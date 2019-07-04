Украина идет стопами США. С тем же успехом

Украина своими действиями, скандальностью и общей нелепостью вызывает все более сильное и все менее скрываемое раздражение у самых влиятельных держав и структур планеты, пишет колумнист Ирина Алкснис.

Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев назвал президента страны Владимира Зеленского "невеждой" и подтвердил известный феномен, что нет такой плохой ситуации, которую в Киеве не могли бы сделать еще хуже.

Недавно избранный руководитель Украины столкнулся с серьезным противодействием внутри госсистемы, причем главный "фронт" открыт по внешнеполитической линии. За последние недели случились минимум три скандальных инцидента, которые стали результатом, по сути, открытого саботажа со стороны украинского МИД и лично Павла Климкина, продолжающего исполнять обязанности главы ведомства (снять его Зеленский не может из-за сопротивления Верховной рады).

Продолжается история с ответом Киева на ноту российского МИД по арестованным украинским морякам — документ не был согласован с Зеленским, по поводу чего тот устроил публичное разбирательство. Два дня назад он даже обратился к премьер-министру Владимиру Гройсману, призвав наказать Климкина.

Кроме того, перед недавним саммитом "Большой двадцатки" украинский президент попал в неприятный конфуз из-за того же Мининдела. Климкин анонсировал визит украинского президента в Осаку и его возможную встречу с Владимиром Путиным, японский МИД и Кремль это опровергли. Министр, разумеется, выглядит мелким пакостником, однако в официальных заявлениях Москвы и Токио, которые стали щелчком по носу, фигурирует не он, а Зеленский.

А в начале июня Зеленского обвинили в прямом плагиате речи Порошенко, конкретно — фразы "Украина в ЕС — это смерть российского имперского проекта. Более того, это мощный удар по российскому авторитаризму". Тут тоже не обошлось без украинского МИД, который, собственно, и готовил тезисы. Администрация президента прямо назвала произошедшее диверсией и сознательной провокацией.

И вот очередной инцидент — и снова по внешней политике: украинская делегация ПАСЕ солидаризировалась с МИД страны в противостоянии президенту, а его глава позволил себе резкие высказывания с оскорбительным эпитетом в адрес Зеленского.

Все это весьма напоминает недавние события в США — тот масштабный и открытый саботаж со стороны государственных структур, с которым столкнулся Дональд Трамп, въехав в Белый дом.

Сейчас процесс в значительной степени обуздан, но первые год-полтора его президентства стали беспрерывной чередой скандалов, в том числе с участием внешнеполитического ведомства. Достаточно напомнить такую "мелочь", как то, что Госдеп "не успел" забронировать президенту гостиницу на гамбургском саммите "Большой двадцатки" два года назад, и проблему с его размещением пришлось решать в режиме ошпаренной кошки. Общий же перечень утечек чувствительной информации, торпедированных инициатив и прочих "подножек" Трампу весьма внушительный.

Учитывая, что бездумное копирование чужих практик — фирменный знак украинского государства, ничего удивительного, что в Киеве и тут решили все сделать "как у взрослых", тем более пример подан не кем-нибудь, а США. В результате вместо привычных подковерных и закулисных внутриполитических разборок борьбу с "не тем" президентом открыто перенесли на международный уровень.

Однако, как обычно, последствия никто и не подумал просчитать, а они обещают оказаться намного более масштабными и тяжелыми, нежели ожидают в Киеве.

Ситуация тем более впечатляющая, если учесть, что американская версия событий уже продемонстрировала серьезные издержки такого подхода, которые заключаются в том, что за два с половиной года США потеряли немалую долю своего сверхдержавного влияния в мире. Причины очевидны и могли быть спрогнозированы с самого начала: если часть государственной системы начинает вступает в открытую конфронтацию с другой ее частью, особенно во внешней политике, вполне логично, что это влечет за собой ослабление позиций государства в целом.

Организаторы антитрамповской кампании, вероятно, рассчитывали, что запас прочности статуса США как мирового гегемона достаточно велик и потери в державном статусе от "войны" с неугодным президентом не будут роковыми. Как бы то ни было, Трампа свалить не удалось, а вот с проблемами на мировой арене американцам теперь приходится сталкиваться постоянно. Бояться и слушаться их перестали едва ли не повсеместно, включая самых надежных партнеров, типа Европы и Турции.

Проецирование же ситуации на наших юго-западных соседей обещает куда более суровые последствия.

Мир устал от Украины. Причем она не просто выпала из фокуса внимания международного сообщества, что было бы еще полбеды. Украина своими действиями, скандальностью и общей нелепостью вызывает все более сильное и все менее скрываемое раздражение у самых влиятельных держав и структур планеты. Совсем не случайно украинские деятели теперь регулярно сталкиваются с подчеркнуто пренебрежительным и оскорбительным к себе и к своей стране отношением на международных площадках. Дистанцироваться от них стараются даже силы, громко поддерживающие Киев в его борьбе против "российской агрессии".

Иногда кажется, что на восстановление сотрудничества Европы с Россией (включая недавние решения ПАСЕ) работают не только рациональные соображения взаимной выгоды, но и чисто эмоциональное, все более отталкивающее впечатление о себе, успешно формируемое Украиной у европейцев в последние годы.

Однако для Киева работа на международном уровне остается важнейшей частью жизнедеятельности государства. Пожалиться на свою тяжкую долю и плохую Россию, привлечь к себе внимание, выклянчить немножко здесь, вытребовать чуточку там, договориться о небольшом кредите, контракте, транше. Причем за этим стоят финансовые интересы конкретных сил, стригущих купоны с соответствующей деятельности.

Было бы неправильным недооценивать ситуацию. Украина остается крупнейшим европейским государством, в целом продолжающим функционировать и имеющим ряд привлекательных сторон для тех, кто готов рискнуть иметь с ним дело, будь то частный инвестор или МВФ.

Вынесенный из избы на международный уровень конфликт внутри украинской власти бьет именно по столь ценной для украинских элит внешнеполитической части сохраняющихся активов украинской государственности. Мало того что эти скандалисты-попрошайки достали уже всех, но раньше они хотя бы выступали с общей — пусть и поднадоевшей — позиции жертв агрессии Кремля. Теперь же они открыто тащат на международную арену внутренние разборки, что недвусмысленно свидетельствует об усугублении деградации представляемой державы.

Можно подсчитывать статусные, репутационные и финансовые потери, понесенные США на мировой арене в борьбе "глубинного государства" с Дональдм Трампом, но несмотря ни на что, у американского государства сохранилось еще немало сил, возможностей и влияния.

Рассчитывать на то же Украине было бы крайним оптимизмом. Впрочем, Киев никогда не упускает случая выстрелить себе в ногу.

Источник: РИА Новости