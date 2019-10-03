Время перемен: что ждет Афганистан после выборов

Глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович рассуждает о том, какие изменения могут произойти в Афганистане после выборов президента.

Легитимность итогов выборов заранее ставится под сомнение, а сами они прошли на фоне боевых столкновений и терактов.

Ряд афганских политиков, включая бывшего президента Хамида Карзая, даже призывали перенести дату выборов до завершения переговоров с участием "Талибана"* и США.

Очень многие в республике и за ее пределами опасаются, что практически любой итог кампании, который предполагается объявить 19 октября, может послужить усугублению политического кризиса, и смотрят в будущее с большим беспокойством.

REUTERS / Parwiz Президентские выборы в Афганистане

Действующие лица

На текущий момент лишь двое кандидатов в президенты набирают по опросам более 10% голосов избирателей. Это действующий президент Ашраф Гани (18,65%) и председатель правительства доктор Абдулла Абдулла (19,41%). Они оба были лидерами президентской гонки 2014 года, причем Абдулла отказывался признать результаты кампании и обвинял соперника в масштабных фальсификациях.

Политического кризиса и безвластия удалось избежать только в результате компромисса, принятого под давлением США: Гани занимает пост президента, Абдулла — председателя правительства, причем получает право назначения своих сторонников на ряд ключевых постов.

Сейчас система, основанная на "американском компромиссе", фактически распалась, и оба политика вновь находятся в конфронтации — и вновь во главе избирательной гонки. Есть все основания ожидать, что по итогам первого или второго тура может повториться ситуация 2014-го.

Победа Гани, имеющего в своем распоряжении административный ресурс, отказ признать такой результат со стороны Абдуллы и протесты остальных кандидатов могут привести к исчезновению легитимной власти, что смертельно опасно в условия идущей гражданской войны.

Особенно велики риски национального аспекта. Хотя оба ключевых кандидата эксплуатируют подчеркнуто интернациональный имидж, но среди их сторонников есть явные этнические отличия. Гани в большей степени поддерживают этнические пуштуны юго-востока страны, Абдулла добился поддержки ряда этнических меньшинств, включая узбеков и хазарейцев.

REUTERS / Parwiz Президентские выборы в Афганистане

Если противостояние между кандидатами достигнет крайних форм, то борьба партий легко может перерасти в войну народов. Прошлогодние вооруженные столкновения в северном Балхе между сторонниками официального Кабула и бывшего губернатора Атто Мухаммада Нура служат грозным предупреждением и о подобном сценарии.

Безопасность и легитимность

Угрозы безопасности, связанные с действиями "Талибана"* и "ИГИЛ"*, влияют не только на умонастроения избирателей, но и на сам избирательный процесс. В голосовании приняло участие только около 20% афганских избирателей. По официальным данным, в ходе выборов открыто 5 373 избирательных участка, а еще 464 были закрыты в связи с угрозами безопасности.

Цифры эти вызывают вопросы, так как в реальности "Талибан"* контролирует около 30% административных районов Афганистана и еще минимум в 25% создает серьезную угрозу постоянными террористическими вылазками. Так что приведенная статистика слишком оптимистична с точки зрения военных реалий.

REUTERS / Omar Sobhani Президентские выборы в Афганистане

Оппозиция подозревает, однако, что власти банально манипулируют проблемами безопасности для обеспечения нужных результатов голосования. В частности, оппозиция говорит о том, что закрываются в первую очередь участки в центральных и северных районах, где может ожидается высокая поддержка Абдуллы.

По их мнению, избирательные участки на востоке и юге страны, где наиболее активны талибы, объявляются открытыми, хотя фактически не могут работать. Однако власти получают возможность приписать им "удобные" итоги народного волеизъявления.

Опасения косвенно подтвердили сообщения в день голосования о потери связи с 900 участками по всей стране. Позже было объявлено о том, что 617 из этих участков вовсе не открывались, а что произошло с остальными — пока не было выяснено.

Озабоченность высказывают даже внешние игроки. Так, посол США Джон Басс потребовал от избиркома объяснить причину закрытия 200 избирательных участков на севере страны.

Подобное заявление, естественно, наводит на мысль, что даже Вашингтон готов не признать итоги президентских выборов в случае победы Гани. Теоретически подобную позицию могут занять и другие игроки, включая Пакистан и Иран, с которыми отношения у президента складываются не вполне успешно.

Что дальше?

Итоги выборов еще не подведены, но можно прогнозировать, что объявление о победе президента Гани в первом туре, которое ждут многие наблюдатели, достаточно опасно в силу соображений, изложенных выше.

Рассмотрим другие варианты развития событий. Максимально "чистый" подсчет голосов, скорее всего, будет означать второй тур с участием Гани и Абдуллы. Учитывая политическую позицию большинства выбывающих кандидатов, их голоса перейдут к Абдулле и сделают его победу максимально вероятной. Некоторые афганские политологи считают вариант с его победой во второй туре максимально безопасным.

Однако сам факт подготовки и проведения второго тура будет непростым испытанием для системы. Пребывание Гани на посту президента и верховного главнокомандующего уже сейчас не вполне легитимно из-за истечения срока полномочий несколько месяцев назад. В ходе второго тура он, вероятно, будет восприниматься в качестве "хромой утки", что затруднит эффективное руководство армией и полицией в незатихающей войне против "Талибана"* и "ИГИЛ"*.

Впрочем, у Гани остается шанс в ходе второго тура добиться серии успешных компромиссов с региональными элитами, перетянуть их на свою сторону и все-таки вырвать победу у соперника. Однако это может потребовать кардинального пересмотра своей команды, а также ряда ключевых направлений во внешней и внутренней политике.

Таким образом, можно прогнозировать, что при любом итоге выборы в Афганистане спровоцируют серьезные перемены в стране и в силу неизбежных перестановок в руководстве, и в силу нарастающего военного кризиса, который усугубляют электоральные проблемы.

Будут ли это перемены к лучшему или процессы в политике ускорят ухудшение военной обстановки, сложно судить. Можно лишь готовиться к различным сценариям дальнейших событий, позитивным и негативным.

* Запрещенная в России террористическая организация.