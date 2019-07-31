США помнят, как быть сверхдержавой. Правда, уже плохо

Экспертно-политическое сообщество США дало очередной повод повеселиться своим российским коллегам. Свежая публикация в журнале Foreign Policy озаглавлена "Два способа исправить отношения с Россией" — и предлагает неотразимые меры.
В качестве таковых автор прямо называет: а) страх и б) доверие. То есть, по его мнению, Штаты должны сначала заставить Москву бояться, а потом завоевать ее (и российского общества в целом) доверие.
Их боятся, поскольку те в силах нанести другим странам колоссальный и даже неприемлемый ущерб. Но одновременно доверяют, понимая логику, в которой те действуют. Это позволяет окружающим проводить собственную политику, чтобы не попасть под раздачу и даже получать выгоды от правильно выстроенного взаимодействия с доминирующим в мире государством.
Внешнюю политику России последних 15-20 лет можно легко интерпретировать как последовательное восстановление подобной репутации, разрушенной в результате краха СССР. Более того, страна уже достигла весьма внушительных успехов на данном пути, и, кстати, статья в Foreign Policy служит тому подтверждением. Там проговорены ключевые элементы имиджа России на международной арене.
С одной стороны, ее побаиваются или как минимум опасаются, потому что за прошедшие годы Москва неоднократно применяла разнообразные и болезненные меры в обстоятельствах, которые расценивала как угрожающие для себя: от экономических рестрикций до военных операций. Мир убедился: ежели что, за Кремлем не заржавеет.
Но с другой стороны — и это, возможно, даже важнее — у России сложилось реноме силы, с которой можно и даже по-своему удобно иметь дело, потому что Москва играет по вполне понятным правилам, причем придерживается их жестко и последовательно: невзирая на препятствия, упорно движется к поставленным целям, соблюдает взятые обязательства и выполняет обещания, но считает себя свободной от договоренностей в случае нечестной игры.
Так что Джошуа Гельцер и впрямь говорит разумные и абсолютно правильные вещи. Комический эффект его статьи порожден иным: кардинальным расхождением между адекватностью текста и реалиями американской политики. Юмора добавляет сам факт проговаривания прописных истин в качестве рекомендации государству-сверхдержаве.
Собственно, одно это четко показывает особенности нынешней ситуации и причины утраты Соединенными Штатами статуса глобального лидера — где-то на пике своего могущества они просто перестали руководствоваться принципами, которые делают страну сверхдержавой.
Тут советы, даже самые разумные, грамотные и доходчивые, не помогут компенсировать нанесенный урон, потому что имеющееся экспертное знание — это одно, а вот способность его применить, то есть наличие необходимых навыков и ресурсов — совершенно иное. С последним у Вашингтона настолько явные проблемы, что американцы сталкиваются с трудностями уже на каждом шагу, что только усугубляет ситуацию и порождает весьма нелестные сравнения.
Почти одновременно с выходом статьи Гельцера офис президента Украины озвучил идею создания всемирного русскоязычного телеканала для "борьбы за умы" и противостояния "гибридной агрессии" России.
Как и публикация в американском журнале, формально задумка вполне грамотная. Вот только это ничуть не добавляет ей реалистичности и шансов на успешное воплощение, так как про Украину за последние годы все стало понятно. Анонсированная Киевом инициатива закономерно вызвала насмешливые комментарии из Москвы и была практически не замечена на Западе. В общем, вызвала ровно ту же реакцию, что и осмысленные предложения по российско-американским отношениям в Foreign Policy.
А когда внешнеполитическая сфера сверхдержавы порождает отклики, аналогичные тем, что поступают в адрес государства, которое успешно застолбило за собой статус failed state, можно уверенно сказать, что первой пора готовиться ко все более серьезным вызовам.
Источник: РИА Новости