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Хисамов: команде Зеленского нужен такой политик со связями, как Саакашвили

© Sputnik / Стрингер
Колумнисты
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Искандер Хисамов
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Политику был запрещен въезд на Украину до 2021 года, но уже 29 мая он прилетит в Киев.

Новый президент Украины Владимир Зеленский своим указом вернул гражданство Михаилу Саакашвили, бывшему губернатору Одесской области, бывшему президенту Грузии и действующему главе партии "Движение новых сил" (Украина).  "Дякую президенту Зеленському! Слава Україні! " – написал в ответ на своей странице в Facebook Саакашвили.

© Sputnik / Стрингер
Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство

Экс-президент Грузии может вернуться на Украину 31 мая. По его словам, он собирается вернуться в страну, потому что его несправедливо изгнали, и теперь он соскучился "по друзьям и близким" и вообще считает Украину вторым домом.

Политические перспективы Саакашвили на Украине комментирует для Sputnik главный редактор сайта "Украина.ру" Искандер Хисамов.

Во-первых, говорит Хисамов, враг моего врага мой друг. А Саакашвили – самый яростный недруг Порошенко. Он будет делать все, чтобы скомпрометировать бывшего президента Украины. Наверняка Саакашвили владеет конфиденциальной информацией о Порошенко и его окружении.

Во-вторых, он яркий, талантливый политик, популярный и со связями. Такого лучше иметь на своей стороне. Столь заметные фигуры в преддверии досрочных парламентских выборов команде Зеленского нужны.

Конечно, альянс с Саакашвили – это серьезный риск. Как показала жизнь, Саакашвили человек неугомонный и довольно обидчивый. С Зеленским может случится такая же история, что и с Порошенко, говорит Хисамов.

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Так что Михаил Саакашвили едва ли получит какой-либо значимый пост в правительстве, полагает главный редактор сайта "Украина.ру", но может пригодиться во время предвыборной компании по выборам в Верховную Раду.

Тем более Зеленскому рано или поздно пришлось бы решать "вопрос Саакашвили". Тот имел украинское гражданство, долго жил в стране и много для нее сделал. Если бы Саакашвили не вернули гражданство, власть получила бы в его лице врага, жесткого критика. А теперь Зеленский для Саакашвили благодетель, и он будет делать все, чтобы помочь новому президенту укрепиться во власти и уничтожить его противников, в первую очередь Петра Порошенко.

Напомним, экс-президент Украины Пётр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства своим указом от 26 июля 2017 года. Мотивировка -  политик скрыл при получении украинского паспорта, что в Грузии против него заведены уголовные дела.

Тогда же бывший президент Грузии стал лицом без гражданства, так как грузинское гражданство он утратил в 2015 году по причине получения украинского.

В феврале 2018 года Саакашвили выдворили в Польшу как лицо, незаконно прибывшее с территории этой страны. Сейчас политик живет в Нидерландах, на родине своей жены.

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21 апреля 2019 года на выборах президента Украины одержал победу Владимир Зеленский. Вскоре он публично пообещал предоставлять гражданство страны россиянам и "всем, кто готов бороться за свободу".

Президент России Владимир Путин прокомментировал заявление Зеленского, язвительно посоветовав тому вернуть украинский паспорт Михаилу Саакашвили. "Например, было бы справедливым вернуть украинский паспорт человеку, который в прошлом был грузином, а сегодня считает себя украинцем. Имею в виду Саакашвили Михаила Николаевича", - сказал Путин.

И действительно, вскоре Саакашвили передал в администрацию нового президента обращение, в котором просил вернуть ему гражданство Украины.

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Теги:
Владимир Зеленский, Михаил Саакашвили, Петр Порошенко, Киев, Украина



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