Рокировка в ПАСЕ: Москва выигрывает противостояние

Накануне российская делегация вернулась в Парламентскую ассамблею Совета Европы. А украинская делегация в знак протеста покинула зал заседаний, Киев отозвал посла в Совете Европы для консультаций.

Глава МИД Украины заявил об утрате доверия к Совету Европы

Украина пыталась устроить более серьезный демарш и убедить покинуть зал заседаний представителей всех стран, которые ее поддержали, а это в полном составе делегации Грузии и прибалтийских стран, а также большинство в делегациях Польши, Великобритании и Швеции. Однако так далеко друзья Украины решили не заходить, видимо осознавая, что борьба против России в ПАСЕ проиграна.

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Собственно в том, что Москву придется вернуть, ни у кого в ПАСЕ не было сомнений уже два года назад. Все это время шел торг об условиях возвращения. Россия настаивает на полном восстановлении прав своей делегации. Европейцы уговаривали согласиться на частичное восстановление – а остальные права вернуться когда-нибудь потом...

В принципе, главным камнем преткновения было право выступать на сессиях и участвовать в принятии резолюций. Право голосовать на выборах руководства ассамблеи европейцы были готовы вернуть практически сразу. То есть ПАСЕ долго не желала отказываться от права критиковать Россию, не давая Москве возможности отвечать на обвинения.

И не отказалась бы, если бы не финансовая проблема. Ежегодный взнос России на содержание ПАСЕ составляет 32,8 миллиона евро, или примерно 15% бюджета ассамблеи. С 2016 года Москва стала сокращать выплаты, а с 2018 года прекратила перечислять деньги вообще. С начала 2019 года Россия дала понять, что поскольку вопрос восстановления полномочий ее делегации не решается, она предполагает выйти из ПАСЕ.

Тут-то европейцы, которые раньше вели себя довольно вяло, проявили чудеса оперативности. Первая попытка восстановить полномочия российской делегации в полном объеме была предпринята уже полгода назад. Но тогда оппонентам удалось ее отбить – в Европе еще не все верили, что Россия действительно может покинуть ассамблею. Там настолько привыкли, что все стремятся вступить в европейские структуры, что добровольный выход страны из ПАСЕ казался невозможным.

Однако за полгода пришло понимание, что вслед за покинувшей ЕС Британией, покинуть ПАСЕ может Россия, что окончательно похоронит легенду о цивилизационной привлекательности "европейкой модели" и угробит остатки международного авторитета Старого Континента.

А также придется навсегда проститься с российскими деньгами. 15% бюджета – солидный кусок, недополученный вечно голодным аппаратом ПАСЕ. Чиновники были готовы терпеть, пока была надежда, что деньги будут выплачены позже. Когда же стало понятно, что можно лишиться их навсегда, аппарат занервничал.

Проблемы аппарата ПАСЕ наложились на проблемы лидеров Евросоюза (Франции, Германии, Италии, Австрии), которые давно желали бы избавиться от бессмысленных антироссийских санкций, но не могут публично признать допущенную пять лет назад ошибку. Им надо с чего-то начать восстановление отношений с Москвой. С этой точки зрения восстановления полномочий российской делегации в ПАСЕ – наиболее безобидный (решение ведь принимают делегации парламентов, правительства вроде как ни при чем), довольно легкий (учитывая кровную заинтересованность аппарата ПАСЕ) и очень актуальный (Россия действительно устала ждать конструктива и готова в любой момент заявить о своем выходе из ПАСЕ) вариант.

Европейцы устали от истерик © Sputnik / Владимир Федоренко Россия возвращается в ПАСЕ

В этих условиях уже ничто не могло помочь Украине. Точно так же, как пять лет назад политически мотивированные европейцы не желали слышать и слушать Россию, раскручивая санкционный маховик, сейчас даже представленный к случаю доклад Международной следственной комиссии по MH-17, содержащий неприкрытые, хоть и бездоказательные, обвинения в адрес России, был европейцами проигнорирован. Украина явно рассчитывала, что ей удастся вновь отложить решение по возвращению российской делегации. Еще недавно так и было бы. Но теперь двойные европейские стандарты обернулись против Киева. То, что буквально вчера приводило Европу в негодование, сегодня благополучно проигнорировано.

Дело ведь не только в жалких 33 миллионах евро. Европейский бизнес потерял на санкциях десятки миллиардов. Европейские политики, обещавшие бизнесу, что все убытки будут компенсированы после того, как Россию удастся сломать, поняли, что Москва выигрывает противостояние и дележ трофеев отменяется. На кону оказались очень большие деньги.

Теперь Киев бьется в истерике и угрожает покинуть ПАСЕ как структуру, "не оправдавшую его надежд". И сталкивается с холодным равнодушием еще вчера горячо любивших его европейцев. С Украины сегодня взять нечего. Ей все время надо только давать. Так что если скандальная украинская делегация прекратит свои налеты на Страсбург, в ПАСЕ, в Совете Европы, да и в Евросоюзе в целом вздохнут с облегчением.

Так проходит земная слава.