Дестабилизация в Сирии: кто виноват

Мирная и благополучная Сирия не отвечает интересам США, Израиля и ряда других ближневосточных игроков. Поэтому с определенной периодичностью происходят подпитка и перегруппировка террористических сил, затем — скоординированное обострение боевых действий на значительной территории САР, что мы и наблюдаем в последние дни.
Обстановка в Сирии осложняется авиаударами Израиля по объектам в Дамаске, активизацией боевых действий Сирийской армии в районе города Кабани (Латакия) и на севере провинции Хама. Правительственные войска несут большие потери в боях с ИГ* в провинции Хомс, а ВВС США наносит удары в Алеппо — по объекту "Аль-Каиды"*, но без всякого согласования с законными властями арабской страны.
Заявления о выходе американских войск из Сирии голословны — США не имеют стратегии вывода и создают базовые условия для возвращения террористов и генерации нестабильности в САР. Ранее Sputnik сообщал о катастрофической ситуации в лагерях сирийских беженцев Эль-Холь и Рукбан, которые находятся под присмотром региональных террористических группировок и Соединенных Штатов.
Провинции в огне
Оперативная обстановка в Сирии турбулентна. Правительственные войска вынужденно возобновили активные боевые действия в районе города Кабани (он же Айн-эль-Араб). Продолжаются боестолкновения сирийской армии с "повстанцами" на линии Хама – Идлиб (при этом группировка "Хайят Тахрир аш-Шам" несет серьезные потери).
В провинции Латакия 1 июля боевики атаковали девять населенных пунктов в зоне ответственности сирийской дивизии Tiger Forces. Разведка зафиксировала передислокацию джихадистов из Латакии на северо-запад Хамы — для отражении наступления правительственной армии САР на равнине Аль-Гааб.
На западе Алеппо правительственные войска 30 июня нанесли ракетный удар по скоплению противника, и уничтожили несколько десятков боевиков — выходцев из Алжира, Египта и Туниса.
Дамаск находится в сложном положении. Несмотря на рейды и зачистки ВС САР, пустынные территории остаются прибежищем террористов ИГ*, которые располагают значительным количеством оружия, боеприпасов и материальных средств, а также подземных укрытий для людей и автомобилей. Боевики угрожают блокадой стратегической автомагистрали в Ирак, то есть снабжению правительственных войск.
Свои "пять центов" 30 июня бросили в костер войны и американцы, которые впервые за два года нанесли авиаудар по позициям "Аль-Каиды"* на северо-западе Сирии (в Алеппо). Заметим, США и их союзники с 2014 года проводят военную операцию в Сирии против террористической организации "Исламское государство"* — без разрешения сирийского правительства.
На весах истории
Очевидно, Сирия оказалась слишком близка к политическому урегулированию вооруженного конфликта, возвращению беженцев и экономическому восстановлению. Этому яростно противодействуют Соединенные Штаты и "партнеры", которые в 2011 году дестабилизировали САР. Как и прежде, сегодня они стремятся руками вооруженных группировок разжечь войну, и через неправительственные организации переложить ответственность за бедственное положение сирийских граждан на Россию и Сирию.
Ранее МИД Сирии отметил, что израильская атака "нацелена на затягивание войны в Сирии и поднятие морального духа террористических ячеек, работающих на Израиль в Идлибе и других провинциях Сирии", и в очередной раз потребовал от ООН принять меры в отношении Израиля, совершающего акты агрессии против суверенной страны. Что из этого следует?
Упомянутые трагические события последних дней не повернут сирийскую историю вспять, не ослабят волю Дамаска и его союзников. А США и "компания" (включая ближневосточных и африканских наемников под разными флагами) потерпели в Сирии сокрушительное военно-политическое поражение.
* – запрещенная в РФ террористическая организация.