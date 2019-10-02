Трамп предсказал гражданскую войну в США

Несколько месяцев назад, в июле, когда расследование спецпрокурора Мюллера о "сговоре Трампа и Кремля" только выходило на финишную прямую, а хозяин Белого дома искал деньги на проведение разнузданного праздника милитаризма в виде парада в честь Дня независимости, мы писали, что президент США, бряцающий оружием пред лицом Москвы и Пекина, готовится не к той войне. "Если почитать, что пишут его сторонники и противники в соцсетях, и прочувствовать тот уровень взаимной ненависти, который испытывают друг к другу столь непохожие половины американского народа, то невозможно отделаться от мысли, что следующая война для Соединенных Штатов будет не империалистической, а гражданской."
За упоминание этого термина, практически табуированного в официальном политическом дискурсе, Трампа немедленно подвергли жесткой критике как демократы, так и республиканцы, а профессор права Гарвардского университета Джон Коутс заявил, что уже сам твит является еще одним поводом для импичмента, ибо президент якобы угрожает развязать гражданскую войну из-за вполне законных действий конгресса и сената.
Проблема такой позиции в том, что Трамп, по сути, прав, и тот факт, что после его твита главным трендом американских соцсетей стал хештег "Гражданская Война 2.0", — лишнее тому доказательство.
Судя по реакции сторонников президента на процитированное им выступление пастора Роберта Джеффреса, Трамп попал в точку и слова пастора действительно отражают взгляд трампистов (особенно религиозных) на ситуацию в Вашингтоне:
Новости, которые сейчас приходят из Белого дома, наводят на мысль, что запущенная процедура импичмента Трампа "за звонок с давлением на Зеленского" на самом деле — отчаянная попытка сыграть на опережение, до того, как генеральный прокурор Уильям Барр и личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани начнут предъявлять общественности компромат на ведущих политиков-демократов и других оппонентов Трампа, причем речь идет не только и не столько о семье экс-вице-президента Джо Байдена.
Сейчас мало кто помнит, но все материалы, из которых потом выросло дело о "российском заговоре Трампа", — результат работы сотрудников и подрядчиков штаба Хиллари Клинтон в тандеме с бывшими (или действующими) сотрудниками американских, британских и австралийских спецслужб, а также их неназванных (и, возможно, вообще никогда не существовавших) российских источников.
Очевидно, что все это "российское досье" на Трампа, его создание и продвижение — одна большая специальная операция, направленная на снятие с должности законно избранного президента, то есть, если говорить юридическим языком, попытка мятежа или государственного переворота, совершенная частью политического и силового истеблишмента США при поддержке иностранных граждан, связанных с зарубежными (конкретно британскими) спецслужбами.ведет расследование против сотрудников ЦРУ и ФБР, участвовавших в подготовке и продвижении "российского досье", а также в возможной слежке за кандидатом Трампом и его избирательным штабом. Американские СМИ, в частности Washington Post, узнали о происходящем благодаря тому, что Барр привлек самого Трампа к переговорам с британскими и австралийскими официальными лицами с целью содействия расследованию в этих странах, и, скорее всего, уже от них информация попала к журналистам.
Если у "силовиков Трампа" есть доказательства заговора против президента, этого будет достаточно для самого масштабного политического процесса в истории США. Причем за решеткой могут оказаться как высокопоставленные сотрудники ЦРУ и ФБР, так и их заказчики из руководства Демократической партии. Практика процессов над американской мафией показывает, что для массовой "посадки" достаточно найти одно-единственное слабое звено — участника группы, который согласится дать показания в обмен на снисхождение.
Логично, что ликвидировать или хоть как-то минимизировать такой риск можно было, только срочно создав "из ничего" повод для начала процедуры импичмента.
Несмотря на то что одним из лозунгов республиканцев в 2016 году был лозунг "Посади ее! (в смысле "посади в тюрьму Клинтон!" — Прим. ред.)", президент США до сих пор отказывался от столь радикальных действий. Возможно, соблюдая какие-то негласные договоренности о взаимной сдержанности с демократами. Вполне вероятно, что таковые больше не действуют.
Если так будет продолжаться, то следующие двенадцать месяцев имеют неплохие шансы стать периодом небывалого по интенсивности политического кризиса в Штатах. На "скамье подсудимых" в сенате США в рамках импичмента может оказаться президент страны, а в это же время на обычных скамьях подсудимых в судах могут оказаться высокопоставленные сотрудники ЦРУ и ФБР, а также наиболее влиятельные политики Демократической партии.
Политическая борьба превратится в игру "кто кого пересажает первым". Впрочем, есть шанс, что даже столь жесткое столкновение не выявит победителя, и тогда нельзя исключать, что конфронтация из залов судов действительно выйдет на улицы и власть возьмет не тот, у кого лучше "выстреливают" хештэги в соцсетях, а тот, у кого лучше стреляют сторонники.
Источник: РИА Новости