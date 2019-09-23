Свой среди чужих: как Россия победила мигрантофобию

За последние пять лет отношение к иностранным работникам в России улучшилось: многие просто привыкли к тому, что рядом с ними живут и трудятся люди других национальностей.

В прессе периодически возникают спекуляции на тему неприязни к трудовым мигрантам в России и рисках для уроженцев Центральной Азии в российских городах. Некоторые издания регулярно эксплуатируют тему ксенофобии и националистического насилия.

Колумнист Sputnik попытался разобраться в ситуации и отделить мифы от реальных проблем, обратившись к результатам исследований российских и зарубежных экспертов последних лет.

В зеркале социологии

Практически все доступные исследования показывают улучшение отношения к мигрантам и межнационального климата в России начиная с 2013-2014 гг. Например, по данным фонда "Общественное мнение" (ФОМ), доля россиян, сталкивающихся с конфликтами между местными жителями и приезжими, упала за пять лет с 22 до 13%. Доля охарактеризовавших отношения между россиянами и мигрантами как "хорошие", выросла с 20 до 44%.

С 63% до 73% выросла доля однозначных сторонников равных прав для всех национальностей. Почти на четверть выросла поддержка неограниченного въезда иностранцев в родной населенный пункт – с 31% до 39%.

Более половины сторонников ограничений (23%) говорят лишь о "некоторых странах", преимущественно в горячих точках, с проблемами беженцев из которых уже столкнулась Европа. К ограничению въезда из Центральной Азии призывают только 4% российских респондентов.

Об улучшении отношения к мигрантам и межнациональной обстановки в последние несколько лет свидетельствуют исследования ФОМ, ВЦИОМ и ряд академических социальных исследований в Москве, Екатеринбурге, Ростове, Калуге и других городах.

Единственный, кто фиксирует ухудшение в этой сфере, – социологический "Левада-центр". Отметим, что в результате включения в перечень иностранных агентов (в 2016 году) Центр по закону лишился права участвовать в российских избирательных кампаниях, после чего стал настойчиво публиковать более негативную статистику, чем все прочие социологические центры России. Но даже "Левада-центр" вплоть до 2017 года фиксировал снижение мигрантофобии и национализма в России.

Проявления вражды

Взглянем на реальное состояние угроз, связанных с этническими фобиями в России, причем на основе статистики, далекой от официальной.

НПО "Сова" (также имеет в России статус иноагента) в 2013 году оценивало число пострадавших от преступлений на почве национальной ненависти в 199 человек, из них 58 – уроженцы Центральной Азии. В 2018-м та же организация зафиксировала всего 57 пострадавших, из которых уроженцев Центральной Азии – пять (при общей численности мигрантов в несколько миллионов человек).

Вообще национально мотивированное насилие в России является традиционным мифом, имеющего мало общего с реальностью. В среднем у граждан Кыргызстана и Таджикистана выше риск оказаться жертвами криминального насилия на родине, чем на российской территории. Более того, 68% преступлений против мигрантов в России совершается их соотечественниками. Часто это связано с тем, что этнический криминалитет паразитирует на трудящихся мигрантах, занимается вымогательством и откровенными разбойными нападениями.

Но вернемся к проблемам мигрантофобии. Можно также отследить динамику акций этнонационалистов, направленных в том числе против трудовой миграции. В 2013-м в так называемом "Русском марше" участвовало, по разным оценкам, от 6 до 10 тысяч человек, в 2018-м – около 150 человек. Большинство аналитиков констатируют коллапс этнонационализма в России.

Несомненно, какая-то доля активных ксенофобов в любом обществе присутствует всегда, но приведенные цифры еще раз подтверждают, что их число в России сокращается.

Слово мигрантам

Попытаемся взглянуть на проблему с точки зрения самих иностранных работников.

В начале 2019 года американский Университет в Центральной Азии (финансируется правительством США) опубликовал результаты опросов мигрантов из Кыргызстана, живущих в России: 60% заявили о доброжелательном отношении к ним, 26% - о нейтральном, менее 14% сталкивались с враждебностью, преимущественно в ситуации конкуренции за рабочие места. Более трети заявили о желании остаться в России на ПМЖ.

Аналогичное исследование было проведено в Санкт-Петербурге среди мигрантов из Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана и Азербайджана: 10% заявили о том, что сталкивались с плохим отношением петербуржцев к иностранцам, однако прочие оценивали горожан преимущественно как доброжелательных и отзывчивых.

В 2018-м комплексное исследование жизни трудовых мигрантов из Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана провели совместно Институт востоковедения РАН и британский RUSI; 13% среди узбекистанцев и кыргызстанцев заявили, что сталкивались с враждебностью в России в той или иной форме, среди таджикистанцев таких лишь 8%. Причем многие ссылались не на личный опыт столкновений, а чужие рассказы.

Участники исследований охотно говорят об иных бытовых проблемах и рисках, в том числе связанных с трудностью оформления разрешений на работу, а также о позитивных сторонах пребывания в России. Однако с этнической враждебностью местного населения они, видимо, сталкиваются сравнительно редко и не рассматривают ее в качестве существенной проблемы.

Причины перемен

Значительное улучшение отношения к мигрантам в России в последние 5-6 лет имеет следующие основные причины.

Во-первых, в начале 2010-х миновал очередной пик миграционной активности, и коренное население просто начало привыкать к присутствию массы работающих иностранцев по-соседству. Вместо понятной тревоги в связи с любыми переменами в окружающем мире наступила привычка. Например, в ходе опросов фокус-групп по миграционной проблематике в Ростове участники говорили: "Я уже привык к тем национальностям, которые работают тут, это узбеки и другие… Город многонациональный, это уже в порядке вещей. Не видя других национальностей в городе, людям будет скучно".

Во-вторых, многие упоминают улучшение управления миграционными потоками и поддержания порядка. Отмечают, что в предыдущие годы бытовая мигрантофобия подстегивалась теми или иными скандалами и инцидентами. Но в последние 8-9 лет число преступлений мигрантов, а равно насилия против них, стабильно снижается. Улучшение процесса трудоустройства и рост эффективности работы полиции и спецслужб сокращают число поводов для конфликтов и активность радикалов-подстрекателей.

В-третьих, на 2014 год пришелся острый социальный шок россиян, связанный с войной на Донбассе. Трагедия Украины показала, к чему может привести национальная и языковая рознь, бездумная эксплуатация национализма политиками. Из-за этого все большее число людей стало настороженно относиться к этническим фобиям и против соотечественников других национальностей, и против иностранцев.

Жизнь мигрантов в России далеко не проста и связана с массой трудностей, которые заслуживают отдельного и обстоятельного разговора. Однако страх перед этнической враждебностью россиян, в основном, способ запугивания и попытка создать атмосферу враждебности между странами, а не обсудить и попытаться решить реальные проблемы.