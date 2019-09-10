Канаде объясняют выгоды коррупции

У либералов всего мира есть две иконы и надежды: президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Канады Джастин Трюдо. После ряда заявлений первого о кризисе западной демократии и деградации капитализма в комментариях либеральных СМИ почувствовались нотки зарождающегося разочарования. Но культ Трюдо пока непоколебим, пишет Владимир Корнилов для РИА Новости.

Именно поэтому с приближением парламентских выборов в Канаде (они намечены на 21 октября) чувствуется и заметное усиление тревоги в западном истеблишменте: позиции Трюдо резко ослабил коррупционный скандал с непосредственным участием премьера. Моральный авторитет уже не кажется столь моральным. Но, как всегда в таких случаях, либералы готовы признать коррупцию "хорошей", если в причастности к ней обвиняется кто-то из их кумиров.

Речь идет об истории вокруг инженерно-строительной компании SNC-Lavalin, одного из крупнейших в Канаде налогоплательщиков и работодателей. Фирма обвиняется в том, что с 2001 по 2011 годы активно сотрудничала с "режимом Каддафи" в Ливии, затратив десятки (если не сотни) миллионов долларов на подкуп и взятки высокопоставленным ливийским чиновникам, включая сына главы североафриканского государства.

Сама компания клянется в невиновности. Что уж там, подобная практика работы в странах третьего мира кажется нормой для многих западных корпораций. Однако, согласно канадским законам, за такие "шалости" фирму следует лишить права на заключение федеральных контрактов с правительством на ближайшие десять лет. Руководители SNC-Lavalin утверждают, что это приведет к закрытию ряда предприятий и потере тысяч рабочих мест. Особенно больно это якобы ударит по Квебеку, где компания и базируется. А здесь уже вступают в игру предвыборные расклады: Квебек — один из базовых для правящей Либеральной партии регионов (на прошлых выборах почти четверть своих мест в парламенте она получила именно в этой провинции). Проиграет сейчас там — и не видать большинства.

Этим и объясняются отчаянные усилия, которые представители власти и лично Трюдо прилагали для того, чтобы выгородить скомпрометированного промышленного гиганта. В начале года вскрылись подробности этих закулисных операций, что обернулось отставкой ряда высокопоставленных деятелей из ближайшего окружения премьера. Уволенная им министр юстиции Джоди Уилсон-Рейболд теперь жжет глаголом, предъявляя публике компромат, свидетельствующий о прямом вмешательстве Трюдо и его команды в работу как бы независимого следствия по делу SNC-Lavalin.

Трюдо уже не раз ловили, мягко говоря, на неискренности по поводу этого скандала, не раз он извинялся. Дошло до того, что впервые в истории Канады премьер-министра официально обвинили в нарушении федеральных правил этики для чиновников. Независимая комиссия по этике после тщательного расследования сделала вывод, что Трюдо незаконно использовал власть для "дискредитации" решений прокуроров по делу SNC-Lavalin, причем сознательно нарушал установленные нормы и процедуры.

Премьер снова извинился. Выступая со специальным телевизионным обращением к нации, он признал: "То, что мы делали в течение прошлого года, не очень хорошо". И тут же добавил: "Но в то же время я не могу извиняться за то, что отстаивал сохранение рабочих мест в Канаде". То есть нарушения закона признал, однако ведь ради святого же дела. А ради этого можно и законы нарушать, и коррупцию в далеком зарубежье оправдывать.

Неудивительно, что по мере развития скандала рейтинги Трюдо двинулись вниз. После оглашения выводов комиссии по этике основные соперники либералов (консерваторы) по всем опросам вышли вперед на один-два процента, а согласно одному — даже на семь. Рейтинг одобрения действий премьера опустился до 32% (три года назад было 65%). И впервые избиратели назвали лидера консерваторов Эндрю Шира более этичным, чем Трюдо. Свежие опросы показывают, что 15% избирателей, голосовавших в 2015 году за Либеральную партию, теперь готовы отдать голоса за ее основных оппонентов.

Либералам приходится прибегать к невероятным усилиям, чтобы вернуть своему лидеру образ чистого борца за светлое канадское будущее. Трюдо пошел даже на крайне рискованный шаг, дав интервью известному американскому комику Хасану Минхажу с Netflix. Пожалуй, он стал первым мировым лидером, попытавшимся использовать эту платформу для агитации. Но не очень удачно. К примеру, глава правительства Канады не узнал фотографию президента Эквадора Ленина Морено, с которым лично встречался не так давно, и решил, что Минхаж показывает фото кого-то из знакомых его отца. Не говоря уже о том, что сатирик уличил Трюдо в невыполнении базовых предвыборных обещаний, связанных с защитой окружающей среды. А это вообще удар ниже пояса, учитывая, что канадской молодежи данные выборы преподносятся как "референдум по экологии".

Многие наблюдатели отмечают, что основные СМИ Канады пытаются обелить Трюдо, замыливая его роль в коррупционном скандале. Федеральный канал CBC выводы комиссии по этике представил чуть ли не как личное противостояние ее главы с премьером . Политический комментатор Спенсер Фернандо по этому поводу возмущается: "Представьте, если бы консерваторы попали в подобный скандал. Представьте, если бы премьер-министр Эндрю Шир был бы признан виновным в нарушении этических норм, причем не единожды, а дважды. Вы в самом деле думаете, что CBC представляло бы это как "разногласие" между премьером и главой комиссии по этике? Конечно, нет. Речь шла бы только о "коррупции консерваторов" . Причем обозреватель находит простое объяснение такой позиции канала: Трюдо повысил финансирование CBC на 675 миллионов долларов. Все логично. Так в демократическом мире и поддерживается светлый образ политика.

В связи со скандалом либералы пытаются резко "перезагрузить" имидж Трюдо. Если в 2015 году делали упор на его моральную чистоту, незапятнанность, удаленность от коррупционных схем, молодость и надежды, связанные с этим (совсем как на украинских выборах нынешнего года), то теперь кампанию можно свести к заклинаниям в стиле "Коней на переправе не меняют". И на молодость премьера уже упор сделать сложно, учитывая, что его основной соперник Шир моложе. Дошло даже до того, что рассматривался проект использования премьером слогана, перекликающегося с известным лозунгом Дональда Трампа, ненавидимого всеми либералами мира: "На самом деле сделал Канаду снова великой"

Что же касается коррупции и поддержки зарубежных режимов, прямо скажем, далеких от идеала демократии (на что в своем интервью делал упор и Минхаж), выясняется, что бывает и "хорошая" коррупция — если она поддерживает сохранение рабочих мест в Канаде. Оказывается, и поставка оружия Саудовской Аравии выглядит "необходимым злом", если это приносит прибыли в канадский бюджет. Выясняется, что и загрязнение окружающей среды новым нефтепроводом, на который Трюдо затратил миллиарды бюджетных долларов, можно представить как инвестиции в будущую борьбу за экологию во всем мире.

Вопрос, будут ли этому все еще верить.