Падение украинских ястребов

Два скандальных события развлекли жадную до впечатлений украинскую общественность в августовском политическом затишье, и оба так или иначе связаны с Донбассом, считает автор РИА Новости.

Сначала публика узнала, что политик Роман Бессмертный, назначенный президентом представлять Украину в переговорной группе по Минским соглашениям, выступил с дерзкой критикой президентских же идей и действий. Бессмертный заявил, что Зеленский не должен был звонить Путину и что следует вообще прервать переговоры в связи с гибелью украинских военных. За свои нелепые импровизации президентский нунций, проработавший в должности один месяц, был отставлен — под негодующие вопли радикальных активистов и порошенковских депутатов.

"Эта, казалось бы, рутинная перестановка кроватей могла остаться без внимания, если бы не интригующая мотивация самого назначения на роль миротворца откровенного сферического ястреба, многолетнего соратника одиозного Виктора Ющенко. Старожилы, как говорится, не упомнят ни одного полезного начинания господина Бессмертного. Например, характеризуя своих визави по переговорам, Бессмертный, в частности, пишет: "Я увидел просто темные пятна вместо лиц".

Чего в принципе добивался президент, поручая человеку с таким отвращением к миссии, вести переговоры о мире?

…Тем временем в Киеве в момент получения крупной взятки был задержан Юрий Грымчак, заместитель министра по делам оккупированных территорий, профессиональный патриот и тоже ястреб. Не сделав и минимальных телодвижений, чтобы облегчить жизнь людям в ЛДНР, министр, однако, нашел время, чтобы поправить собственное материальное положение старым дедовским способом.

Чего добивался прежний президент, назначая на должность реинтегратора Донбасса коррупционера и "сепарофоба"? Почему вообще на роли миротворцев призываются радикальные националисты, назойливые продавцы квазипатриотических идей, взяточники и воры?

На оба вполне риторических вопроса имеется очевидный ответ, и лежит он в плоскости принципиального отношения власти и гражданского общества к миру в Донбассе вообще и к Минским соглашениям, пятилетие которых грядет в начале сентября, в частности.

Итак, немного истории. Первый Минский протокол был подписан 5 сентября 2014 года и стал буквально спасением для бывшего президента Порошенко, поскольку лишь добрая воля донбасских повстанцев остановила окончательный разгром Вооруженных сил Украины в так называемом иловайском котле. Заключенные в Минске соглашения позволили составить мирный план.

Первым пунктом в протоколе значилось прекращение применения оружия и отвод тяжелых вооружений. Дальше шла речь о политических мерах, главная из которых — предоставление народным республикам особого статуса в составе Украины. Важнейшими пунктами также были незамедлительный обмен заложниками и амнистия всем участникам событий. Зимой 2015-го, после тяжелейшего обострения ситуации на фронте, при участии глав России, Германии и Франции был подписан второй протокол, получивший название "Минские соглашения-2". Содержательно он не отличался от первого и был одобрен ООН.

Что из прописанного выполнено? Ничего. Под мантры о безальтернативности соглашений и приверженности Украины их выполнению власть (старая, а теперь и новая) дает понять, а иногда и прямо заявляет, что ничего такого выполнять не намерена — ни амнистии, ни особого статуса донбассцам не видать. Потому что вот-вот Путин нападет и введет войска, хотя заявления о том, что регулярные российские оккупационные войска топчут территорию Неньки, и так звучат постоянным рефреном. Утверждать подобное не мешают ни заявления ОБСЕ о том, что ничего подобного они не обнаружили, ни мониторинг других международных организаций, констатирующий отсутствие российских войск в зоне гражданского конфликта.

