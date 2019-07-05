Европа под атакой: "украинцев выгнали по просьбе россиян и поляков"

Начало высокого туристического сезона в Греции ознаменовалось громким скандалом, в котором оказались замешаны украинские активисты. Из вполне респектабельного отеля за неподобающее поведение была досрочно выселена группа отдыхающих. Событие само по себе не такое уж редкое — мало ли какие перформансы позволяют себе разгоряченные солнцем и безлимитными напитками граждане разных стран. Однако в данном случае имело место необычное обстоятельство — среди трех десятков выселенных преобладали дети, считает автор РИА Новости.

Группа юных украинцев, как рассказали очевидцы, а затем и администрация отеля, не просто наслаждалась морским отдыхом — под руководством пассионарных воспитателей детишки овладевали всем идеологическим наследием украинского национализма и навыками его агрессивного пиара. Делали они это по обыкновению максимально демонстративно, шумно и задиристо, внимательно следя за тем, чтобы вовлечь в ряды зрителей самый широкий круг слоняющихся без дела и идеи отдыхающих.

Обязательной частью программы средиземноморского воспитания подрастающих патриотов стало задирание юных россиян — да, собственно, и всех, кто говорит по-русски. В конце концов обычно снисходительные к шалостям небратьев туристы решили, что с них довольно, и пожаловались администрации отеля. Интересно, что к жалобе присоединились поляки. Дело в том, что среди наглядной агитации украинцев развевались не только желто-голубые флаги, но и красно-черные прапора УПА*, к которым польские граждане по известным причинам испытывают неприязнь, чтобы не сказать отвращение.

В общем, объединенные усилия представителей двух славянских народов, не таких уж и братских в обычные дни, принесли свои плоды — группе украинцев вернули деньги за последний день и указали на выход с обидными словами: "Чтобы ноги вашей здесь больше не было".

Сначала тему обсудили на туристических форумах, а потом она выплеснулась на широкие просторы Сети. И оказалось, что с чем-то подобным сталкивались многие.

Массовые демонстративные проявления гордости от принадлежности к украинской нации ее глубоко политизированные представители практикуют давно. Первый яркий пароксизм такого типа поведения случился после первого Майдана, когда признаком принадлежности к патриотической элите служили оранжевые (помаранчевые) ленточки и тряпочки. Долго еще особенно романтичные граждане не только сами наряжались во все оранжевое, но и приобщали к этому празднику цвета даже домашних животных, привлекая к себе всеобщее внимание дома и за границей.

Второй Майдан привнес в эту моду явный привкус зловещей агрессивности. Помаранчевые наряды сменились желто-голубыми, к ним добавились красно-черные флаги радикальных националистов. Все это можно и сегодня заметить на общественных мероприятиях по всей Европе и даже далеко за ее пределами. Находящиеся в тренде стилизованные, а иногда и вполне натуральные свастики используются в основном в пределах Украины — все же активисты неплохо осведомлены о строгости и неотвратимости законов Евросоюза. Но вот флаги, шарфы, купальники и все прочее идет в ход.

Сегодня европейская публика сильно устала от украинской экзальтации. Появились первые признаки того, что за назойливые демонстрации можно получить не только от русских гостей, но и от вполне дружественных аборигенов. Однако такие намеки пока не всем внятны. И вот мы читаем у светской львицы из-под Тернополя, рассекающей просторы Италии, хвастливый рассказ о том, как она, окружив плечи и грудь жовто-блакытным полотнищем, задирала россиян, требовала от официанта подать ей меню на мове, не обращаться к ней по-русски и зарубить себе на носу, что украинцы радикально отличаются от жителей Мордора по всем основным параметрам.

Или отчет о том, как две семейные пары якобы подчинили себе весь пляж, громко переговариваясь по-украински и глумясь над дикими угро-финнами.

Или воспоминания о том, "как мы, приехав в отель и увидев русских, потребовали переселить нас в другую гостиницу или, по крайней мере, в отдаленный корпус".

Все эти эпические истории, разумеется, нужно поделить примерно на восемь, особенно в части одержанных над администрацией отелей и официантами перемог, но стиль поведения описан верно и, что характерно, с явным самолюбованием.

Интересно, что когда "политические украинцы" находятся в очевидном меньшинстве, они, как правило, вполне ассимилированы. Говорят по-русски, удовлетворяются российскими телеканалами в номерах отелей, активно участвуют в экскурсиях с русскоязычными гидами и плюс-минус держат при себе идеи тысячелетней перемоги. Но стоит активистам накопить критическую массу, как возникают скандалы и конфликты.

Такая назойливая демонстрация превосходства, пусть и вполне виртуального, не была бы настолько комичной и жалкой, если бы мы не знали обратную ее сторону. Например, статистику украинского гастарбайтерства и обстоятельства, которыми сопровождается батрачество на чужбине.

Да, часть украинских квалифицированных специалистов вполне удачно вписалась в мировое разделение труда и обретает себя в солидных транснациональных корпорациях на должностях, например, программистов. Но, увы, это скорее исключение. Армия трудящихся, покинув родные пределы, чад и домочадцев, моет Польшу и Германию, Скандинавию и Португалию. Всюду в мире вы, поселившись в гостиницу, обязательно встретите украинку-горничную, прачку, кухарку, или, скажем, группу аниматоров из Винницы.

Уход за больными и престарелыми повсеместно в ЕС, строительные работы в России, сбор клубники в Польше, разделка рыбы на норвежских траулерах — на всех этих позициях трудятся украинские заробитчане. Их зарплата часто сильно ниже средней по стране пребывания, условия их жизни иногда бывают непереносимы.

Украинцы жалуются на то, что наниматели изымают паспорта, "кидают" с оплатой, заставляют работать по 18 часов в день. То и дело мы узнаем о криминальных разборках наших гастарбайтеров с местным населением — довольно часто они связаны все с той же малороссийской живостью, перерастающей в горячность, когда речь заходит о превосходстве цеевропейцев над кем угодно.

Безвиз, который украинские политики и их медиаобслуга продавали как возможность выпить кофе в Париже или посетить Венскую оперу, подавляющим большинством выезжающих рассматривается исключительно как шанс зацепиться за чужбину. Собственно, все годы незалежности поток эмигрантов становился только плотнее, а после революции достоинства прямо прорвал плотину. Сегодня каждый четвертый гражданин Украины заявляет о желании и готовности покинуть родину.

Число украинцев, проживающих за границей, значительно превышает шесть миллионов человек — и это не считая трудовых мигрантов. Global Economy Watch консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers прогнозирует, что уже в этом году Украина займет первое место в мире по потере трудовых ресурсов.

А так — гордость, да.

*Запрещенная в России экстремистская организация.