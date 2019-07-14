Предвыборная кампания на Украине: 50 оттенков прежнего

В эфирах местных телеканалов круглосуточно ведутся дебаты, на которых о собственной борьбе за все лучшее против всего худшего страстно вещают представители старых и новых политических сил. Достаточно послушать два-три истерически-крикливых ток-шоу, чтобы ощутить полную дезориентацию в украинской политической реальности, ибо отличить одних соискателей мест в Верховной раде от других практически невозможно. И все же попробуем хотя бы в первом приближении структурировать картину, обозначив в самых общих чертах позиции главных героев украинского политического бестиария накануне решающей схватки.

Наиболее рейтинговой политической силой остается, разумеется, партия Владимира Зеленского "Слуга народа", сумевшая, однако, на сегодня выхватить всего лишь половину рекордного показателя популярности своего лидера на президентских выборах. Она начинала гонку со значительно более впечатляющих позиций, но потеряла их по ряду причин. В частности, из-за крайней неразборчивости в формировании списка кандидатов в депутаты, а также мутных назначений на высшие чиновничьи должности, что называется, кого попало, включая одиозных функционеров команды Порошенко. Но главная причина, конечно, коренится в личности самого Зеленского и его метаниях от умных к красивым, от желания хоть как-то потрафить поставившему на него юго-восточному электорату к стремлению умаслить главных акторов украинской политики — радикальных националистов. За время предвыборной гонки Владимир Александрович успел отметиться рядом крайне запальчивых речений в адрес России и ее президента, выдвижением нелепых условий для переговоров, обещанием закончить войну в Донбассе на фоне кратно увеличившихся обстрелов тамошних населенных пунктов. Он мечется между отказом вернуть украинских моряков из мордорского плена и клятвами в том, что он их непременно вернет "на украинских условиях", между намеками на повышение статуса русского языка и мгновенным отыгрыванием своих посулов назад.

В итоге недовольны все: нацистствующие граждане считают Зеленского марионеткой, управляемой демонизированным Виктором Рука Кремля Медведчуком, и вменяют ему желание предать интересы Украины, а терпеливые жители юго-востока все громче заявляют о сделанной ими ошибке, ежедневно убеждаясь в том, что перед ними реинкарнированный Порошенко. Однако нельзя сбрасывать со счетов избирателей, все еще готовых дать шанс Зеленскому: все же социологи прогнозируют его партии минимум треть голосов.

Оптимисты уверены, что после выборов Владимир Александрович наконец скинет с себя сморщенную кожу лягушки и предстанет перед нами прекрасным принцем, а пока президент вынужден мимикрировать для замирения пронацистских активистов, буквально держащих его за горло. Именно для последних исполняет свои антре бывший артист, художественно, например, бичуя идею проведения украинско-российского телемоста как "дешевый и опасный пиар", именно к ним обращены все его надрывно-патриотические воззвания, именно их чутким ушам предназначены все требования к кураторам усилить и углубить антироссийские санкции.

Кажется, колебания рейтинга от любого президентского вброса мгновенно оцениваются его штабом и риторика корректируется по ходу пьесы вплоть до противоположной. На днях президент, например, дал украинское гражданство известной нацистке Толопе из Пятигорска, воевавшей в Донбассе на стороне карателей, чем отвоевал пару баллов в борьбе за симпатии радикалов, ведь даже Порошенко ее заявления волокитил. Таким образом Зеленский пытается одним туловищем попасть на все ярмарки и от усталости часто срывается.

