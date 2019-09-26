"Вот на что мы способны": Украина губит Трампа

Начало процедуры импичмента президента США на самом деле не является признаком силы Демократической партии. Скорее, наоборот — это единственный способ защитить главного кандидата Демократической партии в президенты от того "украинского компромата", который команда Трампа пыталась получить от администрации Зеленского.
Показательно, что еще в апреле, когда практически никто не придавал значения украинским вояжам адвокатов и медийщиков Трампа, мы предсказывали: "Украингейт" будет, скорее всего, распространяться вверх и вширь, постепенно задевая все больше представителей Демократической партии. Промежуточной целью этой серии расследований, вероятно, станет бывший вице-президент США и возможный кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден, у которого со времен украинского Майдана сформировался целый пакет уязвимостей".
А теперь Трампа пытаются подвести под импичмент как раз на основании того, что Трамп якобы пытался "вымогать" компромат на Байдена у Зеленского и даже временно заблокировал ради этого военную помощь Украине. Впрочем, есть еще и альтернативная версия о том, что Зеленскому были обещаны дополнительные деньги в обмен на расследование деятельности сына Байдена на Украине — хотя нельзя исключать и того, что Трамп пытался совместить кнут с пряником.
Демократы, видимо, решили, что лучшая защита — это нападение, и потому идут на очень рискованное мероприятие: они пытаются начать импичмент, не обладая достаточным количеством голосов в сенате (для этого требуется две трети голосов), но зато имея на руках серьезную имиджевую проблему в виде сына Байдена, признаний самого бывшего вице-президента в давлении на украинскую администрацию и сообщений американских СМИ о том, что во время кампании 2016 года украинские чиновники содействовали кандидатам от демократов.
Спикер нижней палаты американского парламента и неформальный лидер "умеренного крыла" Демократической партии США Нэнси Пелоси заявила, что "действия, которые на сегодняшний день предприняты президентом, серьезно нарушили Конституцию, палата представителей начинает официальное расследование по вопросу об импичменте". С учетом того, что в Конституции США нет конкретного списка преступлений, за которые президента можно наказать импичментом, в своем "обвинительном акте" конгрессмены могут писать что угодно.
Шансы на то, что в верхней палате — сенате — найдется достаточное количество республиканцев-предателей, готовых проголосовать за импичмент, есть, но не очень большие. При этом последствия для самих демократов вполне могут оказаться катастрофическими.
Американскому электорату скоро предстоит очень близкое знакомство с закулисьем отношений по линии Вашингтон — Киев, и есть серьезное подозрение, что в этом политическом шкафу будет целый полк скелетов в вышиванках. Та часть американского медийного и политического истеблишмента, которая сейчас празднует начало процедуры импичмента, допускает ту же самую ошибку, которая стоила им победы в 2016 году. Они, видимо, не чувствуют, насколько по-разному действия Трампа и Байдена воспринимаются в среде профессиональных политиков в Вашингтоне и в среде условных фермеров Айовы или рабочих Мичигана.
С точки зрения сухой юридической оценки, попытка Трампа принудить Зеленского к тому, чтобы он выдал коррупционный компромат на Байдена и его сына, а также "сдал" украинских дипломатов и политтехнологов, прямо вмешавшихся в американские выборы, — это уголовное преступление, предательство национальных интересов (вероятно, в пользу России) и вообще ужасно.
По мнению типичного вашингтонского лоббиста, политика или журналиста, старший и младший Байдены "не сделали ничего такого", и вообще — "не пойман — не вор". А вот с точки зрения обычного избирателя уже сам факт того, что сын Байдена получал зарплату в 50 тысяч долларов в месяц в украинской газовой компании — это уже почти железный признак коррупции.
Если в эпоху расцвета "Рашагейта", основываясь на слепом доверии к американским спецслужбам, часть избирателей еще могла поверить в то, что в Белый дом прорвался агент КГБ, то в контексте "Украингейта" среднестатистическому Джо будет очень сложно объяснить, почему сидеть (или подвергнуться импичменту) должен Трамп, а не Байден. Давлением на Киев Трамп, возможно, нарушил какие-то формальные законы (и то не факт) и точно нарушил неформальное (но железное) правило американской политики — не трогать чужие коррупционные схемы в американских колониях, но вот с точки зрения общественного мнения героем как раз выглядеть будет Трамп, а не его обвинители.
"(Байден отказался отвечать. — Прим. ред.), потому что немногие из сыновей политиков получают от иностранцев по 50 тысяч долларов в месяц за консультации по вопросам энергетической политики, не имея опыта в энергетической сфере".
Если так будет продолжаться, то к выборам 2020 года американское общество может подойти в полной уверенности, что ему предстоит выбор между эксцентричным (или даже неприятным во всех отношениях) патриотом Трампом и кандидатом от насквозь коррумпированной Демократической партии, которая продалась едва ли не в полном составе украинским олигархам.
Павло Климкин, экс-министр иностранных дел Украины, радуется в твиттере, что теперь, после того как "Украина вошла в историю" в качестве страны, из-за которой начался импичмент президента США, "все будут знать, на что мы способны". С этим сложно спорить. Можно не сомневаться, что Трамп и его администрация это уже вполне отчетливо осознали, сделали выводы, и если американский лидер отобьет импичмент (а шансы у него вполне неплохие), то у него возникнет целый список счетов, которые он захочет предъявить к оплате многим участникам украинских событий.
Источник: РИА Новости