России не хватает газа, докупят в Туркмении – эксперт

Востоковед и политолог Дмитрий Верхотуров рассуждает для Sputnik об отношениях России и Туркменистана в газовой сфере.

ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. В Ашхабаде 30-31 мая соберутся руководители правительств всех стран СНГ – там состоится заседание Совета глав правительств Содружества.

Немного ранее в Туркменистане произошли события, значимые для всего среднеазиатского региона.

Газовые споры завершились примирением

Большая история часто делается незаметно. Вот и эпоха газового размежевания России и Туркменистана в апреле 2019 года подошла к концу – "Газпром" возобновил закупки туркменского газа после трех лет полного прекращения газовых контрактов и длинной судебной тяжбы в Стокгольмском арбитражном суде, которая завершилась примирением сторон и отзывом иска. Транспортировку туркменского газа в Россию подтвердил "КазТрансГаз", обслуживающий свою часть газопровода Средняя Азия – Центр (САЦ).

Важно понять, что стоит за нынешним газовым соглашением и насколько это всерьез и надолго.

Возобновление поставок туркменского газа в Россию сопровождалось интенсивными переговорами на высшем уровне. Они начались в августе 2018 года, когда президента Туркменистана посетил Россию и Владимир Путин принял его в Сочи. На встрече главы двух государств обсудили широкий круг вопросов двухстороннего сотрудничества. О деталях не сообщалось (очевидно, по желанию туркменской стороны), но дальнейшие события показали самым наглядным образом, что Путину и Бердымухаммедову удалось найти общий язык.

В октябре 2018-го в Ашхабад прибыли заместитель председателя Правительства России Константин Чуйченко и глава "Газпрома" Алексей Миллер. Бердымухаммедов беседовал с ними лично. В ноябре Миллер приезжал еще раз и снова встречался с президентом Туркменистана.

© Foto : Из личного архива Рустама Танкаева Танкаев объяснил, чем "Газпрому" может быть интересна Центральная Азия

В феврале 2019 года в Ашхабад с рабочим визитом приезжал министр иностранных дел России Сергей Лавров, который провел встречи с президентом Туркменистана и вице-премьером, министром иностранных дел Рашидом Мередовым. В сообщениях прессы кратко говорилось о некоторых политических соглашениях, которые в деталях также остались неизвестными.

В конце марта Миллер снова посетил Туркменистан, по всей видимости, для подписания соглашения о возобновлении закупок газа, которые начались с 15 апреля. "Газпром" официально заявил, что контракт краткосрочный, и до 30 июня компания закупит 1,155 млрд кубометров туркменского газа. О цене официально нигде не сообщалось.

Газ в обмен на трубы и двигатели?

Многие эксперты затруднялись с определением причин, приведших к заключению нового российско-туркменского газового соглашения. Это и неудивительно, потому что переговоры шли за закрытыми дверями и обе стороны были предельно скупы на комментарии.

Однако накануне возобновления продажи газа в Россию Туркменистан совершил две интересные сделки. Первая: закупка в Объединенной двигательной корпорации, входящей в состав "Ростеха", промышленных газотурбинных двигателей НК-14СТ. Эта модификация авиадвигателя НК-12 используется в качестве привода газоперекачивающих агрегатов.

© Sputnik / Стрингер Узбекистан направит средства на строительство газопровода ТАПИ

Вторая: в начале апреля Челябинский трубопрокатный завод выиграл тендер "Туркменгаза" на поставку 214 км труб для строительства газпровода ТАПИ на 219 млн долларов.

Таким образом, ясно: Туркменистан стал нуждаться в оборудовании и материалах для модернизации и развития своей газотранспортной системы. Напомню, что руководство этой страны сумело достичь соглашения с Афганистаном, и туркменские компании приступили к строительству участка газопровода ТАПИ на афганской территории.

И Туркменистан, судя по всему, строит весьма широкие планы на продолжение и развитие сотрудничества с Россией на основе возврата к крупномасштабному экспорту газа в Россию.

Так, 7 мая в Ашхабаде состоялось 11-е заседание Межправительственной туркмено-российской комиссии по экономическому сотрудничеству, на котором присутствовали вице-премьер России Константин Чуйченко и заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин. Вскоре после этого заместитель министра энергетики РФ Анатолий Яновский заявил, что завершается подготовка к заключению пятилетнего контракта с объемами поставки около 1 млрд кубометров газа в квартал (или 4 млрд кубометров в год, на сумму ориентировочно 960 млн долларов). Яновский – осведомленный источник, и его словам стоит верить.

21-22 мая в Авазе прошел Х Международный газовый конгресс Туркменистана, на который приехали 450 делегатов из 30 стран – представители нефтегазовых, сервисных, консалтинговых компаний, международных организаций, банков, заинтересованных в развитии сотрудничества с Туркменистаном. Если Туркменистан уверен, что вскоре он сможет продавать газ в Россию и получит до миллиарда долларов в год, то уже имеет смысл приглашать иностранные компании к сотрудничеству.

Вскоре после конгресса ПАО "Татнефть" заявила о намерениях возобновить сотрудничество на нефтяном месторождении Готурдепе, где российская компания проводила капитальный ремонт скважин и устанавливала новое насосное оборудование, позволяющее увеличить добычу нефти. Ее инвестиции в производство могут составить 200 млн долларов, рабочие места получат более 400 граждан Туркменистана.

Наконец, 31 мая в Ашхабаде пройдет заседание Совета глав правительств стран СНГ, на которое прибудет председатель правительства России Дмитрий Медведев. Можно предполагать, что состоятся и двусторонние встречи, и доминирующей темой будет также газ и его поставки.

Долгосрочное сотрудничество, полезное для всех

Таким образом вполне уже просматриваются перспективы возврата к долгосрочному российско-туркменскому газовому сотрудничеству и достаточно крупномасштабному экспорту туркменского газа в Россию. В том, что новый пятилетний контракт будет подписан, нет особых сомнений – хотя бы потому, что стало очевидно: без российских индустриальных ресурсов – оборудования, труб, сервисных услуг – Туркменистан не может развивать дальше свою добычу нефти и природного газа и не может расширять свою сеть экспортных газопроводов. А от этого в решающей степени зависит состояние экономики республики.

Туркменистан к тому же получил крайне негативный опыт разрыва газовых отношений с Россией. Споры и суды дали только убытки и ущерб.

А для России туркменский газ – лучший вариант наполнения газопровода "Северный поток-2" газом от независимых источников.

Как уточнил эксперт Валерий Чумакин, Совет ЕС 15 апреля внес новые поправки в Газовую директиву, обязывающие оператора газопровода на 50% наполнить его газом от независимых источников. Общая пропускная способность двух ниток "Северного потока" составит 55 миллиардов кубометров. То есть "Газпрому" придется найти более 22 миллиардов кубов "чужого" газа.

"У Азербайджана свободных объемов газа не предвидится — ему нужно ежегодно поставлять 10 миллиардов кубов по южному газовому коридору. В Узбекистане "Газпром" закупает четыре миллиарда кубов в год. Более 22 миллиардов кубов можно найти только в Туркменистане. И вовсе не обязательно, чтобы в "Северный поток-2" попал газ именно туркменский. Тут можно использовать газовый своп, или газ из Туркменистана пустить на нужды юга и центральной части России, а на севере тот же объем закачать в "Северный поток", – отметил Чумакин.

Из общего контекста российско-туркменских отношений и положения Туркменистана в регионе можно полагать, что в политическом пакете российско-туркменских договоренностей – усиление сотрудничества в сфере безопасности (видимо, включая поставки вооружения и боевой техники), а также более активное взаимодействие по вопросам Каспийского моря.

Фото из личного архива С. Митрахановича Митрахович: проект ТАПИ если не умер, то как минимум отложен в долгий ящик

То есть повестка на несколько лет вперед сформирована и, скорее всего, уже в скором будущем даст свой результат.

Возобновление российско-туркменского газового сотрудничества имеет позитивные последствия и для всего региона. Ашхабад делал значительные усилия по развитию региональной инфраструктуры, особенно по строительству железных дорог, газопроводов и ЛЭП. С расширением финансовых возможностей Туркменистана можно полагать, что эта туркменская политика только усилится, в особенности в Афганистане, его северо-западной части. По крайней мере, Туркменистан вознамерился достроить ТАПИ, а этот проект изменит и политические, и экономические условия в Афганистане, что почувствуют все страны Центральной Азии, в особенности Узбекистан и Таджикистан.