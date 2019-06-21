Дайте только повод, или Грузинская борьба с несуществующим врагом

В Грузии оппозиция пытается использовать любую возможность, чтобы привлечь к себе внимание, показать слабость правящей партии, отметил ведущий научный сотрудник Центра евро-атлантической безопасности Института международных исследований МГИМО России Сергей Маркедонов. Сейчас представился повод задействовать российскую карту, и она разыграна.

Грузия снова оказалась в фокусе информационного внимания. Пересказывать все перипетии, связанные с работой Межпарламентской православной ассоциации, выступлением депутата Сергея Гаврилова, наверное, не имеет смысла. Стоит остановиться на основных политических итогах и возможных последствиях этой истории. В фокусе оказались российско-грузинские отношения, и оппозиция попыталась использовать эту ситуацию в своих целях.

REUTERS/Irakli Gedenidze Акция протеста у парламента в Тбилиси

Но я бы не стал ситуацию с Россией излишне выпячивать на первый план. Здесь, прежде всего, имеют место внутриполитические моменты. С прошлого года мы видим рост протестной активности, серьезные проблемы у правящей партии "Грузинская мечта". Протесты принимали самые различные формы — против полицейского произвола, против неэффективной судебной системы. В этом контексте можно вспомнить историю с Зазой Саралидзе и его сыном. Были локальные протесты, например, по поводу строительства электростанции в Панкиси, и так далее.

В конце концов, мы должны вспомнить и президентские выборы, которые показали заметный ресурс популярности сторонников Михаила Саакашвили. Можно в этом контексте вспомнить недавние местные выборы в Зугдиди, где супруга Саакашвили, хотя и проиграла, но получила более 30% голосов.

Мы видим, что оппозиция пытается использовать любой повод, чтобы привлечь к себе внимание, показать слабость "Грузинской мечты" и атаковать по всем направлениям. А сейчас представился повод использовать российскую карту. И эта карта разыграна.

Здесь мы видим интересную и парадоксальную вещь — Россия становится неким "анфан терибль" ("несносным ребенком". — Прим. ред.) для грузинских политиков. C ее "происками" борется президент Саломе Зурабишвили, которая говорит о том, что протестные акции задуманы Россией. Ничего себе задуманы Россией, если протестующие — это сторонники "Единого национального движения" и сопутствующих элементов.

С другой стороны, оппозиция говорит, что власти (Бидзина Иванишвили и "Грузинская мечта") находятся под российским влиянием. То есть оппоненты бьют друг друга с помощью России. Но причины эти, конечно, прежде всего, внутренние.

Однако последствия раскручивания российский карты могут иметь весьма негативный результат. Потому что грузинские политики много говорят о необходимости нормализации ситуации. Более того, робкие шаги в этом направлении были предприняты во время встреч Карасина и Абашидзе (замглавы МИД России Григорий Карасин и спецпредставитель премьера Грузии по урегулированию отношений с РФ Зураб Абашидзе проводят регулярные встречи. — Прим. ред.) в конце прошлого – начале этого года. Тогда шла речь о возможной нормализации ситуации в транспортной сфере, о необходимости расширения экономических контактов.

В Грузии до сих пор россияне являются самой многочисленной группой туристов, Россия остается самой крупной страной, которая осуществляет переводы денежных средств в Грузию. И это очень важный для Грузии момент. Если и это вдруг начнет меняться в негативную сторону, то одной внутренней политикой дело может не ограничиться. И здесь нужно думать о том, насколько эффективно можно раскручивать российский фактор. Но в любом случае мы видим, что российская тема сейчас, как еще год-два-три назад в Соединенных Штатах, становится очень важным внутриполитическим фактором.

Я думаю, что в преддверии парламентских выборов, которые пройдут в 2020 году, — это главные выборы четырехлетия в парламентской республике Грузии, — они эту российскую тему будут еще поднимать. И будет очень плохо, если внутриполитические сюжеты сделают российскую тему заложником, и процесс нормализации отношений России и Грузии будет заторможен или заморожен.