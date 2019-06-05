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Иностранный гражданин разговаривает с сотрудником центра, получая трудовой патент

Американский прогноз: в Россию завезут мигрантов из Афганистана и Пакистана

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Колумнисты
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Владимир Корнилов
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Российское общество действительно стоит перед серьезными демографическими проблемами, но нельзя вырывать их из общемирового контекста, пишет колумнист Владимир Корнилов.

Американский центр Stratfor, являющийся, пожалуй, крупнейшей частной разведкой мира, а потому именуемый многими "теневым ЦРУ", опубликовал доклад о нас. Само заглавие труда говорит о многом: "Нехватка мигрантов в России больше, чем кто-либо мог представить". Авторы документа, ознакомившись (по всей видимости, очень бегло) с некоторыми статистическими данными Росстата по итогам прошлого года, признались, что для них "стали сюрпризом" масштабы демографических проблем нашей страны.

© Sputnik / Jesus Alvarado
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"То, что Россия сталкивается с серьезным демографическим вызовом, не сюрприз ни для кого, но масштаб этой проблемы может им оказаться", — утверждает Stratfor. А затем начинает стращать читателей "этническим и религиозным воздействием", которое якобы "способно дестабилизировать страну изнутри".

Действительно, ни для кого не секрет наличие у России вызовов, связанных с вхождением в период так называемой демографической ямы, — когда детородного возраста достигают женщины, родившиеся в "святые девяностые", то есть во времена полного развала и резкого падения рождаемости в стране. Напомним: эту проблему в качестве первоочередной выделил и Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному Собранию. Причем никаким сюрпризом ни для кого не стали и ее масштабы. Она была фактически запрограммирована в связи с нашим историческим наследием и довольно точно вычислена тем же Росстатом, что демонстрируют сами аналитики Stratfor, ссылающиеся на эти данные.

При естественной убыли населения (превышение смертности над рождаемостью) Россия, как и любая развитая страна, покрывала эту отрицательную разницу приемом трудовых мигрантов. Благодаря чему вплоть до прошлого года обеспечивала рост численности населения. До 2014 года — в основном за счет выходцев из Средней Азии, но с довольно значительным проседанием курса рубля в тот период потоки мигрантов оттуда несколько ослабли.

Рабочие на строительной площадке
© Sputnik / Павел Лисицын
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Однако появился другой источник рабочей силы: из охваченной гражданским конфликтом Украины, чья экономика рухнула на глазах, в Россию потянулись сотни тысяч и даже миллионы. С появлением у украинцев безвизового режима с ЕС и значительным ослаблением миграционных ограничений для них в соседних европейских странах (Польша, Венгрия, Чехия и даже Германия) в прошлом году несколько ослаб и этот поток.

По мнению аналитиков из Stratfor, число "промосковских граждан Украины" иссякло (то-то очереди в ДНР и ЛНР за российскими паспортами выстроились сразу после соответствующих президентских указов, облегчающих тамошним жителям получение гражданства), а выходцы из Средней Азии перестали приезжать из-за маленьких зарплат и "расизма, который представляет опасность для нерусских и неправославных мигрантов". Поэтому те якобы теперь потянулись в Казахстан и Азербайджан. И, как предупреждает "теневое ЦРУ", у Москвы просто не остается иного выхода, кроме как завозить рабочих из… Афганистана и Пакистана. Ну да, у тех проблем с расизмом и тем более русским языком будет поменьше.

Честно говоря, сами авторы признают, что их умозаключения не опираются на "доступные данные, которыми можно было бы подтвердить эти предположения", то есть попросту взяты с потолка. Они явно не догадались, скажем, оценить уровень зарплат в России, который гораздо выше, чем в Азербайджане и Казахстане. Видимо, эти выкладки, находящиеся в открытых источниках, недоступны для "частных разведчиков".

Ну а данные о расизме, видимо, почерпнуты из британских газет начала прошлого года. Помните, накануне чемпионата мира по футболу даже на уровне британского парламента распространяли страшилки о том, что в России просто-таки охотятся за людьми с африканской или азиатской внешностью? А потом те же британские СМИ долго оправдывались по поводу того, почему же в ходе всего первенства не было зафиксировано ни одной расистской выходки. Но последнее аналитики Stratfor, по всей видимости, упустили.

Иностранные рабочие в общежитии
© Sputnik / Валерий Мельников
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Они далеко не единственные, кто пытается гиперболизировать реально существующую проблему. Кто-то пугает тем, что Россия "исчезает с карты". А кто-то рассуждает о том, как усугубить трудности, чтобы расшатать и ослабить наше государство.

К примеру, в нашумевшем докладе другой американской разведывательной корпорации RAND о способах "разбалансировки и дестабилизации" России демографической ситуации уделено особое внимание. Даже признавая тот неоспоримый факт, что "согласованными усилиями правительству Путина удалось переломить худшие из тенденций" 1990-х годов, американские аналитики рассуждают о мерах, которыми США могут усилить расшатывание, способствуя увеличению эмиграции, в первую очередь за счет образованных людей и студентов. При этом одна из возможных мер — "деградация человеческого капитала" в стране посредством запрета российским студентам учиться в вузах США. Авторов, похоже, не смущает, что одно противоречит другому.

список запрещенных для иностранцев профессий в отраслях по регионам России
© Sputnik / Данияр Асылбек уулу
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Российское общество действительно стоит перед серьезными демографическими проблемами. Правда, нельзя вырывать их из общемирового контекста, это не исключительно наша беда. Согласно данным ООН, гораздо с более тяжелыми трудностями в этом отношении сталкиваются другие страны Европы, особенно Восточной. Причем если у России есть возможности в ближайшие десятилетия облегчать ситуацию за счет привлечения мигрантов из сопредельных русскоязычных стран, то государства ЕС гораздо более ограничены в выборе средств.

Видимо, перед нами классическая ситуация из евангельской притчи, в которой носители бревна в глазу констатируют сучок в чужом.

Источник: РИА Новости

Теги:
Пакистан, Афганистан, нелегальные мигранты, Мигранты, США



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