Украинские выборы: хитрость, скука, прагматизм – что еще?

Политолог, специалист по безопасности Евгений Крутиков проясняет для Sputnik картину, которая сложилась на политической арене Украины перед выборами в Верховную раду.

На Украине 21 июля состоятся досрочные парламентские выборы. В бюллетене будет 22 партии, но, по подсчетам украинской социологической группы "Рейтинг", 5-процентный барьер, скорее всего, преодолеют пять. За "Слугу народа" собираются голосовать 41,6% избирателей, за "Оппозиционную платформу – За жизнь" — 13,7%, за "Европейскую солидарность" — 8,3%, за "Батькивщину" — 7,2% и за "Голос" — менее 6%.

Предвыборная социология на Украине меняется ежечасно, но это, в основном, ситуационные изменения, практически уже не влияющие на сложившуюся картину.

Эти "колебания предвыборного курса", тем не менее, тоже важны, поскольку могут повлиять на создание парламентской коалиции. А по украинскому законодательству (мягко говоря, очень неординарному и как будто специально созданному для того, чтобы постоянно давать поводы для кризисов) именно парламентская коалиция формирует правительство.

Кто с кем дружить будет?

Уже сейчас значительная часть публичных заявлений знаковых политических фигур вертится именно вокруг гипотетических коалиций, причем некоторые политики просто откровенно предлагают себя президенту Владимиру Зеленскому и ассоциированной с ним партии "Слуга народа". Так, в частности, поступила Юлия Тимошенко, "Батькивщина" которой — один из самых "проблемных активов" на этих выборах.

Партия "Голос" музыканта Святослава Вакарчука накануне выборов совершенно неожиданно продемонстрировала крупное падение рейтинга. Изначально его позиции искусственно завышали, но правда выплыла, и если Вакарчуку удастся перейти рубеж в 5%, это уже будет для него большой победой.

Многие связывали само появление партии "Голос" с инициативой президента Зеленского по созданию все той же пресловутой парламентской коалиции. Электорат Вакарчука проживает исключительно на Западной Украине, то есть там, где Зеленский очевидно недобрал голосов.

Но, с другой стороны, многие связывают второе пришествие Вакарчука в политику (он уже был нардепом, но продержался в Раде менее года и добровольно сложил с себя полномочия) с Джорджом Соросом и олигархом Пинчуком. За руку, конечно, никого не ловили, но у Вакарчука недостаточно личных средств, чтобы вести активную избирательную кампанию, а в его предвыборном штабе и в структуре партии "Голос" достаточно персонажей с крайне правыми взглядами, "ветеранов АТО" наравне с сотрудниками западных правозащитных организаций типа Transparency International.

Практически по всем насущным пунктам повестки дня Вакарчук лично и его партия демонстрируют взгляды куда более агрессивные и радикальные, чем даже Порошенко и кампания. Одна только инициатива отдавать под суд тех, кто ведет переговоры с Москвой, чего стоит, а там таких идей вагон и маленькая тележка. Более радикален только Олег Ляшко, но Вакарчук живет с ним в Киеве в одном доме. Договорятся по-соседски.

Если Зеленский и его советники хотели таким образом заполучить голоса радикалов и зомбированной части галицийской молодежи, то это как минимум странное решение.

Порошенко – это скучная история

Партия "Европейская солидарность" Петра Порошенко – очень скучная история. После проигранных президентских выборов Петр Алексеевич нисколечко не изменился. Его политические взгляды остались неизменными до такой степени, что, кажется, он все еще считает, что работает президентом и продолжает разговаривать заголовками странных идей. Все они вертятся вокруг "вхождения в Европу" в разных видах и вариациях. Даже решение конфликта на Донбассе Порошенко перекладывает на иностранцев, заново озвучивая старую идею ввода миротворческих войск, составленных из военнослужащих западных стран.

Когда же Порошенко начинает говорить о внутренних проблемах Украины, то становится совсем скучно. Все его выкладки по экономике и социальным проблемам настолько невнятны, что простому избирателю неинтересно и просто нудно все это слушать.

Тем не менее, у Порошенко и его партии есть свой "ядерный электорат", который в неизменном виде сохраняется уже шесть лет. Эти люди будут голосовать за него в любом случае, даже если он перейдет на птичий язык — им просто не требуется его слушать, они голосуют за фигуру, а не за слова и программу. Этих "персональных избирателей Порошенко" немного, но в целом достаточно, чтобы занять третье место на выборах.

У Тимошенко особый склад характера

"Батькивщина" Юлии Тимошенко почти копирует положение, структуру и поведение партии Порошенко, недаром эти две политические силы имеют почти одинаковый рейтинг и борются за примерно одно и то же место — как в обществе, так и будущем составе Рады.

