Как пакт Молотова-Риббентропа поссорил Германию с Японией

На этой неделе исполняется 80 лет со дня подписания договора о ненападении между Германией и СССР. Того самого документа, который в обиходе принято называть пактом Молотова-Риббентропа.

Несмотря на то что за последние десятилетия о договоре сказано и написано очень много, он по-прежнему находится в фокусе политической полемики.

Не буду пытаться объять необъятное. Коснусь лишь одного момента. Какую политическую цель ставило советское руководство, заключая договор с Германией? Была ли эта цель достигнута?

После провала переговоров с Англией и Францией, которые западные партнеры скорее имитировали, чем вели, война с нацистской Германией воспринималась руководством СССР как неизбежность. Обуздать Гитлера путем создания сильной антифашистской коалиции не удалось. Вопрос был лишь в сроках, а также в том, будет ли удар по СССР нанесен не только с запада, но и с востока, со стороны Японии.

В этом смысле договор достиг своей цели: он посеял семена раздора между Германией и Японией. Вопрос хорошо разработан историками, не буду углубляться в детали. Если схематично, то ситуация выглядела так. Сторонников "вечного мира" с Советским Союзом в японском руководстве не было. Но были, скажем так, "оголтелые", которые настаивали на скоординированном с Германией нападении, что вынудило бы СССР вести тяжелейшую войну на два фронта. И были "осторожные", считавшие, что спешить не надо. Пусть немцы сначала добьются решающего успеха, и вот тогда, когда СССР уже будет, по сути, разгромлен, включимся и мы. Но если немецкий план "молниеносной войны" провалится, то… пусть немцы сами расхлебывают плоды своей авантюры, а Япония остается в стороне от конфликта.

Советско-германский договор, скомпрометировав "оголтелых", делавших ставку на доверительные отношения с Германией, значительно усилил позиции "осторожных" в политических верхах Японии.

Полемика между "оголтелыми" и "осторожными" продолжилась и после вторжения Гитлера в СССР. Вот несколько характерных цитат, из которых видно, что "осторожные" акцентируют внимание на том, что дела у немцев с самого начала пошли не так хорошо, как хотелось бы.

"В июле — начале августа стало известно, что темпы наступления германской армии замедлились. Москва и Ленинград не были захвачены в назначенные сроки. В связи с этим я встретился с Риббентропом, чтобы получить разъяснения" (послевоенное свидетельство Х. Осимы, посла Японии в Берлине).

"С начала войны прошел ровно месяц. Хотя операции германской армии продолжаются, сталинский режим, вопреки ожиданиям, оказался прочным" ("Секретный дневник войны" императорской ставки, 22 июля 1941 г.).

"На советско-германском фронте по-прежнему без изменений. Наступит ли в этом году момент вооруженного разрешения северной проблемы? Не совершил ли Гитлер серьезную ошибку?" ("Секретный дневник войны", 29 июля 1941 г.).

Но и "оголтелые" не унимаются, продвигают свою линию.

"Существует большая вероятность того, что война закончится быстрой победой Германии. Советам будет чрезвычайно трудно продолжать войну. Утверждение о том, что германо-советская война затягивается, является поспешным заключением" (заявление начальника генерального штаба Сутияма и военного министра Тодзио, август 1941 г.).

"Начало германо-советской войны является ниспосланной нам свыше возможностью разрешить северную проблему… Даже если подготовка недостаточна, выступив этой осенью, можно рассчитывать на успех" (начальник штаба Квантунской армии Т. Есимото)

Понятно, что сам по себе советско-германский договор не мог предотвратить японской агрессии. Но он изменил расстановку сил в политической элите Японии. Эти изменения были благоприятны для СССР, вероятность войны на два фронта существенно снизилась. Что дает основания считать заключенный 23 августа 1939 г. договор о ненападении с Германией успехом советской внешней политики.

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