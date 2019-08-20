НАТО и не снилось: что нужно знать об учениях "Центр-2019"

Учения "Центр-2019" Вооруженных сил России состоятся с 16 по 21 сентября, участвовать в них будут 128 тысяч военнослужащих из восьми стран, в том числе из Узбекистана.

Стратегические командно-штабные учения "Центр-2019" продемонстрируют всему миру беспрецедентные оборонительные возможности России, ее союзников и партнеров – в масштабах совершенно недосягаемых для Пентагона и НАТО.

Минобороны РФ анонсировало маневры с участием 128 тысяч военнослужащих из 8 стран – России, КНР, Пакистана, Кыргызстана, Индии, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана. Будут задействованы более 20 тысяч единиц вооружения и военной техники, около 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей и судов обеспечения. С российской стороны привлекаются силы и средства Центрального военного округа и Каспийской флотилии, часть сил Восточного военного округа, ВДВ и военно-транспортная авиация.

Учения "Центр-2019" пройдут в сентябре в два этапа. Сначала – отработка задач по противодействию терроризму, проверка действий противовоздушной обороны, и ведение разведки. Затем – переход в наступление и разгром условного противника. Основные события развернутся на российских полигонах Тоцкий и Донгуз в Оренбургской области, Аданак в Дагестане, Ашулук в Астраханской области, на Чебаркульском полигоне в Челябинской области и Сафакулево в Курганской области, на Алейском и Юргинском полигонах в Алтайском крае и Кемеровской области. Отдельные эпизоды проведут на полигонах зарубежных стран. В акватории Каспийского моря группировка сил Каспийской флотилии отработает методы обороны морских коммуникаций и районов морской экономической деятельности.

Обращает на себя внимание значительный рост числа участников и боевой техники по сравнению с предыдущими учениями "Центр-2015". Четыре года назад в маневрах было задействовано 95 тысяч военнослужащих,7 тысяч единиц вооружения, 170 самолетов и 20 кораблей ВМФ. Причем действовали тогда лишь войска России и Казахстана (из состава Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ).

Соразмерность внешним угрозам

Числом военнослужащих и боевой техники, размахом операционного пространства в тысячи километров в странах СНГ никого не удивишь, бывали мероприятия и масштабнее. Так, в ходе учений "Восток-2018" одновременно решали задачи около 300 тысяч военнослужащих РФ, также были задействованы 36 тысяч единиц танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров, 1000 летательных аппаратов. Беспрецедентный в мирное время уровень боевой координации сил и средств. Войска могли бы разыграть и более глобальный сценарий в ходе учений "Центр-2019", однако РФ строго соблюдает ограничения Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.

США и НАТО много лет лишь пытаются организовать "военные игры" такого уровня сложности. В Польше и странах Балтии могут лишь мечтать об отработке "разведывательно-ударных контуров", позволяющих точно применять боевую авиацию.

Крупнейшие за многие годы учения альянса Trident Juncture 2015 на юге Европы собрали из 30 стран всего 36 тысяч военнослужащих, 200 самолетов и 50 боевых кораблей. Маневры Anakonda-2016 на территории Польши - 31 тысяча военнослужащих. Таким образом, генералы НАТО сильно не дотягивают до учебных мероприятий боевой подготовки армий СНГ и ОДКБ даже количеством войск, не говоря уже о качественном уровне взаимодействия многонациональных сил на поле боя.

В штабах Пентагона и Альянса преобладает компьютерное моделирование вероятных сражений, но реальность и практика боевого применения войск всегда сложнее.

Горячее направление

Состав и роли участников стратегического командно-штабного учения "Центр-2019" свидетельствуют о серьезной озабоченности России, КНР, Пакистана, Кыргызстана, Индии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана положением дел в Афганистане, ростом террористической угрозы и ее проекцией в сопредельные страны Центральной Азии.

На фоне обострения борьбы "умеренных" террористов военно-религиозного движения "Талибан"* с неумеренными боевиками ИГ* и беспомощности контингента США в Афганистане легенда учений о силовой локализации в регионе международного вооруженного конфликта постепенно обретает черты реальности.

Если придется, подобную проблему проще решать сообща. Трезвое понимание степени угроз приводит в "военные игры" России и ОДКБ страны, не состоящие в военных блоках или доверительных партнерских отношениях. Ранее Sputnik сообщал об активизации военного и военно-технического сотрудничества Узбекистана с Казахстаном и Россией. Нейтральный Туркменистан пока стоит особняком, но растущая активность вооруженных исламистов в соседнем Афганистане объективно подталкивает республику к военной интеграции с соседями.

Участие в стратегических маневрах "Центр-2019" трех геополитических соперников – Китая, Индии и Пакистана – не столь парадоксально, как может показаться на первый взгляд. Реальный боевой опыт дорогого стоит, а Россия готова поделиться с союзниками и добрыми соседями "сирийскими наработками", тактикой эффективного уничтожения террористических группировок, методикой подготовки специалистов. Процесс этот взаимовыгодный, ведь у каждой страны есть свои достижения в области обороны и безопасности – внешнеполитические, тактические и технологические.

Стратегическое командно-штабное учение "Центр-2019" завершает этап оперативной и боевой подготовки Вооруженных сил РФ в текущем году, и укрепляет военно-политическую стабильность на Центрально-Азиатском направлении.

* – террористические группировки, запрещенные в РФ и в ряде других стран.