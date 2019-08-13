Сирия: кто разогревает Идлибский котел

Обстановка на севере Сирии снова накалилась. Боевики атаковали позиции сирийских правительственных войск в Идлибской зоне. А Турция все еще не исключает самостоятельного создания зоны безопасности вдоль своей границы. В обострении ситуации может быть заинтересована американская сторона.

Для США нежелательна реализация планов Анкары по зачистке районов восточнее Евфрата, где под контролем американских частных военных компаний находятся богатые нефтяные месторождения. Если там исчезнут курдские вооруженные формирования, то Дамаск может вернуть себе эти нефтепромыслы, и Сирийская арабская республика (САР) сделает еще один шаг к миру.

При отражении нападений боевиков 10 и 11 августа в Идлибской зоне деэскалации сирийские правительственные силы понесли значительные потери: 23 погибших, 7 раненых. Позиции армии САР атаковали около 700 человек. Террористы применяли крупнокалиберные пулеметы, минометы, а также самодельные "баллонометы" и "джихад-мобили". Кроме того, 11 августа состоялся массированный налет ударных беспилотников на российскую авиабазу "Хмеймим". Шесть летательных аппаратов были уничтожены средствами противовоздушной обороны.

Террористы понесли тяжелые потери в людях и технике. Тем не менее, по данным Минобороны России, уже 12 августа было зафиксировано около 30 случаев нарушений режима прекращения огня в провинциях Алеппо, Идлиб, Латакия и Хама.

Ранее при поддержке Воздушно-космических сил России сирийская армия освободила от боевиков стратегически важные населенные пункты на юге провинции Идлиб: Сукейк и аль-Хубайт. Причем последний считался "воротами" региона и стал цитаделью боевиков "Джебхат ан-Нусры"*.

Перекресток интересов

До войны в провинции Идлиб мирно сосуществовали арабы-сунниты, арабы-христиане, сирийские турки (известные также как туркоманы - Sputnik) и курды – всего около 1,5 миллиона человек. Но затяжные боевые действия до предела обострили межэтнические и межконфессиональные отношения на севере Сирии.

На этом фоне сопредельная Турция опасается формирования курдской государственности в САР, что неминуемо приведет к усилению сепаратистских настроений среди турецких курдов. Анкара опирается на арабо-суннитское население Сирии – финансирует и вооружает оппозиционный Дамаску Национальный фронт освобождения, в который входит большинство действующих в Идлибе группировок.

Турция настаивает на создании зоны безопасности у своих границ, в пределах которой не должно быть курдских отрядов. Министр обороны Турции Хулуси Акар уточнял, что эта зона может быть расширена до 40 км вглубь сирийской территории. Ранее турецкий военачальник выражал надежду, что США перестанут оказывать поддержку различным формированиям сирийских курдов.

Американцы поддерживают лояльных боевиков на сирийской территории оружием, комплектующими для БПЛА и денежными средствами – за счет недр САР. Начальник Главного оперативного управления Генерального штаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской сообщил, что вырученные за украденную сирийскую нефть деньги идут на финансирование и вооружение курдских и арабских боевиков, которых затем сталкивают друг с другом.

"Помимо подготовки боевиков, американские структуры в Сирии заняты разграблением принадлежащих законному сирийскому правительству нефтяных объектов и месторождений в Заевфратье. В последнее время на этих объектах отмечается активное наращивание численности сотрудников американских частных военных компаний. Сегодня в Сирии численность наемников ЧВК превышает три с половиной тысячи человек", - констатировал Сергей Рудской.

Терять такие земли американской стороне невыгодно. На днях 90 военнослужащих армии США прибыли в приграничную турецкую провинцию Шанлыурфа, где они будут участвовать в работе координационного центра по совместным операциям в планируемой американо-турецкой зоне безопасности на севере Сирии. Впрочем, глава турецкого военного ведомства Хулуси Акар уже заявил, что если договориться с американскими партнерами не удастся, то Турция будет самостоятельно создавать зону безопасности в Сирии.

На протесты официального Дамаска в связи с открытым посягательством на суверенитет и территориальную целостность САР внимания никто не обратил. Анкара неоднократно демонстрировала, что готова действовать решительно в вопросе нейтрализации "курдской угрозы". Так, на прошлой неделе турецкая авиация нанесла удары по позициям Рабочей партии Курдистана на севере Ирака. В данном случае Турция также не согласовывала эти действия с иракскими властями, сообщило РИА Новости со ссылкой на члена Совета представителей (парламента) Ирака Саркаута Шамсулддина.

Новая активизация террористических организаций не приведет к уничтожению сирийской государственности. Ведь российские военные продолжают при необходимости оказывать поддержку проправительственным силам в Сирии. При этом параллельно в стране налаживается мирная жизнь. Горячие события последних дней не повернут сирийскую историю вспять.

* Террористическая организация, запрещенная в России и в ряде других стран.