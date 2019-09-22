"Крым — это Австрия" и другие откровения нового советника Трампа

Выбор нового президентского советника по национальной безопасности вместо уволенного Джона Болтона должен был обозначить магистральное направление внешнеполитического курса администрации Дональда Трампа. После того как Трамп назначил на эту ключевую должность Роберта О’Брайена, в инфополе появились противоречивые оценки нового назначенца. Его называли и "ястребом", и "совсем не ястребом". Его описывали как "еще одного Болтона" или, наоборот, как "ставленника Помпео, который переиграл Болтона", пишет Иван Данилов для РИА Новости.

Реальность не укладывается в эти простые схемы и описания. О’Брайен — в своем роде "человек-Америка", ибо в нем отражаются все предрассудки, обиды на мир и националистическое самолюбование наших заокеанских соседей. С ним будет очень непросто договориться, но у него есть одно важное отличие от предшественника: жизнь и карьерная траектория завела О’Брайена в такие дипломатические дебри, в которых он был вынужден наступать на горло собственной песне и засовывать всю свою американскую исключительность в самые дальние уголки сознания.

Самым эффективным гидом по мышлению нового советника по национальной безопасности президента США (эта должность принадлежит фактическому координатору дипломатов, шпионов и военных) может служить его собственная книга, написанная в 2016 году. Коллекция эссе, объединенная под интригующим названием "Пока Америка спала", может доставить изысканное удовольствие любому противнику Соединенных Штатов — и дело тут вовсе не в интересных фактах или впечатляющем литературном стиле. Мистер О’Брайен пишет неумело, но очень эмоционально, а смотреть на душевные страдания яростного сторонника американской исключительности всегда приятно.

Его терзания в 2016 году были порождены тем, что он в тот момент жил в самом настоящем когнитивном аду: в его мире Китай, Россия и Иран постоянно унижали великие Соединенные Штаты, готовились к победной войне с ними, а об администрацию президента Обамы вытирали ноги все кому не лень.

Пресса, комментируя назначение О’Брайена, зачастую уделяет особое внимание его критике Ирана и "иранской сделки", которая действительно присутствует в книге, но наиболее яркие пассажи, самая отборная желчь и ненависть обращены именно на Россию. Например, он проводит аналогию между Крымом и Австрией, находя у них много общего. Причем сравнивает он события 2014 и 1938 годов — со всеми вытекающими последствиями для оценки действий Москвы:

Австрия была аннексирована Третьим рейхом 12 марта 1938 года. Аннексия произошла на следующий день после агитационных мероприятий австрийских нацистов и выдвижения немецких требований, за которыми быстро последовало немецкое вторжение, которое отстранило от власти легитимное правительство в Вене. Референдум об объединении Австрии и Германии — запланированный на следующий день — был отменен. Через месяц немцы провели свой собственный референдум. Под пристальным взглядом вермахта и без тайны голосования австрийцы проголосовали за объединение. Аншлюс состоялся за несколько месяцев до двадцатилетнего юбилея немецкой капитуляции в Первой мировой войне, и он нарушал немецкие послевоенные договорные обязательства. Примечательно, что российская аннексия Крыма состоялась всего лишь через 23 года после распада Советского Союза, события, которое Путин охарактеризовал как "величайшую геополитическую катастрофу столетия".

Редко можно встретить столь кристально чистый образец пещерной русофобии и ненависти к нашей стране, изложенный в предельно ясном формате. Из приведенного фрагмента приходится делать неутешительный вывод: в мире Роберта О’Брайена Россия — это современный эквивалент нацистской Германии образца 1938 года, Крым — аннексированная Австрия, Путин — руководитель реваншистской державы, которая, как и Германия 1938 года, пытается "переиграть" результаты проигранной мировой войны.

Собственно, весь пафос эссе преемника Болтона заключается в том, что он воспринимает себя и своих соратников, включая того же Джона Болтона, влиятельных русофобов Митта Ромни и Марко Рубио (автора "санкционного пакета" против "Северного потока — 2"), в качестве эдакого "коллективного Черчилля", ибо они пытаются предупредить мир и США об опасности Владимира Путина — как "величайший британец в истории" (по версии Би-би-си) пытался предупредить мир и Великобританию об опасности Гитлера.

Даже название книги О’Брайена — прямая отсылка к известному сборнику речей Черчилля "Пока Англия спала". Забавно видеть, что на ментальном уровне и на уровне стремления подражать (что, как известно, является самой искренней формой признания) американский политический класс как был, так и остается глубоко провинциальным и закомплексованным отростком Британской империи.

Может показаться, что с учетом столь русофобского внутреннего мира советника по национальной безопасности Трампа надеяться на какие-то подвижки в российско-американских отношениях не стоит, но все не так плохо.

Было бы крайне несправедливо не отметить два важных обстоятельства, которые могут повлиять (но не факт, что сделают это) на договороспособность Роберта О’Брайена.

Обстоятельство первое: главный и, по существу, единственный прорыв в его чиновничьей карьере — работа в качестве ведущего переговорщика Госдепа США по вопросам освобождения американских заложников, "застрявших" за рубежом. Даже его критики признают, что с этой ролью он справлялся хорошо. Причем каких-то особых дипломатических скандалов и слишком громких заявлений за данный период его работы журналисты вспомнить не готовы. Что логично — когда у штатовского дипломата нет в распоряжении авианосцев и санкций, ибо американцы-"заложники" обычно оказываются в руках стран, которые под санкциями живут давно и авианосцев не боятся, то воленс-ноленс приходится демонстрировать вежливость и способность к переговорам.

Второе обстоятельство: в отличие от Болтона, который был мощной самостоятельной фигурой, О’Брайен — "дипломат на побегушках", который обязан карьерному росту своей готовности льстить и выполнять любые поручения президента. Например, все собственные достижения в деле возвращения домой граждан США он всегда приписывал лично Трампу, которого постоянно хвалит в твиттере.

В этой связи была показательная история, когда Трамп отправил его освобождать из шведской тюрьмы американского рэпера, перед которым стояла перспектива "присесть" за уличную драку. На вопросы журналистов, недоумевавших, почему специалист по освобождению заложников (т. е. в основном агентов спецслужб и политзаключенных) приехал "вписываться" за рэпера-уголовника, который не тянет ни на Джеймса Бонда, ни на Манделу, О’Брайен ответил в том смысле, что раз президент послал, значит, надо ехать.

Вопрос о том, будет ли "новый Болтон" столь же восторженно воспринимать "посылы" Трампа, когда президент отправит его прагматично договариваться с Москвой, пока остается открытым. Но ответ на него мы, скорее всего, получим в ближайшие два-три месяца.