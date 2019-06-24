Трамп испугался бомбить из-за Путина

Отмена ракетно-бомбовой атаки на Иран стала шоком для значительной части заокеанской политической и медийной элиты, ибо Дональд Трамп опять спутал все карты сторонникам начала очередной американской войны на Ближнем Востоке. После того как в американских СМИ появились сообщения о том, что президент США "развернул бомбардировщики в воздухе", Трамп решил внести ясность и предложил общественности свою версию произошедшего.

Как сообщает The New York Times , "в пятницу утром президент Трамп заявил, что Вооруженные силы Соединенных Штатов были "взведены и заряжены" для удара по Ирану в четверг вечером, но он отменил его за десять минут до начала, после того как (некий) генерал объяснил ему, что удар приведет к гибели 150 иранцев".

Объяснение американского президента выглядит по-своему логичным: убивать 150 человек за сбитый беспилотник (который хотя и стоит 130 миллионов долларов, но все-таки не является "солдатом" в прямом смысле слова) — могло показаться чрезмерным даже вспыльчивому американскому лидеру. Возможно, на него оказал влияние и тот факт, что иранцы (по не полностью проверенным данным) поступили по-джентльменски и, выбирая между возможностью сбить дорогой американский беспилотник или пилотируемый военный самолет США, предпочли обойтись без человеческих жертв.

С другой стороны, в большой политике (особенно в исполнении американских высокопоставленных политиков любой идеологической ориентации) редко бывает так, чтобы решения принимались исходя из гуманистических или джентльменских соображений. Эта оценка вдвойне верна в тех случаях, когда речь идет о решениях, принятых наперекор серьезному давлению со стороны американских высокопоставленных дипломатов и генералов. Соответственно, американские СМИ, инфлюенсеры и эксперты начали искать, находить и публиковать альтернативные объяснения произошедшему.

Пожалуй, самая забавная версия из тех, которые сейчас циркулируют в американском сегменте соцсетей, принадлежит популярному в узких кругах любителей конспирологии "инфлюенсеру" Джею МакКензи, который пришел к однозначному выводу: Дональд Трамп отменил атаку на Иран, так как Владимир Путин заявил, что война с Ираном была бы катастрофой.

Еще одна версия, которая стала до такой степени популярной, что Тегерану ее пришлось даже опровергать на официальном уровне, заключается в том, что у Дональда Трампа сорвались закулисные переговоры с иранским руководством. Агентство Рейтер со ссылкой на своих инсайдеров в правительстве Ирана утверждает, что в пятницу Тегеран получил переданное через власти Омана сообщение от президента Дональда Трампа с предупреждением о неминуемой атаке США на Иран.

"В своем сообщении Трамп сказал, что он против любой войны с Ираном и хотел поговорить с Тегераном по различным вопросам, <...> он дал короткий период времени, чтобы получить наш ответ, но немедленный ответ Ирана заключался в том, что это зависит от верховного лидера Хаменеи, (который) должен решить этот вопрос", — заявил агентству Рейтер один из чиновников на условиях анонимности.

Официальная версия Тегерана, изложенная RT, никак не стыкуется с информацией от Рейтер: "США никакого послания через Оман не отправляли", — сообщил журналистам телерадиокорпорации IRIB представитель Высшего совета национальной безопасности Ирана Кейван Хосрави".

В этой ситуации открываются настоящие бездны возможных интерпретаций случившегося, но есть как минимум одна, которая идеально объясняет ситуацию с учетом американской специфики: Трамп собирался блефовать и добиться переговоров с Тегераном под угрозой бомбового удара, а потому попросил Госдеп передать свои предложения (то есть ультиматум) иранской стороне.

С учетом того, что в Госдепе есть достаточно желающих спровоцировать именно войну с Ираном, этого сделано не было, а последующий вброс через Рейтер — это попытка показать Трампу, что на самом деле его не попытались обмануть.

Кстати, если верить самому Трампу (и есть шанс, что в этом случае он говорит правду), он сам узнал о реальных последствиях предлагаемого ему удара, то есть о возможных человеческих жертвах, за десять минут до его начала. Что может указывать на то, что американского президента изначально использовали втемную: ему врали о якобы отправленных в Тегеран предложениях о переговорах и о последствиях ракетно-бомбового удара с очевидной целью — довести ситуацию именно до настоящей войны. Возможно, американский президент, о политическом чутье которого ходят легенды, почувствовал подвох и решил все отменить.

Даже медийные враги Трампа из влиятельного продемократического издания Vox косвенно подтверждают эту версию, подчеркивая в своем обзорном материале по конфликту с Ираном, что советник по национальной безопасности Болтон и госсекретарь (экс-руководитель ЦРУ) Помпео "являются давними сторонниками смены режима в Иране. Болтон, в частности, превратил продвижение удара США по Ирану в нечто вроде личной путеводной звезды".

В условиях почти тотальной информационной изоляции (ибо почти все источники информации президента проходят или через Помпео, или через Болтона, или через бывших подчиненных Помпео) Трамп, вероятно, вынужден прибегать к неконвенциональным способам принятия решений и обращаться к необычным аналитическим ресурсам. The New York Times со ссылкой на свои источники в Белом доме предлагает интересную (и по-своему унизительную для США) версию произошедшего:

"Президент услышал мнения генералов и дипломатов. Законодатели и советники высказали свои позиции. Но самым мощным голосом для президента Трампа оказался голос одного из его любимых ведущих телеканала Fox News: Такера Карлсона. В то время как советники по национальной безопасности призывали к военному удару против Ирана, мистер Карлсон <...> убеждал мистера Трампа, что реакция на провокации Тегерана с применением силы была бы безумием. По его словам, "ястребы" не действуют в интересах президента. И если мистер Трамп вступит в войну с Ираном, он точно поставит жирный крест на своих шансах переизбрания".

Если источники The New York Times говорят правду, то Трампу не позавидуешь: едва ли не единственный человек в его окружении, который его реально поддерживает, а не использует, — это всего лишь (пускай влиятельный и очень известный) автор и ведущий самой популярной политической программы на американском телевидении. Маловероятно, что Такер Карлсон действительно единственный сторонник вменяемой внешней политики из окружения Трампа, но остальных не видно в публичном пространстве.

Получается, что единственные адекватные советчики Трампа по внешней политике — это Владимир Путин и Такер Карлсон. Только они говорят ему правду, и это в некотором смысле печально.

История с отменой ракетного удара по Ирану не может не вселять определенный пессимизм в отношении будущих американских действий в ключевых международных конфликтах. Трампа однозначно ведут к большой войне, пытаясь одновременно лишить его шансов на переизбрание. Пару раз он уже подходил к точке невозврата — один раз это было в контексте конфликта в Сирии, и вот сейчас буквально чудо предотвратило вероятную войну с Ираном.

Плохо, когда вокруг президента США всем заправляют кровожадные безумцы, ибо рано или поздно их очередной план может сработать. Вдвойне плохо то, что в 2020 году у них будет шанс полностью захватить власть в США.

Но есть и позитивный момент: чем больше таких инцидентов становится достоянием гласности, тем сильнее мотивация у остального мира отставить в сторону свои внутренние конфликты и начать сообща решать "американскую проблему", руководствуясь даже не какими-то высокими идеалами, а банальным инстинктом самосохранения.