Афганистан: Пентагон остается для "наблюдения за ситуацией"

Афганистан - проблемная страна с большим количеством подходящих природных укрытий для боевиков, и поэтому американское присутствие там необходимо для наблюдения за ситуацией, считает автор.

Соединенные Штаты не способны подчинить Афганистан, но и оставить этот стратегический перекресток Азии американцы не могут. Слишком много здесь сосредоточено национальных интересов США, считает автор Александр Хроленко.

Еще в феврале Пентагон планировал вдвое сократить 14-тысячный воинский контингент в ИРА "в ближайшие месяцы", и полностью вывести войска за пять лет. Дональд Трамп на пути в Белый дом (в 2013 году) заявлял о необходимости полного вывода американских войск из Афганистана: "Мы впустую тратим там миллиарды долларов… Нам надо восстановить американскую экономику, а не заниматься глупостями по всему миру". В статусе президента Трамп уже допускал возможность сохранения в Афганистане небольшого войскового контингента США, а в недавнем интервью телеканалу Fox News отметил, что "хотел бы вывести американский контингент из Афганистана. Но это проблемная страна с большим количеством подходящих природных укрытий для боевиков, и поэтому американское присутствие там необходимо для наблюдения за ситуацией, чтобы не допустить возрождения джихадистского объединения".

Очевидно, вывода войск не будет, а противоречивые намерения и заявления отражают сложный баланс интересов американских ястребов и сторонников свертывания многолетней военной операции в Афганистане.

Приходится маневрировать, ведь противники Трампа в Вашингтоне могут трактовать вывод войск как отступление, и воспрепятствовать второму сроку президентства. В результате законодательная инициатива относительно вывода войск в начале года была дружно заблокирована и демократами, и республиканцами.

Талибы гарантируют

Объективно американцев в Афганистане ничто не держит. Несмотря на все усилия США и их союзников, обстановка в Афганистане ухудшается. За 18 лет военной интервенции здесь погибли 2300 военнослужащих США, но сегодня большая часть территории и населения страны находится под контролем трех десятков террористических группировок. Заметных успехов не достигли и 150 тысяч военнослужащих США на пике кампании в 2013-м. Оставшиеся в ИРА 14 тысяч американских солдат погоды не делают.

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Вашингтон решительно осудил очередную атаку талибов в Кабуле , совершенную 1 июля неподалеку от логистического центра Министерства обороны Афганистана (пострадали более 90 человек), но предотвратить подобные акции не по силам ни Пентагону, ни военно-полицейским структурам ИРА.

Президент США Дональд Трамп в начале нынешнего года заявлял о готовности вывести войска из Афганистана при достижении договоренностей по урегулированию с талибами.

Представители движения подтвердили участие в межафганской встрече в Дохе 7-8 июля, однако главное требование "Талибана"* – вывод войск США. Очевидно, межафганские переговоры при американском посредничестве находятся в тупике. Круг замыкается, вооруженное противостояние продолжается, это своего рода гарантия пребывания войск США в Афганистане на многие годы.

Разумеется, тлеющий военный конфликт транслирует турбулентность на территории соседних стран Центральной Азии – Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана. Наиболее «горячей» считается афгано-таджикская граница, но идеи "джихада" проникают гораздо дальше на север, и генерируют террористические угрозы на всем постсоветском пространстве.

Манна небесная

Ближневосточная и Центрально-Азиатская нестабильность на руку США и НАТО, которые практикуют "революционные" перевороты в странах с нелояльными Западу "режимами", то есть в зоне ОДКБ. Многолетний управляемый хаос: перманентные боестолкновения, бесконечная цепь террористических актов и обесценивание жизни местных жителей – основа регионального влияния США. Такие страны, как Афганистан (или Ирак) для американских политиков и генералов – просто манна небесная, это вечное финансирование, и распил бюджетных средств (американцы потратили на "спецэффекты" в горах и пустынях более 700 миллиардов долларов, часть этих средств наверняка прилипла к нужным рукам).

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США и их союзники проводят военные операции в Афганистане против талибов и других террористических группировок с 2001 года. Эта военная кампания стала самой продолжительной в истории вооруженных сил США, но предсказать время ее завершения не возьмется никто. Параллельно на "реконструкцию" афганского правительства американцы потратили свыше 100 миллиардов долларов, и все-таки в стране не удалось создать устойчивую систему государственной власти и экономику.

По самым оптимистичным данным, безработные составляют более 25% от 35-миллионного населения ИРА. Многие афганцы вынужденно выращивают самую доходную культуру – опийный мак, и производство опия-сырца в стране с 2001 года выросло в 40 раз (здесь производится 90% всего нелегального опиума в мире).

На этом фоне Россия не раз подтверждала готовность участвовать в распутывании афганского узла совместно с ООН и всеми заинтересованными сторонами. Для этого Москва располагает широким спектром опций – от традиционного дипломатического веса и влияния в Центральной Азии до военной и военно-технической поддержки законного правительства ИРА. Афганская проблематика остается приоритетом Министерства обороны РФ, которое умеет решать самые сложные антитеррористические задачи.

* – террористическая организация, запрещенная в РФ.