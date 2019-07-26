Чего не нужно ждать от новой украинской власти

Выборы в украинскую Верховную раду принесли сенсацию — победу на них с разгромным счетом одержала партия "Слуга народа", о существовании которой еще год назад никто не знал.

Даже главный слуга, президент Зеленский, похоже, не ожидал таких цифр в итоговом протоколе. Совокупное представительство в парламенте этой политической силы, выступившей как партийным списком, так и на мажоритарных округах, превышает половину от 450 мандатов. Это означает, что победитель получает все — ему не нужна коалиция, чтобы продвигать свои проекты и идеи. Владимир Александрович уже объявил, что теперь ничто не мешает ему выполнить предвыборные обещания, главное из которых — прекращение войны в Донбассе.

А пока штаб победителя ликует и строит переможные планы, посмотрим, как отреагировали на итоги выборов гражданское общество и другие заинтересованные лица, а также кратко оценим перспективы. Общество, как обычно, пребывает в состоянии перманентной зрадопереможной ганьбы (смесь предательства, победы и позора) — вечном украинском уроборосе. Другие заинтересованные лица выборочно поздравляют "заходящих" в Раду.

Начнем с наиболее пассионарных.

1. Самоназначенная элита имени Петра Порошенко, скукожившаяся ровно в три раза, а также вплотную примыкающие к ней радикальные националисты, и вовсе оставшиеся за бортом, пребывают в унынии, раздражении и злости. Они уверены, что идеалы Майдана преданы и впереди — откат от завоеваний Петра Алексеевича с погружением во мрак реванша.

Обозначены даже причины поражения: дело в том, уверяют обиженные ястребы, что донбасское быдло заразило собой всю страну, понаехав из обстреливаемого оккупационными бронебурятами региона на просторы Цеевропы. Именно эти прирожденные антиукраинцы занесли вирус реванша и обеспечили с помощью руки Кремля оппортунистические настроения в электорате.

2. Широкие народные массы избирателей, голосовавших за партию Зеленского, счастливы — они уверены, что молодой энергичный президент, которому они своими голосами развязали руки и язык, сможет показать высокий класс политического мастерства и уверенно поведет страну в лучшее будущее без войны, коррупции и косоруких вредителей-чиновников. Особенно привлекает внимание высокий уровень надежды именно на миротворчество Владимира Александровича, и к этой теме мы вскоре вернемся.

3. Часть, условно говоря, антимайданных политологов и лидеров общественного мнения тоже ликует — мол, монстру свернули шею, гидра войны, агрессии и алчности, олицетворяемая Порошенко, повержена, а впереди — победа лучшего над худшим. Они возлагают большие надежды на Зеленского — бог знает почему.

4. Так называемые ватники растеряны — "Оппозиционная платформа — За жизнь" набрала порядка 14% и еще кое-что на округах, но вполне очевидно, что ее голосов недостаточно, чтобы проводить предлагаемые ею законы.

Мы же, отринув разнополярные эмоции, тщету надежд и иррациональность веры, попытаемся холодно оценить реальное положение вещей.

Итак. Победа Зеленского на выборах означает прежде всего то, что он и его политическая партия параллельно с ярлыком на княжение вынуждены будут взять на себя и всю полноту ответственности. Никакие отмазки вроде тех, что так любят украинские политики, — "он хотел, но ему не дали", теперь не пройдут.

Казалось бы, бери и делай. Но нет. Еще не узнав окончательных результатов выборов, но уже понимая, что триумф на пороге, Зеленский предлагает Святославу Вакарчуку, получившему чуть более шести процентов голосов, создать коалицию в парламенте, четко обозначая причину — мы, мол, идеологически совершенно близки. В разгар голосования фронтмена популярной украинской рок-группы навещают послы США и Канады, курирующие нашу незалежность, дабы продемонстрировать граду и миру, на кого, собственно, они сделали свою главную ставку. Еще не зная итогов голосования, штаб потчует гостей рябчиками, хамоном и лобстерами, сам Вакарчук превентивно излучает праздничный оптимизм.

Святослав Вакарчук, напомним, уже был народным депутатом. Год его законотворчества ознаменовался полным отсутствием политической активности: как любят говаривать украинские гости российских телеэфиров, это было зеро. Заскучав, певец Славко Верховную раду покинул, вернувшись к артистической деятельности. Позже его присмотрела Демократическая партия США, опекала и обучала в Йеле, а затем вернула на родину с явной миссией.

