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Украина: ликвидация партии мира

© Sputnik / Стрингер
Колумнисты
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Обещания президента Украины Владимира Зеленского порождали у ширнармасс большие и светлые ожидания, пока не начались странности, пишет колумнист Нюра Н. Берг.

Невероятные возможности, которые открыла перед президентом Украины Владимиром Зеленским и его политической партией триумфальная победа на выборах, сильно воодушевили украинцев. После того как присягу приняли новые депутаты Верховной рады, на пути к достижению великих целей, декларированных победителями, не осталось вообще никаких преград.

Совершенно послушный воле президента парламент, через который со свистом проходят любые законы, знающая свое скромное место оппозиция и даже притихшие активисты, которыми умело манипулирует их патрон Аваков, — все в совокупности создает ситуацию совершенно невероятных перспектив обустройства страны. И прежде всего — окончания войны.

Президент Украины Владимир Зеленский
© Sputnik / Стрингер
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Сам президент, артистично играя обертонами, обещал поставить на кон свой высокий рейтинг во имя достижения мира. Он также давал некоторые авансы населению в плане пересмотра тарифов и даже намекал на возможную ревизию ненавистного юго-восточному электорату закона о языке. Все это порождало у ширнармасс большие и светлые ожидания, пока не начались странности.

Внезапно выяснилось, что Владимир Александрович настроен перекроить конституцию и переподчинить себе силовиков при полном непротивлении парламента. На вопрос о том, почему все это делается с очевидными нарушениями регламента и презрением к процедурам, сам президент, глава его офиса Богдан и спикер Рады Разумков искрометно шутят.

На самом деле все серьезно. Зеленский намерен отобрать Национальную гвардию у Авакова, чтобы руководить ею лично. Также он желает единолично назначать глав Национального антикоррупционного бюро и Госбюро расследований. Соответствующие поправки будут внесены в конституцию, в этом нет сомнений.

© Sputnik / Стрингер
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Но и такой концентрации власти в руках политического дебютанта оказывается недостаточно. Будучи человеком глубоко искушенным в вопросах пиара и пропаганды, Владимир Александрович намерен также радикально зачистить информационное поле. Президент объявил, что информационная безопасность страны — дело первостепенной важности, поэтому необходимо сразу же разобраться с телеканалами и другими медиа известного политика и народного депутата Медведчука. Зеленский известил общество, что того ожидает "громкая история, которая плохо закончится", потому что "у нас есть ответы — объемы кэша, откуда и из какой страны они все это получают".

Не предъявив никаких доказательств, Зеленский, по сути, уже вынес приговор, а практические меры не заставили себя ждать.

Так, на минувшей неделе Нацсовет по телевидению и радиовещанию единогласно проголосовал за лишение лицензии на вещание оппозиционного телеканала NewsOne, собственником которого является как раз депутат от "Оппозиционной платформы — За жизнь". Перечень претензий, предъявленных этому многострадальному медиа, объемист, но до крайности нелеп. Его обвиняют в разжигании вражды, потакании сепаратистам, назывании "российской агрессии" гражданской войной и прочих ужасах.

Несколько обстоятельств этого скандала привлекают внимание.

1. Члены Нацсовета — почти поголовно порошенковская рать, люди с отчетливо русофобской позицией. И менять состав совета президент, видимо, не собирается. Более того: Зеленский объявил, что NewsOne будет лишен лицензии по суду. То есть бестрепетно влез в деятельность судебной ветви власти, открыто диктуя решения.

2. На заседании Нацсовета присутствовали самые одиозные из радикалов — например, лидер С14 Евгений Карась и отпущенный на свободу убийца и открытый наци Сергей Стерненко. В здание просто так не пройдешь. Следовательно, "активисты" получили официальные пропуска и были крайне необходимы для профилактики колебаний у членов Нацсовета.

3. Зачистка медиа очевидным образом касается лишь тех СМИ, которые пытаются в меру возможностей выступать от имени партии мира. Партия войны в этом плане может совершенно не беспокоиться — к ее медиа нет никаких претензий.

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4. Есть и чисто коммерческий аспект всей этой возни. NewsOne на сегодня занимает второе место в рейтинге украинских телеканалов, чем создает конкуренцию каналам Коломойского, Порошенко и холдингу Виктора Пинчука, поддерживающего Зеленского. Эти СМИ уже почти полностью лояльны новому президенту и не представляют для него никакой опасности. Оставшийся за бортом крупнейший украинский олигарх Ахметов (чьи ставленники в парламент вообще не попали, а патрон Порошенко остался не у дел), поговаривают, также ведет переговоры с победителями.

Среди журналистского сообщества по поводу грядущего закрытия канала отмечается ликование и восторг — едва ли не все подряд выражают полное одобрение готовящейся расправе и выражают надежду на то, что новая власть на этом не остановится, а зачистит все поле до зеркального патриотического блеска, как они его понимают.

На том же заседании, где рассматривалось дело NewsOne, Нацсовет назначил и проверку телеканала ЗИК. Шестнадцатого сентября суд должен принять решение по цифровой лицензии телеканала 112, судьба которого, похоже, тоже предрешена.

Итого. Пользуясь своим личным президентским рейтингом и большинством в парламенте, Зеленский мог бы закончить войну, отменить отвратительный репрессивный закон о языке, озаботиться положением переселенцев, потребовать немедленной выплаты пенсий и пособий гражданам ЛДНР, положить конец бесчинствам нацистствующих активистов.

Но он занялся концентрацией личной власти, пропихиванием лоббистских законов, удовлетворением требований американских кураторов в политике и экономике, а также удушением свободы слова.

…Скоро в кинотеатрах мира появится фильм, в котором комик превращается в Джокера.

Источник: РИА Новости

Теги:
Владимир Зеленский, политика, Украина



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