Комедия про царя Бориса

Визит премьер-министра Ее Величества Бориса Джонсона в Великое герцогство Люксембургское оказался совсем неудачным. Что Борису в очередной раз не удалось договориться с евроначальством — это полбеды. Его предшественница Тереза Мэй была не более удачлива. Но этим неприятности не ограничились, пишет Максим Соколов для РИА Новости.
Посла переговоров с премьером Люксембурга Ксавье Беттелем высокие разговаривающие стороны вышли на улицу, где толпа встретила Джонсона уханьем и гиканьем. Уязвленный народным невежеством Борис сел в экипаж и стремительно скрылся, а пресс-конференция по итогам переговоров состоялась без него.
Точнее, премьер-министр Ее Величества там физически отсутствовал, но содержательно очень даже присутствовал. Люксембургский премьер выступил перед прессой в жанре "по рогам ему и промеж ему".
Он сообщил, что главе правительства Британии нужно действовать, а не заниматься демагогией. "До Brexit избирателям говорили, что им вернут деньги из социального страхования, что Brexit будет выполнен через 24 часа, и все будет хорошо, но никто не мог сказать: "Извините, это ложь", — заявил Беттель. И присовокупил, что властям ЕС нужны от Джонсона письменные предложения по Brexit, а не пустые разговоры.
Это уже напоминает выводы, в конце концов сделанные по поводу его тезки: "с Борисом Абрамовичем можно о чем-то разговаривать только в присутствии нотариуса и двух свидетелей". Затруднительно более внятно и недвусмысленно поименовать премьер-министра Ее Величества жуликом.
Конечно, во время военных действий бывало, что выражались: "Gott, strafe England", а то и покрепче. От 1914 года осталась австро-венгерская агитационная открытка, изображавшая тогдашнего британского премьера:
"На виселице, в приятной выси
Качается Эдвард Грей из породы лисьей,
Надо бы повесить его заранее etс."
Но во время войны чего только не бывает, если же говорить о мирном времени (ведь Британия и ЕС, кажется, пока не воюют), то случившееся с Джонсоном беспрецедентно.
Люксембургский срам имеет два источника: объективный и субъективный.
Объективно Лондон со своим желанием вести дела с ЕС так, чтобы ЕС не было дела до того, что происходит на островах, но Лондону было дело до всего, что происходит на континенте, давно был костью в горле у евроначальства. Не хватало только повода, но с решением провести Брекзит повод появился. Островитяне — отрезанный ломоть, и нечего рассчитывать на выдающиеся льготы при разводе.
Субъективно Джонсон — едва ли не худшая кандидатура для ведения очень сложных переговоров с ЕС. Его политический образ — нарочитое чудачество (несимпатизирующие Джонсону сказали бы "хайп"). Англичанам это вроде бы нравилось ("Люблю англичан, у них каждый второй чудак" — С.Я. Маршак), но в европейских столицах сидят не англичане, а представители других наций. Когда островитяне и так надоели, появление в качестве их представителя человека, задорного до невозможности, способно вызверить даже схимонаха-инока.
Поскольку в Брюсселе сидят отнюдь не иноки, срыв рано или поздно должен был произойти. Как на все это будет реагировать Форин-офис — интересный вопрос. В былые времена люксембургская комедия про царя Бориса считалась бы инцидентом, могущим вызвать войну или самое малое — разрыв отношений. Но теперь новое мышление, кожу сняли — не по шерсти тужить, так что, возможно, и проглотят.