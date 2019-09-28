"Патриотизм — кусок красного мяса": за что глобалисты не любят Трампа

Известно, чем нам не нравится Дональд Трамп и его республиканцы. Примеры поступают каждый день, пишет колумнист Дмитрий Косырев.

Поиграем в угадайку.

Кто сказал: "Будущее принадлежит не глобалистам. Будущее принадлежит патриотам"? И далее: "Как и моя любимая страна, каждая нация, представленная в этом зале, обладает уважаемой ею историей, культурой и наследием, которые стоят того, чтобы их защищали и восторгались ими, и которые дают нам наш уникальный потенциал и силу. Свободный мир должен уважать свои национальные устои. Он не должен пытаться уничтожить их или заменить".

Честное слово, если эти цитаты будут звучать в любой из наших начальных школ, да хоть красоваться в рамке на стене, то ничего, кроме хорошего, тут не будет. Хотя принадлежат они президенту США Дональду Трампу и взяты из его выступления на этой неделе на Генассамблее ООН.

Однако самое интересное здесь даже не то, что он сказал, а как ему ответили его оппоненты.

Для начала постарались не обратить на эту речь никакого внимания. В конце концов, Дональд уже в третий раз выступает в ООН и говорит там одно и то же, чуть ли не дословно — вот это самое, о патриотизме. Затем сделали вид, что не имеет значения, о чем он говорил: мы, глобалисты, наконец-то начали против него процедуру импичмента, вот это — событие, ату его.

И все же ответы Трампу (на тему того, почему патриотизм — это очень плохо, да просто позор) в конце концов прозвучали. В том числе просто в виде особенностей изложения его речи репортерами демократических изданий — и в США, и за их пределами.

Итак, речь Трампа должна была "подтолкнуть мировых лидеров принять его националистическую идеологию и бросить кусок красного мяса его избирателям". Именно так сообщил своим читателям об ооновской речи Трампа Politico.

Сравнение патриотизма с куском мяса, да еще красного (самого вредного, по мнению "борцов за здоровье"), говорит само за себя. То есть любовь к своей стране, ее культуре и наследию — это национализм, а национализм — это очень плохо, всего в четырех буквах от нацизма.

Politico добавил, что Трамп защищал "свою зацикленность на безопасности границ", в данном случае — безопасности от бесконтрольной миграции.

По мнению лондонской The Guardian, Трамп излагал "националистический манифест", отражающий "риторику крайне правых нативистов, которые заявляют, что граждане, имеющие долгую историю проживания своей семьи в какой-то стране, лучше понимают национальные интересы, чем вновь прибывшие". То есть, усмехается комментатор, патриоты — точнее, "патриоты" — это какая-то группа граждан, обладающая уникальной способностью правильно интерпретировать национальные интересы.

О чем речь, для настоящего глобалиста (голосующего за партию демократов в США и ей подобные) легальные, да и нелегальные, мигранты — пусть они только вчера въехали в страну — действительно ничем не отличаются от тех, кто живет в этой стране неизвестно сколько поколений. Потому что границ и гражданства быть вообще не должно, как и национальной истории и культуры.

Россия удивляется, почему Европа допустила на свою территорию миллионы беженцев и "беженцев" с Ближнего Востока и из Африки и не давала своим гражданам слова сказать на эту тему. Удивляться же не надо — именно такова идеология глобалистов. А кто не согласен — тот "крайне правый нативист", то есть человек, который считает, что если ты родился на этой земле, принадлежишь к ее культуре, то это дает тебе хоть какие-то права. А их у тебя нет, этих прав. И границ нет. Если кто-то пересек вчера то, что раньше называлось границей, то сегодня он уже может объяснять, как тебе дальше жить.

А Бен Родс, советник и спичрайтер Барака Обамы, в бытность того хозяином Белого дома, прямо сказал, что речь Трампа в ООН — это "разогретые националистические пищевые отбросы".

Ну, и в завершение: США сегодня, оказывается, мировой изгой, потому что популистский национализм Трампа идет против всего, за что выступает ООН. Люди на полном серьезе утверждают, что Организация Объединенных Наций выступает против суверенитета и национальных культур.

Известно, чем нам не нравится Дональд Трамп и его республиканцы. Примеры поступают каждый день. Новые санкции против Ирана, притом что фактов о каких-то агрессивных действиях просто нет и никто их даже не ищет — по принципу "а кто же еще мог напасть на Саудовскую Аравию?" Или торговая война против дружественного нам Китая, или попытки свергнуть законную власть Венесуэлы… Продолжать можно долго. Не говоря о пакостях уже против России, которые валятся как минимум еженедельно. Все это есть.

Хотя заметим, что тот же Трамп чаще грозит, чем действительно начинает военные авантюры. Его избирательная база — те самые "популисты" и "крайне правые" — очень не любит бессмысленных войн и призывает сначала навести порядок в собственной стране.

Да, это не всегда приятная публика. Но штука в том, что противоположная сторона намного хуже.

В конце концов, когда спорят одни патриоты с другими, мы хотя бы говорим на одном языке. И совсем другое дело — люди, для которых любовь не то что к нашей, а даже к собственной стране — это невыносимая гадость и "разогретые отбросы". Для этой публики нет никаких стран, наций и культур, есть только они сами — расплывчатое нечто, силой принуждающее нас к принятию выдуманных ими новых норм, правил, запретов, в том числе запретов спорить и высказываться.

Источник: РИА Новости