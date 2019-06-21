Зарубежный опыт: президент Филиппин устал расстреливать наркоторговцев

Почему нам постоянно оказываются интересны Филиппины: вот, например, две новости оттуда, они пришли почти одновременно. Полиция страны сообщила, что за пять месяцев этого года там убиты на месте задержания 1600 наркоторговцев. А президент Родриго Дутерте, человек подкупающей искренности, признал, что по части борьбы с наркотиками у него ничего не получается, пишет Дмитрий Косырев для РИА Новости.

Дословно так: наркотики "проглотили Филиппины" и "наркотики я не могу, ****, контролировать, даже если прикажу убить этих идиотов".

А как все хорошо начиналось… Вот последняя предвыборная речь Дутерте (он стал президентом 30 июня 2016 года). "Забудьте законы о правах человека. <…> Если я доберусь до президентского дворца, я сделаю то, что делал, когда был мэром. Вы, торговцы наркотиками, налетчики и бездельники, вы лучше убирайтесь. Потому что я вас убью. Я сброшу всех вас в Манильский залив, и рыба там будет жирной".

Он добрался до дворца и отдал обещанные приказы: если наркоторговцы будут оказывать сопротивление при аресте, то… В итоге на сегодняшний день по официальным данным "сопротивлявшихся" насчитывается более шести тысяч, а какие цифры называют правозащитники, можно даже не говорить.

При этом провал антинаркотической стратегии стал очевиден еще в прошлом году. Тогда таможня на берегу того самого Манильского залива обнаружила два громадных полых магнита, пришедших по морю из Китая (используются для погрузки металлолома), набитых наркотиками. И все бы хорошо, но четыре такие железки оказались растаможены и лежали пустыми уже в другом городе, причем никто за ними не приходил. Вот когда все поняли, почему уличная цена на китайскую наркосинтетику упала более чем втрое: затоваривание рынка…

Последовало долгое выяснение отношений между таможней и полицией, таможню в итоге возглавили военные. Но президент больше не демонстрировал мускулы и в общем реагировал вяло. А в этом году лишь еще раз признал, что ничего не получается.

Так что рецепт "расстреливать наркоторговцев на месте" не помогает. И надо быть благодарными филиппинцам за то, что они нам это продемонстрировали.

Дальше героями нашего рассказа будут баба Маша, последствия провала глобализации и национальные особенности филиппинцев.

Первый из героев — это из стандартной фразы плохих редакторов: "писать надо простыми короткими фразами, чтобы поняла даже баба Маша". Давайте вспомним, как на рубеже 80-х – 90-х годов означенный персонаж, например, пребывал в твердом убеждении насчет "привилегий партократов" или бурчал "зачем нам этот СССР, мы кормим Среднюю Азию и еще Африку, Латинскую Америку" и так далее. И та же баба Маша дороже всех заплатила за свои убеждения — в частности, когда у России в 90-е начали бодро отнимать зарубежные рынки, экономика вошла в пике… ну, мы все это помним.

Но та же баба Маша затаенно верит, что если не заморачиваться с презумпцией невиновности, а просто расстреливать на месте всех предполагаемых преступников, — то все будет хорошо.

И вот сейчас она (то есть ее филиппинская сестра) видит, что хорошего ничего. О чем предупреждали, то и происходит. Да, сначала преступность вся в целом пошла вниз — но кто считает? Дальше оказалось, что расстрелы — это война с бедными (понятно, кто торгует наркотиками, да и потребляет их больше других). Затем стало заметно, что полиция очень часто сводит счеты с теми, кто на нее косо посмотрел, а контролировать ее уже некому. А еще есть банды "вигилянтов", то есть хорошо вооруженные дружины, которые тоже стреляют кого хотят на улицах, но приходят и в дома. Каким социальным взрывом это кончится — вопрос будущего. Пока что довольны тем, как Дутерте делает свою работу, 71 процент опрошенных филиппинцев.

А вот теперь о глобализации. На наших глазах сломалась мечта "граждан мира" о том, что таковой будет управляться из единого центра, и центр этот — не совсем Белый дом в Вашингтоне. Это скорее множество наднациональных организаций, в том числе организовавших себе "крышу" в виде какой-то конторы ООН или международной структуры. Правозащитная мафия — только одна из таких команд, но сильно раздражающая всех своими поучениями насчет того, как надо жить, кого выбирать во власть и какие законы принимать. Схема их работы проста до смешного: вербовать в "неправительственные организации" всех, кто не вписался в свою местную политику, те будут снабжать "центр" откровенно фальшивой статистикой, с "фабрик правды" в разные страны будут поступать откровенно издевательские доклады с рекомендациями. Не исполнишь последние — будут санкции и так далее. Эта механика давно дискредитировала себя полностью, попутно подмяв массу хороших, действительно служащих человеку идей.

И вот персонажи типа Дутерте объясняют публике все, что на эту тему думают, и поэтому получают голоса (президент Филиппин именно по поводу расстрела наркоторговцев вывел свою страну из Международного уголовного суда, обругал ООН, президента США и еще много кого — и ничего ему за это не было). Примерно то же делает Дональд Трамп, хотя более известно его отношение не к правозащитникам, а к аналогичной по стилю работы экологической международной мафии. И процесс только начался.

Но это означает, что — раз глобализация идей, стандартов и правил не сработала — каждая страна должна будет теперь сама думать над тем, какая политика эффективна, а какая нет.