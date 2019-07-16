На Украине поставят эксперимент и выяснят, есть ли там государство

Ранее Конституционный суд Украины признал не соответствующей Конституции норму УПК, которая обязывает суды назначать подозреваемым в тяжких и особо тяжких преступлениях содержание под стражей в обязательном порядке, пишет Дмитрий Мараховский для РИА Новости.
Вышинский, напомним, обвиняется в государственной измене (формулировка СБУ — "изготавливал информационные материалы, оправдывающие аннексию Крыма Россией, а по возвращении в Киев вместе с несколькими другими журналистами развернул активную деятельность по информационной поддержке ЛНР и ДНР". То есть журналисту вменяется в качестве госизмены профессиональная деятельность, оцененная как неприемлемая властью).
Что стоит отметить. Если Вышинский выйдет из-за решетки, то главной выигравшей окажется сама Украина. Ибо, во-первых, исчезнет один из самых скандальных примеров репрессий против СМИ, вызывающий протесты не только на самой Украине и в России, но и в Европе. А во-вторых — появится пример здравого смысла, которого очень не хватает для начала диалога между Киевом и Москвой.
...Но разумеется, все не так просто. Ибо на Украине имеются силы, для которых не допустить изменения меры пресечения Вышинскому критически важно.
Это, во-первых, соперники нового президента Владимира Зеленского и его партии, активно готовящиеся к скорым парламентским выборам и использующие любые поводы для того, чтобы обвинить власть в предательстве и "прогибе под Кремль": эту армию возглавляет экс-президент Порошенко, но на самом деле список очень длинный — вплоть до откровенных неонаци.
Во-вторых, это специфически украинское явление под названием "активисты", то есть летучие отряды ультранационалистов, практикующие своего рода публичный рэкет. Пользуясь объективной слабостью государства и выбив себе после 2014 года неписаную "справку о неприкосновенности", эти группы регулярно налетают на чиновников и казенные учреждения с истериками и угрозами и — зачастую успешно — продавливают разные ветви власти на нужные им решения. Руководствуясь, естественно, не какими-либо конституционными нормами, а старым добрым революционным правосознанием.
Кстати, именно сейчас эти активисты в стадии повышенного возбуждения. Во-первых, из-за предвыборной кампании, а во-вторых — из-за приговора, вынесенного экс-нацгвардейцу Виталию Маркиву в далекой Италии. В пятницу, напомним, суд присяжных города Павия признал Маркива виновным в убийстве итальянского журналиста и его российского переводчика в Донбассе в мае 14-го. При этом судья назначила Маркиву 24 года тюрьмы — на семь лет больше, чем просило обвинение.
Плюс Генпрокуратура Украины, которая к новому президенту находится в тяжелой фронде. С ее подачи, собственно, "активисты" и узнали о предстоящем суде. Причем сразу в панически-мобилизационной трактовке: "состоится заседание по делу руководителя пропагандистского информагентства "РИА-новости" Кирилла Вышинского. Что ожидается? Что этот человек, официально по решению суда, выйдет на свободу. Благодаря чему? Благодаря <...> решению Конституционного суда, который "заботится" о террористах и госизменниках. <...> Потому что потом произошел и сам телефонный разговор между Владимиром и Владимиром", — сообщила пресс-секретарь генпрокурора Луценко.
Если да — то с этим государством и его главой имеет смысл, по крайней мере, начать диалог. Если нет, если власть Украины не в состоянии контролировать конституционный порядок даже в собственной столице, то смысла беседовать пока просто нет.