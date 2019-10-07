"Доллар-убийца": банкиры предупреждают о возможном самоубийстве валюты США

Аналитический отчет известного инвестиционного банка Saxo Bank читается, как хороший детектив, и это несмотря на то, что в самом названии отчета содержится имя злоумышленника. А именно: главным преступником в мировой финансовой системе объявлен американский доллар.
"Когда эта история будет написана, 2019-й, скорее всего, запомнится как начало конца самого большого монетарного эксперимента за всю историю — (это будет) год, запустивший глобальную рецессию, несмотря на самые низкие номинальные и реальные процентные ставки в истории. Денежно-кредитная политика достигла конца очень долгого пути, и этот конец оказался неудачным", — пишет главный экономист Saxo Bank Стин Якобсен.
Введение доклада "Доллар-убийца" больше напоминает выступление прокурора, ибо в нем перечисляются многочисленные "экономические преступления" американской валюты и ее завышенного курса. По мнению Якобсена и его команды, из-за гегемонии и завышенного курса доллара страдают развивающиеся страны (то есть весь мир за исключением "коллективного Запада"), а зависимость от долларового финансирования душит рост мировой экономики в целом (и это относится даже к странам Запада, которые не пользуются долларом в качестве национальной валюты).
Более того, в условиях дефицита долларовой ликвидности (во многом созданного за счет действий американских властей) сложно рассчитывать на нормализацию ситуации в мировой экономике. По мнению аналитиков Saxo Bank, дополнительные проблемы вызывает тот факт, что "более сильный доллар и недостаточная ликвидность (доступность долларового финансирования. — Прим. авт.) будут давить на мировой (экономический) рост и создавать де-факто дефляцию, несмотря на усилия центральных банков по снижению процентных ставок".
Проблема этой теории заключается в том, что США (несмотря на всю риторику о самодостаточности американской экономики) — это не изолированная часть мира и кризис в Евросоюзе или Юго-Восточной Азии неизбежно приведет к цепной реакции за океаном. Более того, на этот раз вообще есть шанс, что в экономический спад США войдут или первыми, или одновременно со всем миром. Наличие в Америке признаков близких экономических проблем — не оценка Saxo Bank или условной "кремлевской пропаганды", а сухая констатация от любимого телеканала Дональда Трампа — Fox News, который сообщает:
"Куча плохих экономических данных в США на этой неделе разожгла грызущие опасения, что рецессия надвигается, и послала явный знак Уолл-стрит: рекордный период роста начинает замедляться. "Сейчас в этом нет никаких сомнений", — заявил Питер Эрл, научный сотрудник Американского института экономических исследований. Во вторник американские производители объявили о самом большом спаде за последние десять лет — сигнал, который обычно предшествует рецессии. В сентябре производственный индекс ISM упал до 47,8 — это второй месяц снижения подряд".
Примечательно, что европейские банковские аналитики указывают на то, о чем писали и мы: в американской политической элите формируется консенсус по поводу того, что валюту США необходимо срочно девальвировать. Это позволит смягчить долговое бремя американской экономики, снизить социальную нагрузку на бюджет (если измерять ее в реальной покупательной способности тех долларов, которые нужно выплачивать в пособиях и других социальных отчислениях), поставить барьеры на пути китайского, японского и европейского импорта, а также стимулировать национальный экспорт.
Главный сторонник немедленного ослабления доллара — Дональд Трамп, и, как справедливо отмечают составители доклада про "Доллар-убийцу", хотя пока ему не удалось сломить сопротивление Федрезерва, у него есть и другие методы, которые можно применить для достижения этой цели: "Когда — а не если — терпение Трампа в отношении главы ФРС Пауэлла лопнет, он может активировать Закон о золотом резерве от 1934 года (Gold Reserve Act), который дает Белому дому широкие полномочия для (валютных) интервенций и продажи долларов для покупки иностранных валют".
Аналитики Saxo Bank предупреждают, что даже если политическое решение о девальвации будет принято и успешно реализовано, то его последствия вряд ли будут полезны Соединенным Штатам в долгосрочной перспективе: "Более слабый доллар может только выиграть для нас немного времени, но ослабление валюты не является структурным решением. <...> США, будьте осторожны с вашими желаниями!"
Стоит объяснить предупреждение скандинавских банкиров: бояться своих желаний Вашингтону стоит по двум причинам.
Первая: другие страны, как минимум государства Евросоюза и Китай, будут отвечать девальвацией на девальвацию, чтобы сохранить конкурентоспособность своих товаров и услуг на мировом рынке. Вторая — более важная — причина заключается в том, что глобальная долларовая финансовая система может просто не пережить попыток Вашингтона решить все проблемы за счет "$-удешевления". А значит, долларовая гегемония вполне может закончиться, причем самым катастрофическим для США образом.
Источник: РИА Новости