Последней по времени технологической идеей подмигнуть тем и этим стало решение Зеленского не проводить военный парад в День независимости Украины. Мол, сэкономленные деньги можно пустить на благие цели. Но зря простодушная часть электората на левом берегу Днепра ждала, что дальше президент назовет, например, восстановление Донбасса, или, скажем, помощь семьям, потерявшим кормильца, или ремонт обветшавших больниц. Предназначенные на проведение парада деньги Зеленский обещает раздать… ветеранам карательной операции. Однако и этот жест не показался депутатам Рады и активистам Майдана достаточно патриотичным. Парада, и только парада громко требует Порошенко, желающий вырвать на этом свой кусок пиара, на параде настаивают журналисты и блогеры из партии войны, действующие депутаты и кандидаты в Раду. Спикер парламента Парубий напрямую обратился к военным с призывом презреть идеи президента и выйти на парад вопреки решению Зеленского.

Теперь о других участниках гонки. Бывший президент Порошенко похудел и изображает из себя простого народного человека, снимаясь за поеданием простецкого корма из пластиковых тарелок. Он чуть что выкрикивает речовки про реванш прокремлевских сил и унижение революции достоинства. Порошенко уже дважды затевал микромайданы, спонсировал такие бюджетные акции, как повешение чучел неугодных ему политиков и чиновников на площадях Украины, включая главную. Сам был и ведущим этих акций, скандируя мотивационные хвастливые кричалки со сцены (вероятно, экономя на диджее).

Рейтинг Порошенко оценивается примерно в 6,5%, и некоторые аналитики даже не исключают, что его Партия европейской стратегии не преодолеет пятипроцентный барьер. Вопрос вопросов — куда же подевались его сторонники, еще недавно лепившие гордые логотипы "25%" на свои аватары в соцсетях и именовавшие себя интеллектуальной элитой Украины?

Значительную часть этой "элиты" отгрыз себе Святослав Вакарчук, новый любимец Госдепа, выпускник его грантовых программ. Святослав повторяет общие для почти всех участников рейтинга мантры про агрессивную Россию, санкции, угрозу реванша, грезит о евроинтеграции и НАТО и борется с русским языком. От других отличается только большим вниманием к нуждам ЛГБТ.

Несколько процентов каким-то образом достались мутной партии "Сила и честь" с никому не известной программой, хотя в общем и целом, конечно, ее лидер повторяет те же формулы, что и остальные.

Немного в стороне от перечисленных стоит "Батькивщина" Юлии Тимошенко, но исключительно по причине былой харизматичности ее лидера (на Украине принято говорить "лидерки"). Юлия Владимировна так же старательно заигрывает с нацистами, как и прочие, и даже более художественно, но старается делать упор на защиту граждан от высоких тарифов. Память у ширнармасс короткая, и Тимошенко удается пассами и надрывными интонациями заставлять публику забыть о ее газовых контрактах… Что ж, 8,5% — весьма неплохо для будущего торга.

Единственная оппозиционная сила, которая проходит в парламент и имеет весьма впечатляющий рейтинг в 13,1%, — партия "Оппозиционная платформа — За жизнь". Ее возглавляет триумвират политиков, в том числе и упомянутый Виктор Медведчук — объект ритуальной ненависти и проклятий профессиональных патриотов, где бы они ни окопались. Ему вменяют пророссийскость, реванш и покупку украинских телеканалов, которые якобы радикально поменяют информационную повестку, что вряд ли. Слабая попытка одного из каналов анонсировать уже упомянутый телемост с Россией завершилась фиаско — радикалы прогнозированно устроили обезьяньи скачки под зданием NewsOne, и менеджмент СМИ ожидаемо сдал назад. Впрочем, определенное влияние в новом парламенте эта партия будет иметь.

…Итак, какую Раду увидят украинцы после 21 июля? Увы, есть все основания считать, что принципиально все ту же. Возможно, даже с усиленным представительством явно "нациствующих" кадров, идущих по мажоритарным округам.

Сможет ли с таким парламентом взаимодействовать президент, будет ли условно новый состав нардепов более вменяемым, определится ли наконец Зеленский со своей миротворческой позицией или будет и дальше водить хороводы с партией войны? Хотелось бы получить содержательные ответы, но с пессимистической или, если хотите, реалистической точки зрения все эти вопросы кажутся абсолютно риторическими.

Источник: РИА Новости