Турецкая операция в Сирии: все против Эрдогана

Турецкая военная операция "Источник мира" в Сирии через неделю после начала несколько забуксовала, но уже потрясла Пентагон и НАТО, в значительной степени консолидировала сирийское общество, а также инициировала заметные геополитические перемены в регионе.
Турецкие войска с боями продвинулись вперед, заняли несколько населенных пунктов на северо-востоке Сирии. По информации Анкары, "нейтрализованы" 595 членов курдских формирований. По данным курдов, им удалось подбить семь танков и уничтожить 75 турецких солдат. Время завершения войсковой операции прогнозировать сложно.
В приграничных районах на северо-востоке Сирии сохраняется сложнейшая оперативная обстановка, здесь одновременно действуют турецкие и сирийские правительственные войска, курды-ополченцы, разного рода наемники и "нейтральные" военнослужащие коалиции США. Один из турецких снарядов разорвался вблизи расположения американских военнослужащих. На этом фоне начальники генштабов РФ и США второй за две недели провели телефонный разговор.
Санкции – тоже оружие
Изначально Анкара намеревалась очистить северные районы Сирии от хорошо вооруженных американцами арабо-курдских формирований, которые, по мнению турецкой стороны, угрожали юго-восточным провинциям Турции. В дальнейшем турецкие войска должны были создать вдоль всей 480-километровой сирийско-турецкой границы зону безопасности глубиной до 30 километров (на территории САР) и переместить туда 2 миллиона мирных сирийцев из тех 4 миллионов беженцев, которые сегодня находятся в Турции. Гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Курды ожесточенно сопротивляются. Анкара рассчитывала на поддержку НАТО своих действий в Сирии, но члены альянса дружно осудили операцию "Источник мира".
Попутно выяснилось, что на сирийской территории нелегитимно присутствует и французский спецназ, несколько сотен военнослужащих. Эту информацию публикует газета La Tribune со ссылкой на источник в Елисейском дворце. Отсюда — эмоциональная реакция Парижа на турецкую военную операцию. Не располагая в САР необходимыми силами и средствами, Франция заявила о намерении остановить турецкую операцию. В реальности удалось лишь приостановить экспорт французского оружия Анкаре и порассуждать о "трагических гуманитарных последствиях". Будто бы раньше на Ближнем Востоке был образцовый порядок и арабские беженцы не разбивали свои палатки в сквере возле Лувра.
Президент Реджеп Тайип Эрдоган прямо заявил, что Турция не откажется от своих планов (борьбы с терроризмом), несмотря ни на какие экономические санкции или оружейные эмбарго со стороны западных стран. Ранее об этом же говорил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Прогноз
Спецпредставитель президента РФ Александр Лаврентьев отметил, что Москва считает турецкую военную операцию неприемлемой. Но Россия занимает позицию наблюдателя и посредника. Не случайно представители сирийского правительства и курдские военизированные формирования (альянс "Силы демократической Сирии") 13 октября провели переговоры на российской авиабазе Хмеймим. Положительный результат налицо, однако за Евфратом сохраняется ситуация неоднозначная и коалиции неустойчивые.
Еще одна проблема сирийского "автономного Курдистана" — пленные боевики террористических группировок. По информации Минобороны РФ, в регионе семь подконтрольных курдским формированиям лагерей временного содержания (заключения) 14 650 боевиков на северо-востоке Сирии. По данным The New York Times, в зоне боевых действий сегодня находятся около 13 тысяч сдавшихся в плен приверженцев запрещенного в РФ и ряде других стран "Исламского государства": 11 тысяч сирийцев и иракцев, и еще две тысячи человек из 50 разных стран.
Ранее курды заявили о бегстве около 850 боевиков на северо-востоке САР. Если предположить естественное на фоне боевых действий повторение подобных инцидентов, это обеспечит региону новый всплеск терроризма.
Мирное урегулирование в Сирии возможно, и все же объективно существующая военно-политическая инерция, потенциал и логистика войны обеспечат боевым действиям на северо-востоке САР достаточно длительное и кровопролитное развитие.
Единственное, что внушает оптимизм на перспективу — турецкий опыт двух подобных (контртеррористических) вторжений, которые не изменили сирийских границ.