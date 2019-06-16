Последний транзит. Комиссия "Россия — Украина — ЕС" решит будущее трубы

На самом деле то, что сейчас начинается в "треугольнике" между Российской Федерацией, Украиной и Еврокомиссией, судя по всему, действительно может определить энергетическое будущее Европы. И даже не на годы, а на десятилетия вперед. Тут все просто: по крайней мере, как раз с целью "перезапустить" пока что находящиеся в очевидном и, к сожалению, очередном тупике трехсторонние переговоры, 13 июня именно для обсуждения транзита газа после 2019 года Москву и посетил заместитель главы Еврокомиссии по энергетике, хорошо знакомый и нам, и украинцам, Марош Шефчович.
Но с кем и о чем там разговаривать, — остается не выясненным до сих пор.
Между тем сроки для принятия решений уже прямо сейчас выходят на критическую отметку: в конце текущего года истекают десятилетние контракты между "Газпромом" и "Нафтогазом" о поставке и транзите газа, а позиции сторон почти не изменились. И нас, судя по всему, ожидают, как минимум очень и очень нервные времена. Дата проведения полноценного заседания предстоящей трехсторонней комиссии пока не оглашена, и, скорее всего, даже не определена и не согласована. Но уже достаточно хорошо известно, что Еврокомиссия планирует провести его до летних каникул в европейских институтах, то есть до середины июля.
Иначе ситуация станет вообще критической.
А работы — очень и очень много.
"Речь не только о том, чтобы найти решение для грядущей зимы, но и о том, чтобы заключить новый долгосрочный контракт о транзите газа", — достаточно откровенно говорит о своих задачах сам европейский переговорщик Марош Шефчович. Проблема в том, что никакого взаимоприемлемого решения у высоких договаривающихся сторон на текущий момент времени просто нет.
Сразу оговоримся: вряд ли замглавы Еврокомиссии и его российские партнеры по переговорам — министр энергетики Александр Новак и первый вице-премьер Антон Силуанов сумеют в этот раз договориться о чем-нибудь судьбоносном. Более того, двустронние встречи-то в формате Украина — ЕС и Россия — ЕС всегда проходят более или менее гладко, потому что на них, как правило, просто уточняются текущие позиции сторон.
Поэтому для начала просто попытаемся определиться, собственно, по позициям.
С ЕС, в общем, все предельно ясно. При максимальном соблюдении политеса и проявлении заботы о молодой украинской демократии Еврокомиссия просто банально хочет сохранить все возможности транспортировки российского газа в страны европейского субконтинента. Грубо говоря, Европе нужны и "Северный поток — 2", и "Турецкий поток". И идущий через Польшу и Белоруссию газопровод "Ямал — Европа". И, естественно, украинская ГТС.
Проблема в другом.
Поэтому для Европы сейчас, что называется, "больше газопроводов, хороших и разных" — это не просто пожелание, а, некоторым образом, условие выживания. Поэтому, несмотря на демонстративное "неприятие российской политики" среди европейского чиновничества и давление из Вашингтона, Брюссель будет стараться не упускать ни одной возможности: ему в сложившейся ситуации очень нужны и украинская ГТС (она даже приоритетнее), и "Северный поток — 2".
И это как-то очень глупо не понимать.
Что реально хочет сейчас по этому вопросу Украина — не знает вообще никто.
Понятно только одно: кто бы это ни делал, какие бы внутриолигархические "комбинации" не плелись, — это кто угодно, только не сам украинский народ.
Зато очень хорошо понятно, чего конкретно хотят стоящие за любой нынешней украинской властью ее бенефициары из-за "большой лужи": их стратегические задачи на экзистенциальном уровне просто прямо и недвусмысленно противоположны "запросам ЕС". Американцы строят на побережьях очень внятные мощности по сжижению, и после очень болезненной потери в результате "торговой войны" китайских рынков экспорт своего СПГ в Европу для них особенно актуален. И в этом вопросе они не остановятся ни перед чем. В том числе и перед крахом собственно европейской экономики: наоборот, порадуются, что уничтожен "торговый конкурент". Поэтому им просто важно "грохнуть" как можно больше газопроводов в Европу, а как они будут называться — "Северный поток — 2" или "украинская ГТС", это уже вторично, ничего личного, уважаемые дамы и господа.
При этом, как мы отмечали выше, ситуация осложняется еще и тем, что там все довольно жестко по времени: сторонам желательно договориться до внеочередных парламентских выборов на Украине, которые запланированы на 21 июля. Или, что более реалистично, хотя бы до 31 октября, когда истекут полномочия главы Еврокомиссии. Потому что пока будет формироваться новый состав этого института, пока люди будут входить в курс дела — уже и все сроки выйдут.
И так вот, оглянешься, а уже — и совсем близко — зима.