Перед выборами свежеиспеченный политик многословно выступал, демонстрируя плохо освоенные навыки НЛП и не умея логично выразить ни одной идеи. Но тем не менее очаровал не такую уж и малую часть электората, желающего новых лиц и приколов.

Идеи Святослава, кстати, абсолютно идентичны агрессивным русофобским посылам Порошенко. Евроатлантическая интеграция, Россия — враг, никаких переговоров с сепаратистами, борьба за едыну мову и прочее и прочее. Из оригинального — только плач по всеобъемлющим правам ЛГБТ и обещание легализовать легкие наркотики. Вот такого соратника выбрал себе президент-миротворец, особо подчеркнув его исключительную идейную близость.

Говорит ли это о миротворческих планах Зеленского? О готовности вести переговоры с главами непризнанных республик, с их народом? О смене агрессивной риторики относительно России? Чтобы да, так нет.

Это, воля ваша, говорит о чем-то совершенно другом. А именно о том, что американцы ясно дали понять Зеленскому, кто за ним присмотрит и с кем ему следует политически дружить. Пока господа артисты будут принимать театральные позы, произносить патетические речи и играть лицами на публике, старшие поделят украинскую землю и оставшиеся природные и рукотворные сокровища. Избиратель, впрочем, успешно игнорирует эту реальность, увлеченно споря о том, кто привнесет в деятельность парламента больше приколов.

При этом кооперацию с Порошенко Зеленский решительно отвергает. А ведь, скажем, Петро продвигает абсолютно те же идеи и тоже беззаветно послушен кураторам. Кстати, рано радоваться по поводу виртуальной сдачи в утиль Порошенко и его партии. Она все же набрала примерно 8,5%. После того, что бывший президент сделал со страной, это катастрофически, трагически много. Сам Петр Алексеевич смотрится огурцом, сдаваться не собирается и вместе с побратимами приложит все силы, чтобы парализовать любой миротворческий процесс. Он ведь тоже по-прежнему любимец американских демократов, которые поздравили его с отличными результатами на выборах.

Или вот "Батькивщина" — такой же идеологический клон, и Юлия Тимошенко неоднократно без стеснения декларировала полную готовность к политическому соитию с партией президента. Но ее в гипотетическую коалицию не берут — Запад давно к Юлии Владимировне остыл. Рассматривается (он не нужен практически, но важен идейно) только Вакарчук. Святослав Иванович готов даже стать премьер-министром и рулить экономикой, о чем ничтоже сумняшеся поведал избирателям. Почему бы и нет? Мэр Киева — боксер, президент — комик, генеральный прокурор — бывший арестант, не боги же горшки обжигают.

Но пока коалиция только в проекте, можно рассмотреть конкретные дела лично президента Зеленского, интересные именно в разрезе миротворчества.

Объявленное прекращение огня в Донбассе не продержалось и дня, обстрелы не остановлены. Мирные жители накануне перемирия подверглись шквальному огню. В Первомайске погибла женщина, тяжело ранены семь человек, включая малого ребенка, разрушены дома. За день до этого украинские бойцы подорвались на своей же мине. Президент выразил глубокую скорбь в связи с гибелью солдат, но ни словом не обмолвился об убитых на гражданской войне мирных людях.

Некоторые оптимисты рассматривают возможное сотрудничество партии Зеленского с "Оппозиционной платформой", что позволило бы, пусть медленно, но все же двигаться от тотальной диктатуры партии войны в сторону мира. Увы, такая кооперация представляется абсолютно умозрительной фантазией.

Другие оптимисты утешаются тем, что в Раду не попала партия "Свобода", откровенно нацистская, да и по мажоритарным округам радикалы в целом перемоги не одержали. Но и здесь особенно радоваться не приходится, ведь профессиональные нацисты отличаются от самодеятельных только избыточной демонстративностью и брутальностью риторики. Содержательно же 75-80% состава Рады исповедуют одни и те же идеи украинской национальной исключительности, лелеют мечты о реванше, поддерживают войну, публично ненавидят Россию и грезят о евроатлантической интеграции, игнорируя очевидный статус Украины как подмандатной территории.

Таким образом, новый украинский парламент пока оснований для оптимизма не дает. Очень хочется ошибиться.

Источник: РИА Новости