, сам глава Рады, руководитель кабинета министров Владимир Гройсман, бывший премьер и лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк. Совещаться было о чем — новый президент выразил желание отправить в отставку все правительство, в частности уволить глав оборонного ведомства, Службы безопасности Украины (СБУ) и Генеральной прокуратуры.

О том, кого он намерен привести на освободившиеся места, Зеленский не сказал, но дал понять, что кадровые чистки неизбежны.

"Граждане устали от опытных системных надутых политиков, которые за 28 лет создали страну возможностей. Возможностей откатов, потоков, дерибанов. Мы построим страну других возможностей. Где все равны перед законом, где есть честные и прозрачные правила игры, одни для всех. А для этого к власти должны прийти люди, которые будут служить народу", — заявил новый глава государства.

Демонстрируя принципиальное отличие от своих предшественников, Зеленский призвал не вешать в кабинетах чиновников свои портреты. "Президент — не икона, не идол. Президент — это не портрет. Повесьте туда фото своих детей и перед каждым решением смотрите им в глаза", — предложил он.

Четкое послание от Америки

Роспуск Рады был шагом ожидаемым — о намерениях нового президента "команда Зе" предупреждала задолго до 20 мая. Представитель штаба Зеленского Дмитрий Разумков заявлял, что "президент будет инициировать роспуск". Такая решительность встретила понимание и за пределами страны. Присутствовавший на инаугурации министр энергетики США Рик Перри передал Зеленскому пожелания от президента Дональда Трампа. "Послание от Америки довольно четкое. США с нетерпением ждут совместной работы с новым президентом, надеюсь, и с новым парламентом", — информировал Перри.

© Sputnik / Стрингер Владимир Зеленский объявил о роспуске Верховной рады

Даже условные противники Зеленского — члены "Блока Петра Порошенко" (БПП) приняли известие о роспуске парламента без возмущения. Первый заместитель председателя БПП Игорь Кононенко сказал, что глава государства имеет право на такой шаг, а фракция будет готовиться к выборам.

Представитель "Народного фронта" Игорь Котвицкий отнесся к преждевременному завершению работы парламента философски. "Вариантов нет, будем идти на выборы", — отозвался он на произошедшее событие, добавив, что партия проведет ребрендинг.

Вице-спикер Рады, ярая сторонница Порошенко Ирина Геращенко прокомментировала произошедшее так же спокойно: "Выиграла с десяток пари, что будет досрочный роспуск, хоть это и не конституционно". И тут же отпустила колкость в адрес нового президента: "Но кто же на такие мелочи обращает внимание в эпоху борьбы за лайки".

Основания для роспуска Рады

Впрочем, некоторая интрига до 20 мая сохранялась. Дело в том, что буквально накануне — 17 мая — фракция "Народного фронта" развалила правящую коалицию, объявив о выходе из ее состава. Парламентарии получали 30 дней на формирование новой коалиции. На этот период Рада обладает иммунитетом против роспуска. А с 27 мая начинается отсчет полугодового периода до окончания полномочий парламента. В это время Раду тоже нельзя распустить.

Команда Зеленского, со своей стороны, указала, что и до выхода "Народного фронта" из коалиции ее фактически не существовало с февраля 2016-го. Поле для юридических баталий у сторон было. Но в целом все согласились с тем, что объявлен новый политический сезон.

Причину, по которой депутаты решили не цепляться за формальные основания и согласились мирно разойтись, назвал Олег Ляшко. Лидер Радикальной партии объяснил, что и без того непопулярному парламенту не стоит спорить с президентом.

"Конституционных оснований для роспуска Рады нет. Это чисто политическое решение. Но мы идем на досрочные выборы, потому что этого ожидает общество", — подчеркнул Ляшко.