Между тем, Юлия Владимировна непревзойденный мастер бессовестных компромиссов и слияний. Не имея какой-либо цивилизованной программы (она формально есть, но представляет собой набор общих слов из серии "за все хорошее и новое против всего плохого"), она на каждых выборах, от муниципальных до парламентских, умудряется несколько раз перетасовать своих союзников, переманить кого-нибудь ситуативно популярного, потом кинуть этого человека (как получилось с Надеждой Савченко), но свои 5% получить.

Для всего этого не нужно обладать существенными финансовыми ресурсами или опираться на какие-то крупные политические или закулисные фигуры — надо иметь специальный склад характера. Юлии Тимошенко эти махинации прекрасно удаются в закулисном режиме, она только иногда допускает фальстарты, как сейчас с обращением к Зеленскому о создании коалиции.

Говорят также, что она собирается претендовать на пост премьер-министра. Но по большому счету, "Батькивщина" — партия совершенно бессмысленная, не имеющая под собой никакой социальной или идейной базы. Но в странах типа Украины похожие системы могут довольно долго удерживаться на плаву за счет непрозрачности политических механизмов.

Несмотря на "демократию и гласность без краев" украинская политика на самом деле решается на тайных переговорах небольшого числа действующих лиц.

Это "Зе!"

Пропрезидентская партия "Слуга народа", она же "Зе!", — пока безусловный фаворит избирательной гонки, несмотря на неторопливую и очень ленивую предвыборную кампанию. Это в чистом виде корпоративный проект, изобретение политтехноголов и сценаристов. Даже официальная программа партии составлена таким образом, что как бы вбирает в себя все очевидные для избирателя вещи, а реальные проблемы просто замалчиваются.

Например, в опубликованной программе "Слуги народа" вообще не упоминаются Россия, Крым и Донбасс, не даны оценки событий и нет конкретных предложений. Избиратель может ориентироваться только на высказывания Зеленского и его ближайшего друга Дмитрия Разумкова, которые иногда говорят настолько витиевато, что и не разберешь, какова их позиция на практике. Судя по всему, они уверены в своей абсолютной победе и пребывают после президентских выборов в эйфории, потому и не ведут никакой агрессивной избирательной агитации.

Зеленский и его команда очень большую ставку делают на депутатов-одномандатников, из которых и будут сколачивать если уж не подавляющую, то решающую коалицию. Президент и его "Слуги", похоже, вовсе не желают делиться с кем-либо будущей Радом.

Устойчивая связь президента с олигархом Коломойским все менее заботит украинских избирателей, поскольку Зеленскому удалось успешно, пусть и частично, откреститься от Коломойского. Будет ли олигарх пытаться и далее влиять на президента — непонятно. Он может вполне удовлетвориться компенсацией за Приватбанк. Несмотря на монструозный имидж, Коломойский в критических ситуациях бойцовских качеств не демонстрировал. Например, он вчистую капитулировал перед Порошенко во время грозившего перерасти в вооруженное противостояние конфликта в Днепропетровске в 2014 году.

Проукраинские практики

"Оппозиционную платформу – За жизнь" Виктора Медведчука, Юрия Бойко и Вадима Рабиновича политические противники называют пророссийской, хотя их взаимодействие с Москвой носит преимущественно практический характер. Медведчук и Бойко (забудем пока о Рабиновиче) сохранили старые связи и нормальные отношения с большинство российских политиков и членов хозяйственной элиты, что позволяет вести предметные разговоры о судьбе газовых контрактов, обмене пленными, о восстановлении экономических связей и возвращении российских контрактов и заказов на некоторые украинские предприятия тяжелой промышленности. Никакая другая политическая сила на современной Украине на такое просто неспособна.

И, конечно, все это нельзя назвать пророссийской позицией. Она, скорее, проукраинская, поскольку предлагает равноправную нормализацию отношений и исходит из прагматического подхода. Такой реализм позволяет на некоторое время отойти от обсуждения проблем, важных для украинского общества, но очевидно не решаемых за один день.

"Оппозиционная платформа – За жизнь" пока довольно уверенно занимает второе место после "Слуги народа", что даже несколько удивительно. Но, с другой стороны, за оппозиционеров сейчас готовы голосовать многие из тех русскоязычных украинцев, которые на президентских выборах голосовали за Зеленского, но уже успели в нем разочароваться. Там есть за что, и в первую очередь из-за вступления в силу дискриминационного закона о языках.

Кроме того, на президентских выборах оппозиционный электорат был растянут между несколькими кандидатами, а сейчас удалось создать единую партию, хоть и с некоторыми проблемами.

У остальных партий и движений практически нет шансов перейти 5-процентный барьер. Всякое, конечно, может случиться, но это, скорее, из области политического фэнтези.