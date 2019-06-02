Энергетика и другие перспективы. Состоялся юбилейный саммит ЕАЭС

Основные задачи ЕАЭС внешне довольно скучны, по крайней мере, для так называемой массовой аудитории, но именно от их системного и поступательного решения прямо зависит будущее территорий, ранее бывших частями одной громадной и по-настоящему великой страны, отмечает колумнист Дмитрий Лекух.

Что больше всего порадовало в юбилейном саммите ЕАЭС, состоявшемся в городе с еще не очень привычным названием Нур-Султан, так это его подчеркнутая будничность. Так сказать, мероприятие "для своих".

Тут все просто: юбилей — юбилеем, награды — наградами. Но работы предстоит еще столько, что даже торжественные мероприятия с награждением Владимира Путина, Александра Лукашенко и Сооронбая Жээнбекова орденом "Первый президент Казахстана — лидер нации Нурсултан Назарбаев", которые проводил лично Нурсултан Абишевич, выглядели вполне уместной деталью. По крайней мере, роль самого Назарбаева, который сложил все свои внутренние полномочия и теперь официально именуется просто Елбасы, в евразийской интеграции действительно трудно даже чисто теоретически переоценить.

Вполне, кстати, логичным выглядит и назначение экс-президента Казахстана на пост почетного председателя Высшего Евразийского экономического совета: энергии и деловой активности старожила постсоветского политического пространства можно только от всей души позавидовать.

Тут просто не стоит забывать, что сам проект ЕАЭС для Нурсултана Абишевича — во многом личный. И, соответственно, пользы евразийской интеграции он на этом посту способен принести немало, о чем российский президент Путин, специально прилетевший в Нур-Султан днем раньше, как раз, чтобы пообщаться с Назарбаевым в более или менее спокойной обстановке, ничуть не скрывая своих намерений, говорил.

Но это — только внешняя сторона процесса.

Как, кстати, и все разговоры о вступлении в ЕАЭС новых членов.

От вполне реалистичной со временем интеграции Молдовы до совсем уж экзотического для наших земель грустных осенних осин и выжженных солнцем степей Сингапура, о зоне свободной торговли с которым заговорил председательствующий по принципу ротации в ЕАЭС премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Что ж, будет весьма любопытно понаблюдать.

Но это все, еще раз — только внешние проявления сложных интеграционных процессов.

Основные задачи ЕАЭС все-таки лежат внутри самого Союза. Внешне они довольно скучны и будничны, по крайней мере, для так называемой массовой аудитории (то ли дело тот же Сингапур). Но именно от их системного и поступательного решения прямо зависит будущее территорий, ранее бывших частями одной громадной и по-настоящему великой страны. Об этом, кстати, в политической части саммита много и зачастую весьма по делу говорил в Нур-Султане Александр Григорьевич Лукашенко. Который, отмечая растущий авторитет Евразийского экономического союза на международной арене (а он и вправду растет), призывал прежде всего не забывать про выполнение уже достигнутых договоренностей. Вот, дословно: "Активность на внешнем контуре и новых направлениях не должна причинять ущерб основной деятельности по отмене барьеров, изъятий и ограничений во взаимной торговле".

И как раз в этом конкретном вопросе не отметить правоту Александра Григорьевича в общем никак нельзя. Поэтому если смотреть на происходящее именно с точки зрения практических перспектив, то главным решением текущего саммита глав государств ЕАЭС являются не декларации о дружбе и действительно растущем взаимопонимании, а долгожданное правоустанавливающее соглашение об общем рынке электроэнергии.

О чем, собственно, речь.

Главы государств Евразийского экономического союза наконец-то подписали протокол о внесении изменений в союзный договор 2014 года, который меняет содержание раздела, посвященного общему энергетическому рынку. Что в нем особенно важно — он, по сути, регламентирует, как именно будет осуществляться выход на общий энергетический рынок региональных и национальных структур до и после заключения аналогичного соглашения об общем рынке газа. И если до решения связанных с этим тарифных, технологических и иных правовых вопросов энергетические компании стран ЕАЭС на общий рынок будут выпускаться уполномоченными национальными регуляторами, то в перспективе доступ на него будет открыт всем заинтересованным игрокам.

Почему это важно.

Энергетическая платформа для межгосударственного объединения, объективный лидер которого претендует на глобальных рынках на позиции энергетической сверхдержавы, не может не быть определяющим фактором интеграции — как экономической, так в перспективе и политической.

Нам, внутри нашей экономики вообще и энергетики в частности, благодаря этому общему рынку, возможно, удастся привести в более или менее адекватное состояние собственное печальное наследие энергетической реформы конца девяностых — начала нулевых.

Соглашение ЕАЭС по общему рынку электроэнергетики — это очень важный практически и прорывной результат. Просто чтобы было понятно, какие страсти там кипели: консенсус стран ЕАЭС в вопросе объединения национальных энергетических рынков был достигнут только в конце апреля текущего года. И — да, это, безусловно, скучнее, но и гораздо важнее, чем любой ожидаемый Сингапур.

Источник: РИА Новости.