За годы существования Минских соглашений десятки раз объявлялось перемирие, но обстрелы мирного населения начинались еще до того, как высыхали чернила на заключенном договоре. Многократно также объявлялось, что происходит отведение тяжелых вооружений от линии соприкосновения, но всякий раз оказывалось, что украинская армия, жестко контролируемая карательными батальонами, и не думает выполнять этот пункт. Например, после того как ОБСЕ в начале марта 2015-го констатировала отведение вооружений со стороны ЛДНР, официальный представитель АТО Лысенко заявил, что Украина не может полностью оголять передовую в Донбассе, поскольку у нее нет… подтверждения об отводе техники со стороны повстанцев. И такая дурная последовательность событий наблюдается вот уже пять лет.

Украинские политики и лидеры общественного мнения открыто заявляют: Украина, мол, ни за что не станет выполнять Минские соглашения, потому что они противоречат ее интересам. Но документ подписан и считается действующим, он официально не дезавуирован и по-прежнему является официально признанной дорожной картой. Прописанные в нем пункты - суть правила игры. Невозможно себе представить, чтобы игрок, скажем, в преферанс внезапно посреди партии начинал метать подкидного, потому что ему разонравились правила. За меньшее наглеца, фигурально выражаясь, бьют канделябром. Не может гроссмейстер в сложной для себя позиции перейти к "чапаеву", щелчком сбивая фигуры противника. Но именно подобным занята украинская власть в ситуации с исполнением МС.

Особенно циничные авторы открыто пишут: мол, война настолько полезна Украине, настолько отвечает ее потребностям в сплочении политической нации, что любая украинская власть, кем бы она ни была представлена, будет делать все, чтобы гноящаяся рана "ни войны, ни мира" никогда не была уврачевана. Чтобы никогда не прекращались провокационные обстрелы, на которые, разумеется, прилетает ответ, потому что именно этот пункт всегда позволяет слепоглухим западным кураторам обвинять Россию и не снимать с нее санкции.

…Новый президент Украины Владимир Зеленский ведет ту же линию, что и Порошенко. Последнее время он все чаще требует перевода переговоров по Донбассу из минского в так называемый нормандский формат. То есть желает, чтобы по первому его свистку главы полноценных государств — России, Германии и Франции, — бросив все дела, мчались по сотому кругу обсуждать его жалобы и капризы. Требования нормандского формата вслед за главой государства разносят по соцсетям профессиональные плакальщики-"зелеботы", активисты, волонтеры, депутаты и блогеры. У наивного реципиента возникает подозрение, что "нормандцы" станут обсуждать какой-то другой вариант решения проблемы Донбасса вместо того, что прописан в минских протоколах. Но нет — МС признаны всеми как единственный разумный и необходимый план. Ничего не поменялось. Так зачем всякий раз требовать аврального сбора Путина, Меркель и Макрона? Чтобы поиграть в больших? Чтобы имитировать бурную международную деятельность?

"…За пять с половиной лет гражданской войны погибло около 15 тысяч человек. Подавляющее большинство жертв — мирное население. Среди них нет винничан, львовян или тернопольцев. Армия ЛДНР защищает исключительно свою территорию. Для того чтобы прекратилась война, достаточно отвести ВСУ от линии разграничения. Как говаривал классик советской сатиры — "Уйди, и запах вместе с тобою". Ничего подобного украинская власть не планирует. Не наказан ни один мародер, ни один насильник, ни один убийца из карательных батальонов и ВСУ, хотя есть сотни и сотни свидетелей".

Обмен пленными неоднократно срывался переговорщиками от Украины — даже в ответ на акты доброй воли повстанцев, передававших в одностороннем порядке задержанных украинских граждан, никогда не следовало ни одного подобного жеста.

Вместо этого — все новые фантазии депутатов, политологов, блогеров о том, как жестко будет наказан Донбасс, по возможности, максимально освобожденный от населения. Бесконечные планы, стратегии, дорожные карты реинтеграции — одна другой бессмысленнее.

Вот примерно с таким набором перемог встречает Украина пятилетие со дня первого мирного плана, вошедшего в историю под названием "Минские соглашения".