Радостный позор в Тбилиси: кто должен за него ответить

Если считать происшедшее в Грузии экзаменом на государственную состоятельность, — то этот экзамен страной был провален с треском, пишет колумнист Виктор Мараховский.

Если выражаться прямо по поводу того, что случилось в Тбилиси (и на момент написания текста собиралось победно происходить дальше), — то это, во-первых, дикость. А во-вторых — просто стыд и позор.

Под "дикостью" здесь понимается то, чем это слово изначально являлось, — то есть нечто противоположное цивилизованности.

Цивилизованность — это, во-первых, способность принимать реальность. Во-вторых, это способность исполнять общепринятые правила поведения и достигнутые договоренности. В-третьих — это умение отделять эмоциональную сферу от рациональной.

Да, мы уже привыкли к тому, что некоторые наши соседи по постсоветскому пространству в интересах своих внутренних мифологий практикуют двойную картину реальности. То есть на внешнем уровне — развивают с Россией торговые отношения и туризм, просят не ужесточать режим пересечения границы и так далее (попутно кочуя по западным столицам и упрашивая усилить на нас санкционное давление). А внутрь, в пространство своих стран — хронически транслируют тезисы о России-враге, России-агрессоре, России-оккупанте и России-желающей-поработить-империи.

Это увечный изначально подход — но вредит он, по идее, только самим носителям двойной картины мира. Поэтому Россия, у которой своих забот выше крыши и которая в принципе с уникальной по нынешним временам деликатностью относится к внутренним делам зарубежных стран, до поры до времени могла просто пожимать плечами, наблюдая эту узаконенную шизофрению.

Однако события в Тбилиси показали, что узаконивать шизофрению — значит просто поощрять ее и готовить ее новые триумфы. И рано или поздно шизофреническая реальность, воспитываемая "на внутренний рынок" и активно подкармливаемая кучей заинтересованных сторон, войдет в конфликт с реальностью настоящей.

В итоге:

— Официальная российская парламентская делегация была приглашена в столицу независимой Грузии на официальное, притом сугубо гуманитарное мероприятие.

— Под организованным напором дикости самими приглашающими эта делегация была оскорблена и изгнана.

— Вслед российской делегации полетели не извинения, а заявление формальной (какой ни есть) главы грузинского государства о том, что Россия — "враг и оккупант" и во всем виновата.

Если считать происшедшее экзаменом на государственную состоятельность, — то этот экзамен Грузией был только что провален с треском. И, возможно, даже с восторгом. И тот факт, что провал, возможно, уже объявлен победой национальной гордости, — масштаб внутреннего катаклизма только усугубляет.

Что тут хотелось бы отметить.

Во-первых: исторически Россия, что бы ни затевал официальный Тбилиси, никогда не покушалась на суверенитет Грузии и никогда не рвала отношений с грузинским народом. Разрыв дипломатических отношений произошел по инициативе грузинского руководства — что причинило куда больше бед и печалей народу Грузии, чем народу России.

Даже в 2008 году, когда дерзкая попытка М. Саакашвили захватить и вернуть к покорности Южную Осетию привела к показательному аннулированию военной машины будущего одесского губернатора, — Россия не сделала ни единого шага к какому бы то ни было "порабощению" Грузии.

Во-вторых: одним из самых древних (корни его теряются в тысячелетиях) законов человеческого общежития является закон гостеприимства. Согласно ему хозяин, приглашающий гостя, защищает его до последней возможности и несет полную ответственность за благополучие и достоинство гостя.

А случаи, когда хозяин внезапно начинает (ничего постыдного себе не позволившего) гостя оскорблять, унижать, изгонять и объяснять, что так и надо, — занесены в анналы истории как жуткий стыд и позор. Иных опозоренных народов и царств уже нет, а стыд живет.

В-третьих. Попытки оправдать внезапную смену гостеприимства на враждебность и унижения тем, что "ваша страна плохая" и тем, что "мы от вас настрадались, нас нужно понять", — ничтожны по сути и по форме.

Ну а самое нелепое — это раздающиеся, в том числе и в российском медиапространстве, выкрики о том, что тбилисское безобразие и дикость надо "понять и простить" на том основании, что многие жители Грузии относятся к жителям России хорошо, просто Россия не сумела подобрать к ним ключик и "снова понравиться", как встарь.

Россия не червонец, чтобы всем нравиться. Она слишком долго — десятилетиями — была добровольной потерпевшей от тех, кто выдвигал ей смутные гуманитарные притязания и на этом основании требовал конкретных уступок и бонусов. Это не принесло ей никакого уважения, напротив — претензии и презрение только усиливались.

Эти времена прошли давно и, надеемся, безвозвратно.

Отныне неумение отдельных соседей нашей страны соблюдать взятые на себя обязательства и отвечать за правопорядок на собственной суверенной территории — их собственная (и да, тяжелая, но мы-то тут при чем) проблема.

Источник: РИА Новости