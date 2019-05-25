Что грозит Британии и ЕС отставка Терезы Мэй

Уход британского премьера Терезы Мэй со своего поста, а также кто может занять ее место – обо всем этом рассуждает политический обозреватель Sputnik Армения Арман Ванескегян.

Экс-глава МИД Великобритании Борис Джонсон – сторонник гораздо более жесткого расставания Великобритании с Евросоюзом. Он ушел в отставку из-за того, что не соглашался с вариантом договора по Brexit (Брекзит - процесс выхода Британии из ЕС. – ред.), который предполагал создание свободной зоны торговли между двумя субъектами.

Евроскептики в Лондоне предполагали, что это будет держать на коротком поводке страну, желающую уйти в свободное экономическое плавание. Именно поэтому британские парламентарии трижды отвергали вариант договора, предлагаемый премьером Терезой Мэй.

Отставка британского премьера пока ничего не изменила, зато определились четкие сроки

В данном случае нельзя говорить о варианте отставки блестящего политика, когда используется классическая формулировка "Мавр сделал свое дело, мавр может уйти". Мадам премьерша своего дела сделать не смогла. И второго, повторного варианта референдума по Брекзиту, скорее всего, не будет.

Борис Джонсон, который лидирует в списке претендентов на пост главы правительства (40% вероятности по прогнозам букмекерских контор), ни при каком раскладе не допустит повторного референдума.

Во всяком случае Джонсон уже сказал: "Мы покинем ЕС 31 октября с соглашением или без соглашения". А это значит, что Брюсселю просто незачем будет продлевать сроки выхода Британии из ЕС.

Напомню, изначально процедурная дата выхода Королевства из Евросоюза была назначена на 29 марта 2019 года. Однако после того, как парламент целых три раза отверг соглашение по Брекзиту, представленное Терезой Мэй, европарламентарии передвинули срок на 31 октября текущего года.

Для Евросоюза Брекзит является весьма нежелательным и опасным прецедентом

Сейчас, уже практически не рискуя ошибиться, можно говорить, что этот срок – окончательный. Ведь при главном фаворите на пост премьера Борисе Джонсоне соглашений, наподобие тех, которые предлагала парламентариям Мэй, не будет.

Уже очевидно, что представляемый Джонсоном вариант будет гораздо жестче, а то британцы и вовсе обойдутся без каких-либо соглашений. Британия попросту уйдет в свободное плавание, оставив за кормой Евросоюз.

На самом деле Мэй, пребывая на посту премьера, мурыжила историю с Брекзитом именно из-за того, что еврооптимисты не хотели полностью разрывать связь с одной из ведущих европейских держав. Ведь это может стать весьма опасным прецедентом.

Между тем в определенных кругах западных экспертов, политических аналитиков и так зреет прогноз о скором развале Евросоюза. Насколько это реально, покажет время, однако история с Брекзитом действительно весьма нежелательна для Брюсселя.

Очевидно, что имя Терезы Мэй не будет прописано на "золотых скрижалях" британской истории

Как бы то ни было, Мэй так и не смогла войти в историю своей страны как политический деятель, лидер, который сумел обеспечить Брекзит. А ведь выход Королевства из Евросоюза является желанием народа, обоснованным и утвержденным в рамках референдума. Она пошла на поводу тех европейских сил, которых пугает уход Британии как предтеча развала ЕС.

А сейчас получается так, что страна рискует выйти из ЕС вообще без какого-либо соглашения. И тогда в воздухе повиснет великое множество нерешенных политических вопросов. Например, вопрос о будущей границе между Северной Ирландией и Ирландией.

Или же вопрос по делу Скрипалей, которое вовсю раскручивала экс-премьерша, пользуясь своим служебным положением… И вдруг оказывается, что страшилка с "новичком" даже яйца выеденного не стоила. Да и потерпевшие отец и дочь исчезли из поля зрения масс-медиа неизвестно куда.

Прошла мимо и не пожала руку: как поссорились Меркель и Мэй >>>