Касается каждого. Почему так много внимания к "бытовой" катастрофе в Тыве

В конце уходящей недели ленты новостных агентств в буквальном смысле этого слова взорвала страшная новость: в одном из отдаленных районов Республики Тыва при опрокидывании машины в реку погибли, как сначала сообщили, девять человек, из них семеро детей. Еще двое взрослых спаслись и кое-как добрались до берега.

Один взрослый (согласно последним данным, женщина) пропал(а) без вести: возможно, его/ее тело унесло рекой.

Как все было.

Две семьи на одной машине выехали на целебный радоновый источник Дустуг-Хем. В Туве вообще много целебных источников, так называемых аржаанов, и они очень популярны у местного населения, а Дустуг-Хем, расположенный в самом отдаленном, Бай-Тайгинском районе республики, славится особенно: он имеет шесть разных выходов воды. А вода каждого — свой вкус и предназначение. Местные ее пьют для лечения от самых разных болезней, начиная от заболеваний нервной и сердечно-сосудистой системы до кожных и заболеваний конечностей. Дустуг-Хем популярен и у немногочисленных, к сожалению, в тех чудесных местах туристов, и, самое главное, у местных жителей. И добираются туда они именно так: сначала пересекая на джипах реку Шуй (Ак), а далее около шести километров едут на лошадях либо просто идут пешком.

В общем, как и любое "лечение минеральными водами", дело вполне обыденное, привычное и поощряемое как наукой, так и традициями, схожими для любых горных либо горно-таежных регионов страны. В том же комфортабельном и вполне современном Сочи любой местный житель из "старых семей" с легкостью вам назовет несколько мест выхода "нарзанов", в том числе и неподалеку от знаменитой Красной Поляны. И добираются до них в горах именно таким образом: на внедорожниках, форсируя вброд горные речки и самые разнообразные многочисленные ручьи.

Обычное, повторюсь, дело: "всегда так ездим".

Не запретишь.

Что в этот раз на самом деле "пошло не так" в далеком Бай-Тайгинском районе заповедной Республики Тыва, позже установит уже открывшееся следствие, но почти наверняка ничего такого особенного и сверхъестественного не происходило. Просто то ли вода из-за дождей в речке Шуй (она же Ак, в этих местах так бывает: одна река — два названия) поднялась, но не критично, и водитель, знающий эти места как свои пять пальцев, все же решил "проскочить". То ли еще что: ямку в неожиданном месте течением намыло например. Река — это все же не асфальтовая поверхность шоссе, это живой организм. Вам любой рыбак подтвердит: каждый год приезжаешь на одну и ту же до боли знакомую речку, а она каждый раз новая. Изменились быстрины, "бровки", где-то намыло мель, а вон там — и вообще берег подмыло. Деревья, стоявшие раньше на крутояре, теперь просто в воде лежат. Тем не менее, что бы ни было тому причиной, факт остается фактом: УАЗ-2206, привычная и незаменимая в таких местах безотказная "буханка", опрокинулся и перевернулся прямо на глазах сообщивших об этом местных жителей.

К сожалению, выжили только двое. Из двенадцати.

"Бытовая", в общем, к сожалению, история.

Тут важнее другое.

Фактически за очень короткое время это насквозь бытовое, нисколько не "политическое" дело, произошедшее в местах, которые и "медвежьим углом"-то называть — медведей кровно обидеть, стало на несколько часов едва ли не главным во всех новостных лентах страны. И, как нам кажется, вопрос тут отнюдь не в банальном болезненном любопытстве обывателя, из-за которого образуются пробки на дорогах у мест самых даже незначительных аварий. Дело совсем в другом.

И это несмотря на то, что с точки зрения "медийной повестки" это вообще не "новость". Ни "организационных выводов" никаких не сделаешь, ни власть не поругаешь (или не похвалишь, тут зависит от предпочтений). Ни губернатора местного не обвинишь в том, что, допустим, дороги у него в губернии плохие: дороги в этом месте просто нет и не предусматривалось никогда никакими проектами.

Потому и власть тут совершенно ни при чем.

Никого даже в "глухоте и отчаянии провинциальной жизни" не обвинишь, вкупе с повальным пьянством и прочими безобразиями. Пятеро взрослых трезвых людей со своими многочисленными детишками. Едут на минеральные источники. И — трагическая случайность.

И — все.

Такая нелепая и страшная случайность может произойти с каждым. Вот просто сколько раз в жизни каждый из нас "чуть переоценивает свои силы" и "чудом" выскакивает из-под колес при банальном переходе дороги, да иной раз еще и под отборный мат высунувшегося из окошка водителя? И ведь редко кому приходит в голову: а ведь в следующий раз может "случайно" и не повезти.

Вот как, к примеру, в Туве.

И именно поэтому, кстати, новость об этой бытовой трагедии, случившейся где-то на глухой окраине гигантской страны, так зацепила в том числе и вполне московских зрителей и читателей. Потому и "держалась в топах": она, в сущности, "про нас". Про тех, кого в "медийной среде" принято считать "обычными людьми", "не различать в массе" и упорно кормить в новогодние ночи эстрадой, хотя это-то как раз больше характеризует не "народные", а именно "медийные" эстетические предпочтения, честно говоря. И, повторимся, именно поэтому тема мгновенно становится главной новостью дня, и это никакими субъективными факторами не объяснишь, все вполне объективно.

Выводы?

Да какие тут могут быть выводы — все предельно банально, как и сама авария. Может, всего лишь повод вспомнить своих друзей, многие из которых (да я сам из таких) склонны к излишнему "мелкому" риску. Позвонить, сказать: мужики, пожалуйста, берегите себя и близких: не стоит оно того. И одно небольшое наблюдение: сейчас все более или менее чуткие к изменениям тренда коллеги-журналисты чувствуют: внимание читателя/зрителя все чаще переключается с внешних факторов на внутренние проблемы.

И что тут можно сказать. Эти проблемы, проблемы даже не "уровня" (что тоже важно), а "качества" жизни, — сейчас для граждан нашей страны действительно наиболее актуальны. И в свете этого неплохо бы поговорить и о проблемах личной безопасности граждан, в том числе и о спасении нас от нас же самих.

Говорить стоит. Без рецептов, просто как о "проблематике". Может, что-то все вместе и придумаем.

Рецептов все равно нет.

Источник: РИА Новости