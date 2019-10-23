Конфликт на северо-востоке Сирии: Россия предложила решение

Для решения военно-политической головоломки турецкий лидер Тайип Эрдоган прилетел в Россию для переговоров с президентом Владимиром Путиным. И выход был найден.

ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. Александр Хроленко, военный обозреватель. Турецкая военная операция "Источник мира" не упростила сложнейшую ситуацию на севере Сирии, и гипотетическая зона безопасности (30 км × 480 км) вряд ли стала привлекательнее для возвращения сирийских беженцев.

Объявленное прекращение огня действовало достаточно условно, перманентные боевые действия продолжались.

Для решения военно-политической головоломки турецкий лидер Тайип Эрдоган прилетел в Россию для переговоров с президентом Владимиром Путиным. И выход был найден.

Непростой диалог Эрдогана и Путина в Сочи продолжался 6 часов 20 минут, и в результате сторонам удалось выйти на важные решения, которые позволят уладить достаточно острую ситуацию на сирийско-турецкой границе.

Вечером 22 октября объявлено о прекращении военной операции Турции в Сирии. При этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что дальнейшее развитие событий будет зависеть от выполнения договоренностей, "в том числе по отводу вооружений и отводу сил и средств курдских подразделений".

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Итоговый Меморандум о взаимопонимании между Российской Федерацией и Турецкой Республикой содержит 10 пунктов и включает механизм российско-турецкой миротворческой операции на севере САР. Пожалуй, наиболее важен пятый пункт:

"Начиная с 12.00 23 октября 2019 года на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны операции "Источник мира" вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу подразделений КОС и их вооружения на 30 км от сирийско-турецкой границы, который должен завершиться в течение 150 часов".

Меморандум предполагает, что с полудня 28 октября начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 км от границы к западу и к востоку от района операции "Источник мира" (кроме города Камышлы). Обе стороны намерены предотвращать инфильтрацию террористических элементов и содействовать безопасному и добровольному возвращению беженцев.

Конструктивное российское влияние на исход противостояния Турции и мятежных сирийских курдов не решает всех проблем, но создает надежную основу для продолжения мирного процесса и сохранения суверенной Сирии в существующих границах.

Друзья познаются в беде

Москва стремилась сохранить союзнические связи с Дамаском и конструктивные партнерские отношения с Анкарой даже в ходе неоднозначной турецкой военной операции "Источник мира". И российской стороне до сего дня отвечают взаимностью не за добрые намерения, а за конкретные дела, умение вовремя помочь в сложной ситуации.

Военная операция Турции на севере Сирии с первых дней забуксовала в боях и вызвала острую и негативную реакцию в мире.

По словам президента Эрдогана, на первом этапе (до перемирия) турецкие войска взяли под контроль 160 населенных пунктов и 2 200 квадратных километров территории Сирии. По площади – это лишь седьмая часть запланированной турецкой стороной зоны безопасности (30 км × 480 км = 14400 кв. км).

Если бы операция развивалась далее в том же темпе, то для плановой зачистки севера Сирии турецкой армии потребовалось бы не менее двух месяцев. Однако обстановка быстро менялась не в пользу Анкары.

После объявления антитурецких санкций США и ЕС демонстрировали готовность принять более решительные меры. Страны НАТО создали кризисный штаб по турецкой операции в Сирии. Этот "коллективный разум" объединил специалистов разведки и безопасности, военных экспертов и политических советников. Общая задача – остановить Эрдогана. Госсекретарь США Майкл Помпео заявил о готовности "в полной мере" применить военную силу.

Нельзя недооценивать агрессивность союзников. В зоне ближневосточной турбулентности значительные силы и средства НАТО объективно являются инструментами Пентагона. Так, без какой-либо санкции ООН британские ВВС за пять лет нанесли 260 авиаударов по территории и остаются в составе американской коалиции. То есть могут продолжить бомбардировки – просто по команде из Вашингтона.

Меморандум и подразделения военной полиции РФ на севере Сирии – восточнее Евфрата – лишают Пентагон многих степеней свободы.

В ближайшее время российские военнослужащие получат дополнительную технику для патрулирования. Кроме того, для предотвращения возможной агрессии США и их союзников в отношении стянутой к северным приграничным районам сирийской правительственной армии, и для заполнения вакуума безопасности Воздушно-космические силы РФ рассредоточиваются на оставленных американцами и мятежными курдами авиабазах.

Так, вертолеты ВКС России теперь базируются на военном аэродроме Табка в провинции Ракка. Подобные действия носят исключительно гуманитарный характер и не направлены на создание новых российских военных баз. Поблизости расположена плотина Евфрата, которая позволяет контролировать значительную часть водных ресурсов САР и важна для сирийской экономики не менее чем Асуанская плотина для Египта.

Мирное восстановление Сирии не отменяется. Принципиальная позиция России: территориальная целостность САР и совместное решение о прекращении боевых действий на севере Арабской Республики должны принять сирийское и турецкое правительства без вмешательства нелегитимных сил (США и НАТО).

Американское влияние

Меморандум не безупречен. Россия способствует сближению Турции и Сирии, однако прямые коммуникации Анкары и Дамаска нарушены. Сирийский президент Башар Асад "абсолютно против любого захвата сирийских территорий под каким-либо названием или предлогом". Турция не рассталась с идеей тотального разоружения арабо-курдских формирований на территории САР, и президент Эрдоган в Сочи заявил:

"В течение 150 часов все террористы YPG (сил самообороны курдов) и тяжелые вооружения будут отодвинуты на 30 километров вглубь и ликвидированы" (турецкий переводчик употребил слово "уничтожены").

Велика вероятность, что не все курды согласятся с этим планом. Могут взяться за оружие или уйти в соседний Ирак, сохранив боевой потенциал. Представитель сирийских курдов Ильхам Ахмед улетела в Вашингтон для консультаций.

Американские военнослужащие в основном оставили приграничные территории САР, задачи обеспечения безопасности переходят к сирийской правительственной армии. И все же глава Пентагона Марк Эспер загадочно упомянул две миссии подразделений, выведенных из Сирии в Ирак. Багдад возражает: выведенные из Сирии американские войска (около 1000 человек) не имеют разрешения на пребывание в Ираке. Кстати, западные границы Ирака контролируют курды, которые опасаются повторения "сирийского сценария" в Иракском Курдистане.

Окончательное решение о выводе американских войск из Сирии не принято. Палата представителей Конгресса США выступила против. Пентагон не намерен выходить из САР полностью и планирует оставить несколько сотен военнослужащих.

На пресс-конференции с президентом Афганистана Ашрафом Гани в Кабуле министр обороны США Марк Эспер пояснил: "Вывод американских войск займет недели, а не несколько дней, часть из них останется в деревнях, прилегающих к нефтяным полям на северо-востоке Сирии с целью не допустить возможность прибытия группировки ИГ* и других для использования этих ресурсов. Наши войска останутся поблизости от мест боевых действий в Сирии".

Складывается впечатление, что в регионе происходит необходимая перегруппировка подконтрольных Соединенным Штатам сил и средств. При этом американцы настолько зажаты между недовольными региональными партнерами и союзниками, что могут вынужденно начать боевые действия с кем-то из них или с сирийской армией. "Проекция силы" – дело привычное.

*организация запрещена в РФ и ряде других стран