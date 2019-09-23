Скрытые смыслы и реальные итоги учений "Центр-2019": почему напрягся Запад

Оборонительные возможности России, ее союзников и партнеров, были и остаются непреодолимой преградой для экспансии международных вооруженных террористических организаций и любого потенциального противника.

Полмира под одним щитом

Учения "Центр-2019" прошли со стратегическим размахом, совершенно недосягаемым для США и Североатлантического альянса. На огромной территории, в том числе и в морских акваториях, были задействованы 128 тысяч военнослужащих из восьми стран, 20 тысяч единиц вооружения и техники, 600 летательных аппаратов, 15 кораблей и судов обеспечения.

Маневры "Центр" набрали заметный геополитический вес: четыре года назад в аналогичном формате действовали 95 тысяч военнослужащих из России и Казахстана, привлекались 7 тысяч единиц вооружения, 170 самолетов и 20 кораблей ВМФ. Качественный скачок 2019 года очевиден – на полигонах взаимодействовали практически все страны Центральной Азии, а также Китай, Индия и Пакистан. Заметим, это добрая половина человечества (население восьми стран-участниц превышает 3 миллиарда человек).

Китайское предупреждение

Наибольшую нагрузку в ходе учений взяла на себя Россия – войска Центрального и Восточного военных округов, Каспийской флотилии, ВДВ и военно-транспортная авиация. Однако абсолютные цифры и яркие факты не всегда отражают сложность разделения международного ратного труда и укрепление многостороннего взаимодействия на вероятных театрах военных действий.

По легенде маневров "Центр-2019", вооруженные отряды исламистов попытались установить экстремистский режим в одной из центральноазиатских стран. Действия мощной антитеррористической коалиции обеспечило размах и зрелищность мероприятий боевой подготовки. И все же командно-штабные учения проводятся не для картинки "море огня", а для отработки управления войсками. В маневрах "Центр-2019" при выполнении единой задачи взаимодействовали военнослужащие восьми стран, что крайне усложняло координацию действий штабов национальных армий.

Китайскую 2,5 миллионную армию на учениях "Центр-2019" представляли 1500 военнослужащих. Достигнутый уровень двусторонних отношений Китая с Россией – "плечом к плечу". В перерывах между "боями" на одном из оренбургских полигонов (где российские и китайские бомбардировщики ликвидировали условного противника) министр обороны РФ Сергей Шойгу обсудил с китайским коллегой Вэй Фэнхэ план сотрудничества военных ведомств на 2020–2021 годы. Многим запомнились радушная встреча и объятия глав военных ведомств двух стран.

Этот факт дорогого стоит, ведь объятий китайцы не любят, рукопожатия у них не приняты. Если на полигоне "по-русски" обнимаются два генерала из Пекина и Москвы, их потенциальным противникам пришло время поразмышлять о снижении военной активности в морях, и сокращении вооружений на суше.

Очевидное – невероятное

Учения "Центр" проходят раз в четыре года, и интегрируют в единое операционное пространство даже традиционных противников. К примеру, Индия и Пакистан серьезно конфликтуют из-за особого статуса штатов Джамму и Кашмир. При этом на учениях "Центр-2019" индийские и пакистанские подразделения (140 и 90 военнослужащих соответственно) действовали по общему плану и выполняли единые боевые задачи. Разумеется, до полного примирения сторон еще далеко, но мы наблюдаем действенный метод оздоровления двусторонних отношений.

Постоянное взаимодействие в единой военно-политической системе координат Индии, Пакистана, Китая, России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана сделает нашу планету значительно безопаснее. Сегодня это достигнуто в рамках отдельных учений, завтра – может стать объективной реальностью. Уникальный состав участников масштабных маневров не могли не заметить на Западе. Американское издание The Diplomat подробно описывает состав китайского контингента, отправленного на учения в Россию. А швейцарская ежедневная газета Neue Zürcher Zeitung подчеркивает: "Россия проводит совместные учения с тремя другими ядерными державам" и "это очередной сигнал в адрес НАТО". Казалось бы, какое им дело до оренбургских степей?

Очевидно, стратегические цели маневров "Центр-2019" достигнуты, военно-политические задачи решены. Аналогичные — в 2023 году — обещают быть еще интереснее и масштабнее.