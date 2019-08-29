Зеленский не смог произнести слово "Россия"

Президенту не помогли ни поэтические комплименты в адрес защитников Украины, ни заверения в полной их поддержке, ни гимн, ни бесконечное "Слава Украине!".

То, чего так долго ждала воодушевленная возможными переменами Украина, свершится в ближайшую пятницу — именно тогда состоится первое заседание новой Верховной рады. "Слуга народа", партия президента Зеленского, имеет большинство в парламенте и готова реформаторски обустраивать родину, в том числе, как было неоднократно обещано, остановить войну, пишет Нюра Н. Берг для РИА Новости.

На этом фоне интересно проанализировать последние выступления Владимира Александровича Зеленского, в которых он обращается к народу и соратникам с рядом программных посылов, надо сказать, весьма экзотических. Буквально в течение одной августовской недели президент сумел несколько раз нокаутировать слушателей, высказавшись по актуальной внешней и внутренней повестке, а также по основным вопросам переможной украинской истории.

Дни высокой ораторской культуры начались приблизительно с визита на Украину израильского премьера Нетаньяху. Владимир Зеленский был явно взволнован символическим значением этой встречи, ведь для Украины крайне важно дезавуировать некоторую обеспокоенность мирового сообщества очевидными признаками ксенофобии в Цеевропе. Нетаньяху нового побратима не подвел: сначала с олимпийским спокойствием послушал бандеровское приветствие "Слава Украине — героям слава", а затем, бестрепетно проехав по улицам Киева, носящим в том числе имена погромщиков и нацистских коллаборационистов, посетил Бабий Яр, где упомянул роль…нацистских коллаборационистов в массовых убийствах евреев.

Владимир Александрович аллюзию стойко проигнорировал. Восторг Зеленского от удачно складывающегося общения был настолько велик, что президент Украины, на мгновение выпав из реальности, в своей речи сказал буквально следующее: "Украина и Израиль вместе пережили голодомор и холокост, а также тоталитарный советский режим". Столь вопиющее незнание истории вызвало тихий ропот образованных слушателей, но активисты-декоммунизаторы в общем и целом остались довольны — в конце концов, украинская историография с легкостью преодолевает и не такие импровизации местных ученых и политиков.

Впрочем, речи главы государства во время визита израильского премьера стали, как выяснилось, лишь увертюрой.

В День украинского прапора, а затем и в День независимости красноречие Владимира Зеленского достигло апогея.

…Кратко о специфике отмечания этих праздников в нынешнем году. Почти сразу после инаугурации президент объявил, что отменяет проведение военного парада в Киеве, ведь запланированные на него триста миллионов гривен разумнее потратить на выплаты военным и семьям погибших. Инициатива Зеленского вызвала ярость у широких кругов активистов, и они объявили, что вопреки идее Зеленского проведут парад сами. В итоге по Киеву сначала прошло официальное "шествие достоинства" во главе с президентом, обратившимся к народу с праздничной речью, а затем по Крещатику отчеканили шаг "ветераны АТО", активисты и волонтеры, подбадриваемые регулярными выкриками известных бандеровских речовок.

Так что же сказал Зеленский в своих праздничных обращениях к широкой публике? Речь шла преимущественно о войне и героях, защищающих независимость Украины. О том, что сердца украинцев покрашены в жовто-блакытный цвет. О том, что главным украинским хитом является гимн. Владимир Александрович поделился со слушателями довольно затейливой аллегорией о том, что сосед, мол, обманом отобрал ваших детей и теперь внушает им, что с новыми родителями жить намного лучше. Напрашивавшееся продолжение сказки — "и тогда мы отключили сыну свет и воду, а дочку заблокировали и стали обстреливать, чтобы убить", — никто, конечно, вслух не произнес, но выражение определенного изумления явно читалось на лицах.

Не обошел президент вниманием героические заслуги молодой, но древней нации — в том числе крещение Руси, мифическую конституцию Пылыпа Орлика, победу запорожских казаков при Дюнкерке, борьбу бандеровцев, достижения украинского космического гения Сергея Королева, генетический код свободы… Интересно, что великий подвиг украинских солдат и офицеров в Великой Отечественной не был помянут даже словом.

Казалось бы — что не так? Чем недовольны активисты-ветераны-волонтеры? А вот чем. То и дело упирая на тему злого врага, Зеленский ни разу не упомянул Россию, в то время как его предшественник в любом своем выступлении успевал пугнуть сограждан вторжением войск Орды и кознями руки Кремля от 15 до 20 раз. Этого упущения оказалось достаточно, чтобы Зеленского обличили в сдаче государственных интересов и готовящейся капитуляции.

Президенту не помогли ни поэтические комплименты в адрес защитников Украины, ни заверения в полной их поддержке, ни гимн, ни бесконечное "Слава Украине!". Зеленский пообещал комитеты по делам ветеранов и волонтеров, безграничное уважение к тем и другим, но и это не смягчило ревизоров. Ему не зачлось даже срочное предоставление украинского гражданства нескольким десяткам преимущественно кавказских легионеров, воевавших в Донбассе в составе добробатов.

Поэтому, видимо, появление Зеленского на шествии достоинства было встречено выкриками "Ганьба!" (позор), а затем негодование разлилось по соцсетям.

С другой стороны, есть довольно много украинцев, которым понравились слова президента. Они оптимистично считают сдвиги в риторике Зеленского обнадеживающим сигналом грядущего миротворчества, что особенно важно ввиду предстоящих переговоров с Владимиром Путиным и участниками так называемого нормандского формата.

И все же насколько реалистичен такой оптимизм? Возможен ли вообще диалог власти с собственным активным гражданским обществом о мире с учетом умонастроений этого самого общества, одержимого идеями мести согражданам — вплоть до полного их уничтожения? Достаточно было послушать участников альтернативного "марша защитников родины", чтобы померк даже самый большой энтузиазм.

P. S. Зеленский, кстати, предложил учредить на Украине поминальный день. Двадцать девятого августа страна должна скорбеть "по погибшим воинам". Не по тем, кто пал на гражданской, не по всем жертвам этой многолетней бойни, не по убитому мирному населению и детям, а исключительно по тем, кто погиб, неся смерть собственным согражданам.