Турецкая операция в Сирии: все против Эрдогана

Анкара рассчитывала на поддержку НАТО своих действий в Сирии, но члены альянса дружно осудили операцию "Источник мира", пишет военный обозреватель Александр Хроленко.

Турецкая военная операция "Источник мира" в Сирии через неделю после начала несколько забуксовала, но уже потрясла Пентагон и НАТО, в значительной степени консолидировала сирийское общество, а также инициировала заметные геополитические перемены в регионе.

Турецкие войска с боями продвинулись вперед, заняли несколько населенных пунктов на северо-востоке Сирии. По информации Анкары, "нейтрализованы" 595 членов курдских формирований. По данным курдов, им удалось подбить семь танков и уничтожить 75 турецких солдат. Время завершения войсковой операции прогнозировать сложно.

После фактического бегства американских союзников из районов проведения турецкой операции сирийские курды ощутили себя преданными и вынуждены были пойти на соглашение с законным правительством САР. Дамаск и администрация курдов 13 октября договорились о размещении сирийских правительственных войск вдоль границы с Турцией для совместных оборонительных действий. На следующий день армия САР вошла в Манбидж, Табка, Хасеке, Камышли и другие подконтрольные курдам населенные пункты, где ранее базировались подразделения Пентагона (всего — около 1 000 военнослужащих).

В приграничных районах на северо-востоке Сирии сохраняется сложнейшая оперативная обстановка, здесь одновременно действуют турецкие и сирийские правительственные войска, курды-ополченцы, разного рода наемники и "нейтральные" военнослужащие коалиции США. Один из турецких снарядов разорвался вблизи расположения американских военнослужащих. На этом фоне начальники генштабов РФ и США второй за две недели провели телефонный разговор.

Санкции – тоже оружие

Изначально Анкара намеревалась очистить северные районы Сирии от хорошо вооруженных американцами арабо-курдских формирований, которые, по мнению турецкой стороны, угрожали юго-восточным провинциям Турции. В дальнейшем турецкие войска должны были создать вдоль всей 480-километровой сирийско-турецкой границы зону безопасности глубиной до 30 километров (на территории САР) и переместить туда 2 миллиона мирных сирийцев из тех 4 миллионов беженцев, которые сегодня находятся в Турции. Гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Курды ожесточенно сопротивляются. Анкара рассчитывала на поддержку НАТО своих действий в Сирии, но члены альянса дружно осудили операцию "Источник мира".

США объявили антитурецкие санкции. Американский президент Дональд Трамп пригрозил "разрушить турецкую экономику". Глава Пентагона Марк Эспер анонсировал "коллективные и индивидуальные дипломатические и экономические меры в ответ на вопиющие действия Турции". При этом американцы отступают с Ближнего Востока. Президент США Дональд Трамп 14 октября заявил, что "в основном вывел" военный контингент из Сирии. Автоколонна сирийских правительственных войск даже встретилась с отступающими американскими военнослужащими на дороге между городами Манбидж и Кобани. Из зоны боевых действий вышли не все американцы, и в тот же день глава Пентагона Марк Эспер в интервью телеканалу Fox News сообщил, что военносдужащие США оказались "в ловушке" между сирийской и турецкой армиями.

Попутно выяснилось, что на сирийской территории нелегитимно присутствует и французский спецназ, несколько сотен военнослужащих. Эту информацию публикует газета La Tribune со ссылкой на источник в Елисейском дворце. Отсюда — эмоциональная реакция Парижа на турецкую военную операцию. Не располагая в САР необходимыми силами и средствами, Франция заявила о намерении остановить турецкую операцию. В реальности удалось лишь приостановить экспорт французского оружия Анкаре и порассуждать о "трагических гуманитарных последствиях". Будто бы раньше на Ближнем Востоке был образцовый порядок и арабские беженцы не разбивали свои палатки в сквере возле Лувра.

И все же международное давление на Анкару растет. Лондон приостановил выдачу лицензий на экспорт вооружений. Берлин столь же демонстративно отказался санкционировать новые поставки оборонной продукции для турецкой армии. Вероятно, угрозы и шантаж США и других стран НАТО вряд ли остановят турецкую военную операцию в Сирии.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган прямо заявил, что Турция не откажется от своих планов (борьбы с терроризмом), несмотря ни на какие экономические санкции или оружейные эмбарго со стороны западных стран. Ранее об этом же говорил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Прогноз

Спецпредставитель президента РФ Александр Лаврентьев отметил, что Москва считает турецкую военную операцию неприемлемой. Но Россия занимает позицию наблюдателя и посредника. Не случайно представители сирийского правительства и курдские военизированные формирования (альянс "Силы демократической Сирии") 13 октября провели переговоры на российской авиабазе Хмеймим. Положительный результат налицо, однако за Евфратом сохраняется ситуация неоднозначная и коалиции неустойчивые.

Зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отметил: "Сирийские курды несколько лет назад однозначно сориентировались на Соединенные Штаты Америки, пользовались их поддержкой полной, и было понятно, что они являются их союзниками. Теперь ситуация поменялась, американцы их бросили, мягко говоря. Курды остались один на один с турецкой армией… Россия не может участвовать в конфликте на чьей-либо стороне".

Еще одна проблема сирийского "автономного Курдистана" — пленные боевики террористических группировок. По информации Минобороны РФ, в регионе семь подконтрольных курдским формированиям лагерей временного содержания (заключения) 14 650 боевиков на северо-востоке Сирии. По данным The New York Times, в зоне боевых действий сегодня находятся около 13 тысяч сдавшихся в плен приверженцев запрещенного в РФ и ряде других стран "Исламского государства": 11 тысяч сирийцев и иракцев, и еще две тысячи человек из 50 разных стран.

Ранее курды заявили о бегстве около 850 боевиков на северо-востоке САР. Если предположить естественное на фоне боевых действий повторение подобных инцидентов, это обеспечит региону новый всплеск терроризма.

Мирное урегулирование в Сирии возможно, и все же объективно существующая военно-политическая инерция, потенциал и логистика войны обеспечат боевым действиям на северо-востоке САР достаточно длительное и кровопролитное развитие.

Единственное, что внушает оптимизм на перспективу — турецкий опыт двух подобных (контртеррористических) вторжений, которые не изменили сирийских границ.