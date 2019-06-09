Зеленский повторяет за Порошенко. Сможет ли он заговорить сам?

Визит президента Украины Зеленского в Брюссель никаких неожиданностей не принес. Все, как и предполагалось: жаркие объятия с еврочиновниками, взаимные заверения в поддержке, ритуальная антироссийская риторика с ритуальным же выпрашиванием новых санкций против Мордора.

Владимир купался во всеобщем внимании, был обворожителен, кокетлив, несколько избыточно исполнял рубаху-парня, слегка развязно отзывался о своем новом друге Юнкере, но случился конфуз.

Внезапно оказалось, что значительная часть речи, которую произнес президент мира, версия 2.0, представляет собой копипаст недавнего выступления Петра Порошенко на съезде его новой политсилы. Те, кто отвечал за текст, просто вот скопировали и вставили, не меняя ни одной буквы. Владимир Александрович прилежно эту речь зачитал, не подозревая зрады. Ничто не смутило его в тексте, который он произносил. Да и что могло смутить? Рассказ об имперской сущности России, которую украинцы должны перемогти? Однако поднялся шум и глум, пишет Нюра Н. Берг для РИА Новости.

Блицрасследование выявило, откуда растут ноги у случившегося. Тексты — и это секрет Полишинеля — для всех высокопоставленных чиновников пишут клерки МИД, а если разницы в риторике нет, зачем же тратить силы на креативы? Это верхние меняются, а мидовский офисный планктон годами строгает одно и то же, не отклоняясь от мейнстрима. Однако Зеленский негодует, обещает примерно наказать все министерство, но нам в этой прямо-таки притчевой ситуации интересно, конечно, другое.

Президент, который пришел к власти благодаря жаркой ненависти граждан к Порошенко, зачитывает написанные для предшественника тексты без малейшего в них сомнения. Тем самым лишь подтверждая очевидное — отличие между обоими фигурантами высшей украинской власти лишь в том, как на них сидят костюмы. Зеленский строен и подтянут, глядит франтом, Петр же пять лет потешал публику вечно мятыми пиджаками и штанами, в карманах которых угадывались фляги. Впрочем, Порошенко в последние недели сделал радикальный апгрейд внешности с уверенным молодежным закосом, так что дистанция и в этом направлении неуклонно сокращается.

Но хватит о гламурном. Теперь самое время порассуждать о том, почему же предыдущий и нынешней президент так похожи друг на друга, если второй на выборах набрал втрое больше голосов, чем предшественник.

Наивные романтики спрашивают — почему Владимир Александрович, которого сделали президентом голоса трех четвертей электората, опирается не на них? Почему не следует путем, который ему ясно указали избиратели, надеясь на скорейшее окончание гражданской войны, преодоление наглой коррупции, восстановление нормальных отношений с Россией, обуздание радикально-националистического сектора? Нет, он усиленно пытается завоевать симпатии именно что оставшейся четверти, хотя очевидно же, что это явное меньшинство.

А дело в том, что арифметика на Украине вовсе не то, чем кажется. В украинской реальности математические формулы не раз давали сбой. В свое время Юлия Тимошенко, добившись цены на газ для родины в 450 долларов, смогла внушить значительной части населения уверенность в том, что это ощутимо меньше, чем 220 долларов.

Вот и Владимир Александрович отчетливо понимает, что именно 25% граждан определяют весь общественный дискурс в стране. Пока мирные "гречкосеи" из большинства мрачно сопят на диванах и жалуются в социальных сетях, активисты, назначившие себя элитой, прут напролом. Каждое слово нового президента, каждый его жест, каждое рассуждение препарируются ими с крайне злорадным вниманием. Именно они по свистку своих лидеров способны мобилизоваться в часы, чтобы устроить любую бузу, а понадобится, и майдан.

Интересен также качественный состав "элиты". В ней, разумеется, преобладают образованные люди, определенная часть которых получила дипломы за рубежом. Там же имеется множество граждан, чье благосостояние десятилетиями зиждется на иностранных грантах и подачках от украинских олигархов, разложивших свои яйца в разные корзины, и самые крупные — в закрома именно что радикалов. На истерическом профессиональном патриотизме кормятся батальоны блогеров и полки журналистов, а также рота украинских писателей с родовой травмой тотальной невостребованности где бы то ни было, кроме тощих пажитей Неньки. Там же массово скачет революционное студенчество бок о бок с боевиками-заробитчанами, часть которых, впрочем, от души исповедует радикально-националистические и русофобские идеи в самом вульгарном изводе.

