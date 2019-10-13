Похоже, Клинтон возвращается, чтобы отомстить России

Хиллари Клинтон уже несколько раз объявляла о том, что не будет участвовать в президентской гонке, однако даже журналисты CNN указывают на то, что она сама поддерживает слухи о своем участии в выборах, пишет колумнист Иван Данилов.

"Не искушай меня!" — именно так ответила Хиллари Клинтон на твит Дональда Трампа, в котором он иронизировал над ее возможным участием в президентских выборах. Эта перепалка между двумя американскими политическими тяжеловесами только на первый взгляд кажется забавной, а на самом деле за ней стоит вполне возможный (и активно обсуждаемый в американском инфополе) сценарий развития президентской избирательной кампании. В этом сценарии выборы превращаются в жесткий сиквел 2016 года, а американское "глубинное государство" наконец-то получает возможность не просто как бы отменить избрание Трампа, но и вручить должность президента своему кандидату, у которого Россия якобы "украла" победу в 2016 году.

Когда госпожу Клинтон спросили о возможном матче-реванше с действующим президентом, она четко заявила: "я могу побить его снова", и это не оставляет никаких сомнений в том, что она действительно считает себя президентом, которого российское вмешательство лишило доступа к Белому дому.

С одной стороны, Клинтон уже несколько раз объявляла о том, что не будет участвовать в президентской гонке (правда, это было до ситуации с импичментом Трампа). А с другой стороны — даже журналисты CNN, хотя пока и не верят в ее возвращение в качестве кандидата, указывают на то, что она сама поддерживает слухи о своем участии в выборах:

"Хиллари Клинтон дразнит Трампа. Но серьезно ли она смотрит на очередную попытку? <...> Недавнее возвращение Клинтон в публичную сферу после нескольких месяцев отсутствия привело к предположению, что она может серьезно подумать о реванше. Этот прогноз поддержала сама Клинтон, которая в ответ на недавний твит Трампа о том, что она "снова в забеге", отметила: "Не искушай меня", и пошутила с Джуди Вудрафф из PBS о возможном втором раунде с президентом. "Может быть, нужно провести реванш", — шутливо сказала Клинтон. "Очевидно, я могу победить его снова". Клинтон победила Трампа по количеству набранных голосов, но потерпела неудачу в Коллегии выборщиков".

Судя по другим материалам CNN, редакция этого телеканала очень не хотела бы видеть Хиллари Клинтон среди демократических кандидатов. Но нельзя игнорировать несколько фактов, которые говорят в пользу того, что подготовка к ее президентской избирательной кампании уже идет. Во-первых, 7 октября в инфополе был вброшен (с вполне очевидным прицелом) опрос очень респектабельной социологической компании Rasmussen, которая заявила в твиттере о том, что в гипотетических выборах президента Клинтон и Трамп "все еще идут ноздря в ноздрю".

Во-вторых, Хиллари внезапно воткнула нож в спину Джо Байдену, заявив, что, несмотря на отсутствие доказательств коррупции Джо Байдена и его сына на Украине, "вполне допустимо" сомневаться в том, что финансовое участие семьи Байденов в украинских компаниях было хорошей идеей. На фоне всех остальных демократов, которые выстроились защищать Байдена, даже столь вежливая критика может восприниматься именно как попытка избавиться от главного кандидата-демократа, чье место вполне может занять она сама.

Еще один важный момент: если заглянуть в официальный отчет Федеральной избирательной комиссии, то можно с удивлением обнаружить, что штаб президентской кампании Клинтон все еще активен. Он тратил деньги в 2020 году и у него до сих пор есть в бюджете 650 тысяч долларов. Более того, она запланировала на следующие несколько месяцев большой тур по Америке (формально — для продвижения своей книги), но эта поездка может в любой момент превратиться в турне кандидата в президенты.

Стив Бэннон, руководитель избирательной кампании Дональда Трампа в 2016 году, известный своим умением предсказывать непредсказуемое, заявил, что Клинтон будет пытаться организовать матч-реванш: "Она будет участвовать в выборах. Она просто пытается решить, как ей вписаться", — объяснил Бэннон недавние действия бывшего госсекретаря США. "Они (демократы. — Прим. ред.) думают, что у них слабый набор кандидатов, и они, как в шахматах, готовы пожертвовать ладью, чтобы победить короля. Они отбросят Байдена, чтобы добраться до Трампа", — подчеркнул "серый кардинал" Белого дома.

Бэннон прав. Элита Демократической партии, очевидно, исследует возможность "политического воскрешения" Клинтон совсем не от хорошей жизни. Просто все остальные серьезные кандидаты оказались совсем слабыми или токсичными. Джо Байден может просто не пережить (в политическом смысле) скандала вокруг "украинских приключений" его сына, а для того, чтобы убедить электорат в его коррумпированности, даже не потребуются официальные судебные решения: достаточно будет просто как следует раскрутить тему в СМИ, чем Трамп уже и занимается. Берни Сандерс пережил сердечный приступ во время избирательной кампании, и ему будет крайне сложно выдержать электорально-медийный марафон против Трампа, да и значительная часть электората воспримет его как слабого старика, неспособного вести за собой Америку.

Набирающая популярность на фоне скандалов Байдена и Сандерса ультра-левая сенатор Элизабет Уоррен — вроде бы опытный политический боец и в теории могла бы дать действующему президенту настоящий бой. Но тут другая проблема: доноры Демократической партии с Уолл-стрит заявляют через американские деловые СМИ, что если Уоррен станет кандидатом, то воротилы финансового мира откажут партии в поддержке или даже начнут спонсировать Трампа.

Методом исключения приходим к тому, что нужно или отправлять на бой с Трампом кого-то из кандидатов-аутсайдеров (это тоже возможно), или привлекать кого-то из тяжеловесов, которые первоначально не планировали участвовать в гонке: Хиллари Клинтон или, возможно, миллиардера-демократа Майкла Блумберга.

Если Хиллари Клинтон действительно станет кандидатом от Демократической партии, то в случае ее победы есть риск того, что США и Россия опасным образом встанут буквально на грань силового столкновения (как минимум в Сирии и на Украине). Впрочем, в случае ее поражения есть шанс на то, что американское общество и политическая элита наконец-то преодолеют "синдром 2016 года" и действительно смирятся с тем, что это не Россия навязала им Трампа, а он сам дважды сломал кандидата от "глубинного государства".

Но этот шанс, к сожалению, не очень велик. Вполне возможно, что сиквел выборов 2016 года окажется скроенным по модели известного фильма "День сурка" — снова Трамп, снова обвинения в заговоре Кремля и снова санкции. Это будет скучно, но мы уже привыкли.

Источник: РИА Новости.