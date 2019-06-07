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Города мира. Мельбурн

Австралия больше не может себе позволить свободу прессы

© Sputnik / Антон Денисов
Колумнисты
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Ирина Алкснис
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Австралийские события с обысками у журналистов — просто органичная часть процесса отказа Запада от сложившейся в прошлом веке системы, считает эксперт.

Австралия нечасто попадает в фокус внимания зарубежных СМИ, а уж ее внутриполитические пертурбации тем более слабо интересуют остальной мир. Именно поэтому австралийские события последних дней, вызвавшие заметное волнение в ведущих изданиях планеты, столь примечательны, пишет РИА Новости.

Все началось во вторник, 4 июня, когда федеральная полиция Австралии провела рейд дома у журналистки Анники Сметерст. Обыску были подвергнуты ее собственность, компьютер и мобильный телефон.

Причиной действий правоохранителей послужила ее статья, опубликованная в апреле прошлого года. В ней журналистка раскрыла планы австралийского правительства расширить полномочия спецслужб по слежке за гражданами без их ведома. Текст сопровождали изображения соответствующего секретного документа, добытого автором.

И вот спустя больше года по душу Сметерст пришли федералы — не за саму публикацию. Согласно официальным заявлениям, обыск у нее провели "в рамках расследования утечек чувствительной для национальной безопасности информации".

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Стоит отметить, что Сметерст работает в австралийском издании Sunday Telegraph международного холдинга News Corp, принадлежащего самому влиятельному и знаменитому в мире медиамагнату Руперту Мердоку. Корпорация заступилась за журналистку, назвав рейд "возмутительным и жестоким".

В австралийских и мировых СМИ, включая BBC, Guardian и так далее, поднялась внушительная волна негодования. По словам исполнительного директора Комитета защиты журналистов Роберта Махони, этот полицейский рейд "предназначен для запугивания журналистов".

Но не успела кампания в защиту Сметерст набрать полную силу, как новый день принес очередную новость.

Вчера австралийская полиция провела еще один рейд. Теперь под раздачу попала национальная вещательная корпорация АВС.

Пассажиры в вагоне на станции лондонского метро
© Sputnik / Кирилл Каллиников
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Поводом вновь стали утечки секретных документов, хотя совершенно иной, нежели у Сметерст, тематики. Еще в 2017 году вышла серия материалов о преступлениях австралийских военнослужащих в Афганистане. Их авторами были журналисты Дэн Оукс и Сэм Кларк, а также директор отдела новостей и текущих событий Гэвин Моррис, чьи имена и оказались в ордерах на обыск.

Корпорация поддержала своих сотрудников, заявив, что "это серьезное событие, которое вызывает обоснованное опасение по поводу свободы слова и надлежащего общественного контроля за вопросами национальной безопасности и обороны".

Власти страны дистанцируются от действий полиции, но по существу поддерживают их. "Есть ясные правила, защищающие национальную безопасность Австралии, и каждый должен действовать в соответствии с законами, принятыми парламентом. <…> Меня никогда не беспокоило, что наши законы защищаются", — заявил премьер-министр Скотт Моррисон.

Подобные истории — очень удобный повод для обличения Запада, вот уже которое десятилетие поучающего остальной мир по вопросам демократии. Однако это только часть картины. Пожалуй, даже более интересен иной аспект.

Журналистско-правозащитное сообщество Австралии искренне возмущено обысками — и даже находится в несколько испуганном недоумении. Последнее связано с тем, что австралийская журналистика действительно не привыкла к такому обращению с собой.

До относительно недавнего времени любые цензурные ограничения в западной прессе имели куда более тонкий, завуалированный и неофициальный вид, а свобода прессы была одним из главных столпов, на которых стояла западная демократия, и позиционировалась как безоговорочный приоритет по отношению к деятельности государства и даже к вопросам национальной безопасности. Более того, XX век дал немало примеров воплощения в жизнь данной концепции. Журналистские расследования и публикации становились причиной громких политических скандалов, отставок и даже уголовных дел на самом высоком уровне.

Но в последние годы эта привычная схема рассыпается на глазах, а западные государства все более активно, жестко — и открыто — проводят политику, в которой их интересы ставятся выше свободы слова и прессы. Ничего удивительного, что медиасообщество, привыкшее к прямо противоположному положению дел и к неприкосновенности своего статуса четвертой власти, пребывает в растерянности.

Это заставляет задаваться вопросом, а что, собственно, изменилось? Что заставляет Запад пересматривать подход, который среди прочего лишает его немаловажного инструмента идейно-политического давления на другие страны, позволявшего очень долго выступать в качестве ментора и образца для подражания?

Представляется, что разгадку стоит искать в слишком резком накоплении перемен.

До недавнего времени Австралия во всех отношениях — от социально-экономического до политического — являла собой едва ли не идеал западной страны. Развитая и благополучная, с мощным средним классом и набором проблем, который в восприятии большей части ее соседей по Азии (да и не только) шел по разделу "жемчуг мелкий".

Ныне ситуация изменилась радикально — как внутри страны, так и вне нее.

Внешнеполитически Австралия оказалась в очень сложном положении: вынуждена разрываться между США как главным военно-политическим союзником и Китаем как основным экономическим партнером. Учитывая развитие китайско-американских отношений, ситуация для Канберры будет только усугубляться.

Пассажиры в вагоне на станции лондонского метро
© Sputnik / Кирилл Каллиников
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Усиливаются и социально-экономические трудности. Темпы увеличения национального ВВП за первый квартал года оказались худшими за десятилетие — 1,8 процента. Про дикий рост цен на австралийскую недвижимость и связанные с этим последствия зачастую известно даже людям, живущим на другом конце света и не интересующимся специально Австралией.

И это только самая верхушка айсберга. Есть еще проблемы энергетики и экологии, террористическая угроза, региональные противоречия и бесчисленное множество других вызовов, угроз и разрастающихся конфликтов. В общем, вполне обычная для большинства стран мира история.

Вот только власти западных стран теперь на ходу выясняют, что традиционные для них общественно-политические (в том числе медийные) системы плохо подходят для нынешнего сложного и опасного периода. В итоге там и происходит повсеместное "закручивание гаек", новости о чем приходят последние годы практически в ежедневном режиме.

Австралийские события с обысками у журналистов — просто органичная часть процесса отказа Запада от сложившейся в прошлом веке системы. Как и официальные лица, прямо заявляющие, что национальная безопасность и требования закона обладают безоговорочным приоритетом по отношению к свободе прессы.

Для остального же мира плюсом можно считать то, что, учитывая данные процессы, Запад и впрямь лишается возможности учить всех жизни, демократии и свободе.

Теги:
СМИ, СМИ, Австралия, колумнист



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