Названы бессмертные агенты Путина на Западе. Они оказались знаменитостями

Гонения на гей-пропаганду в России действительно есть — в той единственной форме, в какой в России существуют гонения на идеи, считает автор РИА Новости.

Вначале новости. Британский музыкант Элтон Джон с болью прочел интервью российского президента, пишет автор РИА Новости.

"Я решительно не согласен с вашим мнением о том, что политика, продвигающая мультикультурное и сексуальное разнообразие, устарела", — пишет певец. Кроме того, он видит лицемерие в словах В. В. Путина, будто геи в России не преследуются. Ведь сам Элтон Джон стал жертвой преследований: из российской копии фильма о нем, Элтоне Джоне, "дистрибьюторы жестоко вырезали все указания на мои поиски истинного счастья" (речь об удаленной сцене однополого орального секса между мужчинами).

Что тут хотелось бы отметить. В некотором комичном смысле английский музыкант прав — просто он сам не знает, в каком именно смысле. Конечно, принятая еще в 2013 году статья 6.21 КоАП России о запрете гей-пропаганды на практике почти не применяется (дюжина штрафов за шесть лет — это даже не несерьезно, это просто ни о чем).

Тем не менее гонения на гей-пропаганду в России действительно есть — в той единственной форме, в какой в России существуют гонения на идеи. А именно: на гей-пропаганду из казенных бюджетов не выделяется денег. Безусловно, местным активистам и активисткам, блогеркам и авторкам, режиссеркам и гендерквирам от этого больно. Бороться с косностью общества куда приятнее на деньги самого общества. А если вам не выделяют на ЛГБТ-дружественные проекты, на экспериментальные перформансы, лекции, школьные чтения и детсадовские выступления трансгендеров, бороться с обществом грустно и не на что.

Однако самое интересное тут в другом.

О том, что российский президент превращается на Западе в некоего духовного лидера их собственных "реакционеров и антилибералов", передовые западные умы пишут уже давно. После интервью FT накачка страха перед путинским "вмешательством в общественное сознание Запада", вероятно, снова усилится.

Так вот: у этого страха есть основания. В самих передовых странах, несмотря на гигантские усилия по внедрению правильной идеологии, в последние пару лет растут противоположные настроения. Причем, что характерно: не среди каких-то потрескивающих пенсионеров, а среди молодежи, обрабатываемой толерантностью практически с детства.

В частности, издание The Hill опубликовало тревожнейшую статистику. Еще в 2016 году среди молодых американцев 63% заявляли, что чувствуют себя дружественно и комфортно среди геев, лесбиянок, бисексуалов, трансгендеров и "квиров" (то есть всех остальных секс-вариаций). В 2017 году таких стало уже 53%. А согласно только что выпущенным данным — комфортно и толерантно с секс-меньшинствами себя чувствуют лишь 45% опрошенных. "Битва за стопроцентное принятие еще далека от завершения", — констатирует ЛГБТ-институт, выпустивший данные.

Тут показательно, конечно, что сами либеральные активисты именуют свою деятельность "битвой" и "борьбой". Это само по себе объясняет отношение граждан к втюхиваемой им идеологии. Никому не нравится, когда его не убеждают, а побеждают.

Но в последнее время на Западе обнаружился еще один невидимый фронт, где вскрылись десятки и сотни агентов влияния "мирового путинизма".

Речь о целой толпе бессмертных классиков, вокруг которых сейчас в тех же США ведется дискуссия, перерастающая временами в драку.

Штука вся в том, что великие писатели позапрошлого и прошлого веков не знали правильной идеологии XXI столетия. И сегодня они в нее не пилятся. Даже хуже: они ее даже порой заранее высмеивают из своего прошлого.

Просьба Трампа к Путину заставила смеяться весь зал - видео >>

Например, великий Джозеф Конрад в своем великом "Сердце тьмы" (по книге снят "Апокалипсис сегодня") очень нетолерантно растоптал идею мультикультурализма. Его белый герой от общения с уникальными аборигенными культурами Черной Африки не обогатился духовно, а, наоборот, осатанел, превратившись в дикаря с пулеметом.

Великий Клайв С. Льюис в последней книге цикла "Хроник Нарнии", описывая конец света в Нарнии, поиздевался над "абстрактной духовностью" и идеей "все молятся одной божественной сущности, просто называют ее разными именами".

Вирджиния Вулф виновна в социальном снобизме. Эрнест Хемингуэй, Иван Бунин и Ричард Райт (даром что последний негр и социалист) виновны в сексизме и мизогинии. Автор "Игры Эндера" Орсон Кард (даром что сам религиозное меньшинство, мормон) — гомофоб. Про Берроуза с его оригинальным "Тарзаном" и Маргарет Митчелл с ее "Унесенными ветром" лучше вообще не вспоминать.

Большое унижение от Путина: кажется, он выигрывает медиавойну >>

И так далее, сотни их. Все они сейчас считаются в передовой интеллектуальной дискуссии по меньшей мере "проблемными", а в самых передовых учебных заведениях, библиотеках, театрах и кинокомпаниях их книги либо подвергаются выворачиванию наизнанку, либо вообще аннигилируются из списков.

Конечно, не все эти грехи писателей подпадают под определение "путинизма", но довольно многие.

Коварная сила мирового путинизма состоит именно в том, что никакого собственно "путинизма" не существует. Просто есть набор совершенно универсальных здравых мыслей и культурных ценностей, естественных что для Запада, что для России. Но на Западе они сейчас находятся под негласными или открытыми гонениями, а в России — нет. Настолько, что ее руководитель имеет наглость их даже открыто высказывать: "Оставьте детей в покое! Напридумывали пять-шесть полов. Трансформеры, трансгендеры, я даже не понимаю, что это такое. Дай Бог здоровья всем, но эта часть общества агрессивно навязывает свою точку зрения большинству".

Путин рассказал, как борется с ленью >>

...Вопрос о том, что делать с "агентами Путина в западной классике", пока не решен. Умеренные деятели Запада предлагают оставить всех этих Конрадов и Хемингуэев в современности, но сопровождать разъяснениями и комментариями, задавая правильный взгляд на недоразвитых предков. Радикалы требуют (как один из комментаторов в NY Times) "пересмотреть и деколонизировать" всю культуру, выбросив за борт произведения, навязанные "белым патриархатом". И заменить тех, кто считался гениями раньше, на других, которых нужно "открыть заново и принять в мейнстрим".

Если победят радикалы, то довольно скоро, всего через поколение, огромный пласт прекрасной западной культуры останется только нашим историческим достоянием. А они там себе соорудят "новую старую классику" — может, по качеству убогую, но зато идеологически выверенную и свободную от путинизма.

По-своему это интересный эксперимент, хотя детей жалко. В том числе американских.