Естественно, слова Зеленского обнадежили и тех, кто не входил в партию власти. Сразу после репортажей с инаугурации мэры Харькова и Одессы Геннадий Кернес и Геннадий Труханов объявили о создании совместной партии под парламентские выборы. "Партия мэров" рассчитывает на голоса жителей юго-востока Украины. Труханов объяснил, что неожиданный старт избирательной кампании ему никак не помешает: "В наших городах у нас очень высокие рейтинги, и время на раскрутку не требуется". Таким образом мэр Одессы дал понять, что уверен в изменении всего политического ландшафта после прихода к власти Зеленского.

Абстрактный креатив

Если Зеленский подпишет соответствующий указ*, то нынешняя Рада проживет еще примерно два месяца: пока не пройдут досрочные выборы. В зависимости от дня публикации указа это может быть 14 или 21 июля. И "короткая дистанция" в такой ситуации может сыграть на руку новому президенту.

© Sputnik / Стрингер Короля играет свита. Что сыграла команда Зеленского

Действительно, быстро исполнить все данные обещания — сложно. А кредита доверия для того, чтобы мобилизовать электорат голосовать за "новые лица", Зеленскому может вполне хватить.

Как отметил уехавший с Украины от преследований силовиков главный редактор Страна.ua Игорь Гужва, "за два месяца он (Зеленский. — Прим. ред.) может выехать на таком же абстрактном креативе и на наездах на "папередников" (предшественников. — Прим. ред.) — вполне обоснованных".

Препятствия планам Зеленского кроются в старом избирательном законодательстве. Половина депутатов избирается в мажоритарных округах по закрытым спискам. В таких условиях значимая часть старого состава Рады вполне может вернуться в свои кресла.

По этой причине депутат Вадим Рабинович призывал отменить мажоритарную систему, объясняя, что она позволяет получить депутатские мандаты тем, кто фактически покупает кресло в парламенте. "Мажоритарщики — это то, что убивает Украину год за годом, это то, что порождает колоссальную коррупцию.

Если же мы опять переизберем полпарламента по партийным спискам, а половину — по мажоритарным, то любая следующая власть купит мажоритарщиков и, набрав недостающие проценты, они опять будут править незаконно, вразрез тому, как избирали их люди", — описал возможность реванаша противников Зеленского парламентарий.

Законопроект об изменении правил голосования Радой рассматривается уже давно. И представители националистической партии "Свобода" призвали Зеленского созвать внеочередное заседание парламента, чтобы депутаты успели принять новый закон и выборы прошли по пропорциональной системе.

Превратить в ничтожную политсилу

Помимо "абстрактного" предвыборного креатива, команде Зеленского способен помочь и высокий антирейтинг прежней власти. Вернувшийся в страну бывший замглавы администрации президента Виктора Януковича юрист Андрей Портнов заявил, что займется делами Порошенко и его окружения. "Наша большая юридическая команда в первый же день после инаугурации планирует начать подачу заявлений о преступлениях Порошенко. Мы систематизировали основные преступления организованной преступной группы Порошенко", — изложил свои планы Портнов.

Вся эта активность должна "превратить еще существующую парламентскую фракцию (БПП. — Прим. ред.) в ничтожную политсилу для того, чтобы они не смогли победить на следующих парламентских выборах". "И (чтобы сторонники Порошенко. — Прим. ред.) не смогли влиять на общественную жизнь и государственную политику в нашей стране", — описал юрист задачу-максимум.

© Sputnik / Стрингер Премьер-министр Украины заявил об отставке

Понимание политического момента проявили и главы силовых ведомств. Председатель СБУ Василий Грицак подал рапорт об отставке еще до инаугурации. Затем о своем желании уволиться объявил министр обороны Степан Полторак. Глава кабмина Владимир Гройсман созвал журналистов на брифинг, чтобы сообщить о своей отставке. "Президент сегодня своим заявлением взял на себя всю ответственность за все, что произойдет дальше. В новом парламенте мы со своими однодумцами сформируем профессиональную команду", — проинформировал премьер-министр о своих планах.

Только глава Минздрава Ульяна Супрун заявила, что ей предстоит еще многое сделать на ниве здравоохранения и она не будет подавать в отставку в ответ на просьбы Зеленского.

* Президент Украины Владимир Зеленский 21 мая подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля.