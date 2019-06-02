Энергетика и другие перспективы. Состоялся юбилейный саммит ЕАЭС

Что больше всего порадовало в юбилейном саммите ЕАЭС, состоявшемся в городе с еще не очень привычным названием Нур-Султан, так это его подчеркнутая будничность. Так сказать, мероприятие "для своих".
Вполне, кстати, логичным выглядит и назначение экс-президента Казахстана на пост почетного председателя Высшего Евразийского экономического совета: энергии и деловой активности старожила постсоветского политического пространства можно только от всей души позавидовать.
Тут просто не стоит забывать, что сам проект ЕАЭС для Нурсултана Абишевича — во многом личный. И, соответственно, пользы евразийской интеграции он на этом посту способен принести немало, о чем российский президент Путин, специально прилетевший в Нур-Султан днем раньше, как раз, чтобы пообщаться с Назарбаевым в более или менее спокойной обстановке, ничуть не скрывая своих намерений, говорил.
Но это — только внешняя сторона процесса.
Как, кстати, и все разговоры о вступлении в ЕАЭС новых членов.
От вполне реалистичной со временем интеграции Молдовы до совсем уж экзотического для наших земель грустных осенних осин и выжженных солнцем степей Сингапура, о зоне свободной торговли с которым заговорил председательствующий по принципу ротации в ЕАЭС премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Что ж, будет весьма любопытно понаблюдать.
Но это все, еще раз — только внешние проявления сложных интеграционных процессов.
И как раз в этом конкретном вопросе не отметить правоту Александра Григорьевича в общем никак нельзя. Поэтому если смотреть на происходящее именно с точки зрения практических перспектив, то главным решением текущего саммита глав государств ЕАЭС являются не декларации о дружбе и действительно растущем взаимопонимании, а долгожданное правоустанавливающее соглашение об общем рынке электроэнергии.
О чем, собственно, речь.
Почему это важно.
Энергетическая платформа для межгосударственного объединения, объективный лидер которого претендует на глобальных рынках на позиции энергетической сверхдержавы, не может не быть определяющим фактором интеграции — как экономической, так в перспективе и политической.
Нам, внутри нашей экономики вообще и энергетики в частности, благодаря этому общему рынку, возможно, удастся привести в более или менее адекватное состояние собственное печальное наследие энергетической реформы конца девяностых — начала нулевых.
Соглашение ЕАЭС по общему рынку электроэнергетики — это очень важный практически и прорывной результат. Просто чтобы было понятно, какие страсти там кипели: консенсус стран ЕАЭС в вопросе объединения национальных энергетических рынков был достигнут только в конце апреля текущего года. И — да, это, безусловно, скучнее, но и гораздо важнее, чем любой ожидаемый Сингапур.
Источник: РИА Новости.