И ответ Зеленскому придется держать не перед своими миролюбивыми симпатиками, а главным образом перед этой четвертью электората. Потому что доверчивые граждане со стокгольмским синдромом снова поймут и простят, им некуда бежать. А "элита" бдит круглосуточно и ждет реванша. И именно поэтому Зеленский обречен пройти весь путь Порошенко до последней точки.

И он идет. В последние недели случилось несколько крайне ярких событий, на которые граждане — кто с замиранием сердца и надеждой, а кто и со злорадством — ожидали реакции президента. Например, такое. В Харькове прямо во время съезда новой политической силы, возглавленной мэрами Одессы и Харькова же, бандота с флагами всех известных нацистских формирований с гиканьем и улюлюканьем сбросила с постамента памятник маршалу Жукову.

Что же президент? Его реакции пришлось ждать долго, наконец она последовала в виде разъяснений его нового пресс-секретаря пани Мендель: мол, есть коллизия, мол, непонятно, можно ли в рамках декоммунизации валить все подряд или есть исключения... Содержание ее релиза настолько темно и ничтожно, что вылущить из скорлупы хоть сколько-нибудь определенный посыл решительно невозможно. Но даже на этот беззубый текст тут же последовал окрик главы всех нацистских идеологов Украины Владимира Вятровича — не позволим, мол, это зрада.

Наша версия событий между тем такова: орлы министра внутренних дел Авакова, который выглядит явным продюсером акции вандализма, совершили этот постыдный демарш с уничтожением памятника именно для того, чтобы их шеф повязал Зеленского круговой порукой. И им это удалось. Четкого и определенного комментария с осуждением криминальных действий боевиков мы от пана президента так и не дождались.

Или вот еще что случилось — двое патрульных из триумфально отреформированной украинской полиции, забавляясь с оружием, среди бела дня застрелили ребенка, игравшего в песочнице. Народ шокирован и возмущен. Раздаются даже требования отправить в отставку того же Авакова, что, конечно, выглядит совершенной фантастикой. Акции протеста возглавляют активисты… из известных и запрещенных в России нацистских организаций вроде С14 и ВО "Свобода", орлов гнезда Порошенко. Таким образом, бурления происходит внутри той же 25%-ной группы пронацистских активистов при молчаливом созерцании остальных граждан.

И снова президент ограничивается грустными констатациями и траурными соболезнованиями, не касаясь глубинной сути происходящего: в стране, наводненной оружием и психопатами из пронацистских группировок, а также ветеранами карательной операции, всем верховодят так называемые активисты. И с этим бы нужно что-то делать, но воли на то пока не явлено.

Не дождались мы и комментариев по поводу законодательных инициатив вроде предложения конфисковать имущество у жителей Донбасса, получивших российские паспорта. Кстати, обстрелы территории за последние две недели резко участились — параллельно с риторикой активистов о том, что никакого послабления украинской позиции они не потерпят.

А чего мы дождались? Скрупулезного следования всем установкам Порошенко в сфере внешней политики и отношений с Россией, рассуждений о перспективах вступления в НАТО, настойчивого выпрашивания новых и новых санкций, летального оружия. В этом формате вполне логична опора на русофобских активистов и сугубое желание — да, вынужденное — отчитываться именно перед ними. С другой стороны, даже при большом желании опереться на те самые 73% невозможно — эти люди желают совершенно другого, чем то, о чем сегодня вещает Зеленский дома и на международных площадках, но никоим образом свою волю в действия не оформляют.

…И все же в очень холодной воде при известном оптимизме можно усмотреть лучик солнца. На этих днях Владимир Зеленский заявил, что нужно бы отменить экономическую блокаду Донбасса и восстановить торговлю. Конечно, на его голову тут же посыпались обвинения в государственной измене и падении на колени перед оккупантом. Особенно громко кричит Порошенко. И все же какие-то шаги в сторону собственного электората, пусть даже такие эфемерные и малореалистичные в условиях продолжающихся обстрелов, делать приходится. Потому что впереди выборы в Верховную раду, а молчащее и пассивное большинство может внезапно превратить карету в тыкву, а кучера в крысу.

В таком шпагате и приходится функционировать Зеленскому, держа в уме судьбу сначала Порошенко, а потом уж и Януковича.