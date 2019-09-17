Саудиты против дронов, США против Ирана: Россия снимет сливки

События последних лет на Ближнем Востоке привели к тому, что Россия на глазах перехватывает у США роль, которую американцы привыкли сами играть в этом ключевом регионе планеты, пишет колумнист Ирина Алкснис.

Реальность подтвердила мрачные прогнозы бизнес-аналитиков, которым все выходные пришлось работать внеурочно из-за атаки дронов на месторождение и нефтеперерабатывающий завод в Саудовской Аравии.

При открытии торгов в понедельник нефть взлетела в цене сразу на десять процентов. Если пятничные торги на марку Brent закрылись на отметке 60,25 доллара за баррель, то после инцидента, случившегося в ночь на субботу, новая неделя открылась с 66,22 доллара за баррель. В течение дня котировки продолжали колебаться, периодически взлетая аж на 19 процентов.

Нервную реакцию рынков понять можно. Саудовская Аравия сократила добычу в два раза — на 5,7 миллиона баррелей в сутки (из 9,8 миллиона), причем перспективы восстановления статус-кво крайне туманны. Государственная нефтяная компания Saudi Aramco не афиширует масштабы нанесенного производству ущерба, но инсайдеры подтверждают их серьезность.

Для предотвращения паники на рынках и недопущения взвинчивания цен до почти забытой планки в 100 долларов за баррель, которая, по оценке специалистов, не выглядит фантастической в нынешних обстоятельствах, Штаты распечатали свой стратегический резерв.

Параллельно они же в мире большой политики рвут и мечут, обвиняя в произошедшем Тегеран и грозя тому страшными карами. То обстоятельство, что ответственность за атаку взяли на себя йеменские хуситы, с которыми саудиты воюют уже пятый год, значения для Вашингтона, само собой, не имеет. Впрочем, Иран и впрямь все это время оказывал поддержку хуситским повстанцам, так что при желании повесить вину на Тегеран легко, хотя вслух власти ИРИ категорически отвергают обвинения в причастности к атаке.

Политические аналитики прикидывают шансы перехода американцев от слов к делу на этот раз и перспективы их военной операции против Ирана. Правда, есть подозрение, что в таком случае цена в сто долларов за бочку будет достигнута с куда большей вероятностью — и скоростью.

Что касается России, то Москва может себе позволить с искренним любопытством, но без особого беспокойства наблюдать за развитием событий — каким бы оно ни было.

Кремль назвал атаку дронов "тревожным событием" и заверил , что "президент, разумеется, в курсе". К тому же Владимир Путин вчера имел возможность лично обсудить происходящее с президентом Ирана Хасаном Роухани на трехсторонней встрече по Сирии в Стамбуле.

Министр энергетики страны Александр Новак отметил угрозу мировой энергобезопасности от подобных инцидентов, но выразил сомнение в необходимости экстренных мер в рамках сделки ОПЕК+ в свете резкого сокращения добычи.

В свою очередь отечественный фондовый рынок взбодрился. Доллар и евро просели по отношению к рублю, а основные индексы продемонстрировали рост. В лидерах — что вполне закономерно — российские нефтяные компании.

Сочетание обстоятельств совершенно очевидным образом на руку Москве, и дело далеко не только в росте цен на нефть, что выгодно российскому бюджету и национальной экономике.

По существу, события последних лет на Ближнем Востоке привели к тому, что Россия на глазах перехватывает у Соединенных Штатов роль, которую американцы привыкли сами играть в этом ключевом регионе планеты, — главного бенефициара идущих процессов и самой влиятельной политической силы.

Причем между Москвой и Вашингтоном есть два заметных отличия. Во-первых, в большинстве случаев Россия предпочитает занимать формальную позицию над схваткой — посредника и арбитра — вместо того, чтобы быть слоном в посудной лавке по примеру Штатов. Это сильно упрощает работу в столь сложном регионе, как Ближний Восток, склонном жить по принципу "все против всех". А во-вторых, весь мир убедился в эффективности российской политики, основанной на принципе малых шагов и точечных ударов.

Вот и сейчас столкнувшаяся с проблемами Саудовская Аравия, разумеется, может рассчитывать на конструктивную российскую позицию по урегулированию ситуации на нефтерынке. Атака дронов и пострадавшие производства, конечно, крайне неприятны для Эр-Рияда, но рост цен саудитам выгоден.

Зацикленность Вашингтона на Тегеране обеспечивает Москве улучшение позиций при работе с таким важным, но крайне непростым партнером, как Иран.

Да и в целом ближневосточная турбулентность самым положительным образом оттеняет спокойствие, надежность и безопасность российской нефтегазовой отрасли и самой России.

Не говоря уже о такой "мелочи", как впечатляющие успехи страны в преодолении самых разнообразных вызовов — и готовность предложить соответствующие решения всем, кто в них нуждается.

Американцы, конечно, могут подогнать Шестой флот в Ормузский пролив и грозить Тегерану обрушить на него свой гнев. Вот только справиться с десятком относительно дешевых дронов, которые обеспечили нынешнюю головную боль мировой экономике и политике, получается, им не под силу. И никакие миллиарды долларов, вливаемые саудитами в штатовское оружие, проблему решить не могут.

Зато России есть что предложить Эр-Рияду. Свидетельство тому — успехи ПВО базы Хмеймим в борьбе с дронами. Москву достаточно просто попросить. Кстати, Кувейта это тоже касается.

А что до скептиков, уверенных, что стратегический партнер США в военно-технической сфере никогда не пойдет на такое сотрудничество, то они могут спросить по этому поводу мнение Тайипа Эрдогана.

Источник: РИА Новости