Похоже, Клинтон возвращается, чтобы отомстить России

"Не искушай меня!" — именно так ответила Хиллари Клинтон на твит Дональда Трампа, в котором он иронизировал над ее возможным участием в президентских выборах. Эта перепалка между двумя американскими политическими тяжеловесами только на первый взгляд кажется забавной, а на самом деле за ней стоит вполне возможный (и активно обсуждаемый в американском инфополе) сценарий развития президентской избирательной кампании. В этом сценарии выборы превращаются в жесткий сиквел 2016 года, а американское "глубинное государство" наконец-то получает возможность не просто как бы отменить избрание Трампа, но и вручить должность президента своему кандидату, у которого Россия якобы "украла" победу в 2016 году.
С одной стороны, Клинтон уже несколько раз объявляла о том, что не будет участвовать в президентской гонке (правда, это было до ситуации с импичментом Трампа). А с другой стороны — даже журналисты CNN, хотя пока и не верят в ее возвращение в качестве кандидата, указывают на то, что она сама поддерживает слухи о своем участии в выборах:
"Хиллари Клинтон дразнит Трампа. Но серьезно ли она смотрит на очередную попытку? <...> Недавнее возвращение Клинтон в публичную сферу после нескольких месяцев отсутствия привело к предположению, что она может серьезно подумать о реванше. Этот прогноз поддержала сама Клинтон, которая в ответ на недавний твит Трампа о том, что она "снова в забеге", отметила: "Не искушай меня", и пошутила с Джуди Вудрафф из PBS о возможном втором раунде с президентом. "Может быть, нужно провести реванш", — шутливо сказала Клинтон. "Очевидно, я могу победить его снова". Клинтон победила Трампа по количеству набранных голосов, но потерпела неудачу в Коллегии выборщиков".
Во-вторых, Хиллари внезапно воткнула нож в спину Джо Байдену, заявив, что, несмотря на отсутствие доказательств коррупции Джо Байдена и его сына на Украине, "вполне допустимо" сомневаться в том, что финансовое участие семьи Байденов в украинских компаниях было хорошей идеей. На фоне всех остальных демократов, которые выстроились защищать Байдена, даже столь вежливая критика может восприниматься именно как попытка избавиться от главного кандидата-демократа, чье место вполне может занять она сама.
Еще один важный момент: если заглянуть в официальный отчет Федеральной избирательной комиссии, то можно с удивлением обнаружить, что штаб президентской кампании Клинтон все еще активен. Он тратил деньги в 2020 году и у него до сих пор есть в бюджете 650 тысяч долларов. Более того, она запланировала на следующие несколько месяцев большой тур по Америке (формально — для продвижения своей книги), но эта поездка может в любой момент превратиться в турне кандидата в президенты.
Стив Бэннон, руководитель избирательной кампании Дональда Трампа в 2016 году, известный своим умением предсказывать непредсказуемое, заявил, что Клинтон будет пытаться организовать матч-реванш: "Она будет участвовать в выборах. Она просто пытается решить, как ей вписаться", — объяснил Бэннон недавние действия бывшего госсекретаря США. "Они (демократы. — Прим. ред.) думают, что у них слабый набор кандидатов, и они, как в шахматах, готовы пожертвовать ладью, чтобы победить короля. Они отбросят Байдена, чтобы добраться до Трампа", — подчеркнул "серый кардинал" Белого дома.
Набирающая популярность на фоне скандалов Байдена и Сандерса ультра-левая сенатор Элизабет Уоррен — вроде бы опытный политический боец и в теории могла бы дать действующему президенту настоящий бой. Но тут другая проблема: доноры Демократической партии с Уолл-стрит заявляют через американские деловые СМИ, что если Уоррен станет кандидатом, то воротилы финансового мира откажут партии в поддержке или даже начнут спонсировать Трампа.
Если Хиллари Клинтон действительно станет кандидатом от Демократической партии, то в случае ее победы есть риск того, что США и Россия опасным образом встанут буквально на грань силового столкновения (как минимум в Сирии и на Украине). Впрочем, в случае ее поражения есть шанс на то, что американское общество и политическая элита наконец-то преодолеют "синдром 2016 года" и действительно смирятся с тем, что это не Россия навязала им Трампа, а он сам дважды сломал кандидата от "глубинного государства".
Но этот шанс, к сожалению, не очень велик. Вполне возможно, что сиквел выборов 2016 года окажется скроенным по модели известного фильма "День сурка" — снова Трамп, снова обвинения в заговоре Кремля и снова санкции. Это будет скучно, но мы уже привыкли.
Источник: РИА Новости.