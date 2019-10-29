Все в плюсе: почему российско-турецкий компромисс по Сирии выгоден всем

ТАШКЕНТ, 29 окт - Sputnik, Геворг Мирзаян. Во вторник, в 18 часов по московскому времени, истекает срок отвода курдских сил из 30-километровой пограничной зоны на северо-востоке Сирии. Это происходит в рамках выполнения российско-турецкого меморандума.

И надо отметить, что российско-турецкая сделка о судьбе сирийских курдов, скрепленная подписями Путина и Эрдогана, уникальна. Она в той или иной степени соответствует интересам всех ключевых игроков: России, Турции, Сирии, США (во всех их внутренних ипостасях) и даже самих курдов. Хоть и создает для всех игроков новые риски.

На текущий момент меморандум успешно претворяется в жизнь. Курдские вооруженные силы продолжают отвод своих подразделений от границы – "в соответствии с условиями соглашения с целью предотвратить кровопролитие и защитить жителей региона от турецких атак". Курдов заменяют сирийские пограничники и российская военная полиция. Сейчас Москва и Анкара будут согласовывать детали совместного патрулирования и сосуществования вдоль сирийско-турецкой границы. Такие консультации, в частности, пройдут 29 октября. Что же касается курдских территорий, то они начинают долгий, болезненный, но необратимый процесс реинтеграции в состав сирийского государства.

Дела соседские

Казалось бы, сирийское правительство является главным бенефициаром сделки. Да, формально оно в ней не участвовало, однако, с учетом всех практических обстоятельств (в частности, моральной неготовности Анкары говорить с Дамаском напрямую), такое участие было просто невозможно. В то же время благодаря этой сделке Сирия начинает реинтеграцию курдов мирных путем – без большой войны с ними (а значит, и стоящими за ними американцами). Речь идет не только о значительной части территории страны, но и о землях, на которых расположено большинство сирийских нефтяных месторождений. А "нефтяные деньги" необходимы для восстановления страны.

С другой стороны, эта же реинтеграция является и вызовом для сирийских властей. Ее нужно провести максимально аккуратно, соблюдая баланс интересов всех сторон. Перегибы сирийских властей, отказ курдам в любом варианте самоуправления (как это было до войны) вызовут не нужное сейчас напряжение, а также могут привести к тому, что недовольных курдов "наймут" для реализации антисирийских задач внешние страны. В то же время чрезмерные уступки курдам со стороны Дамаска приведут к недовольству не только сирийских силовиков, но и турецкого, а также иранского правительств. Крайне незаинтересованных в появлении широкой автономии у Сирийского Курдистана.

Что касается Турции, то у Эрдогана тоже есть основания быть довольным. Да, не все его цели в сирийской кампании были выполнены. Не удалось взять под контроль достаточную территорию для переселения трех миллионов сирийских беженцев с турецкой территории. Не удалось утилизировать достаточное количество уже не нужных Анкаре "башибузуков" – протурецких боевиков из так называемой Сирийской национальной армии, ставших уже обузой для Эрдогана. По некоторым данным, в ходе операции погибло лишь чуть более сотни террористов из этой "армии", а еще четыре сотни получили ранения (и, вероятно, будут лечиться за турецкие деньги).

Однако в то же время турецкие войска добились освобождения от курдов зоны вдоль турецко-сирийской границы – причем добились без продолжения масштабной операции (которая повлекла бы жертвы среди турецких солдат, а также наверняка спровоцировала бы скандальные репортажи мировых СМИ о зверствах армии Эрдогана и ее вспомогательных сирийских частей в отношении местного курдского населения). Вместо этого сейчас турки всячески демонстрируют процесс наведения порядка на подконтрольных территориях. Так, по словам министра обороны Турции Хулуси Акара, в ходе операции "Источник мира" курды выпустили из тюрем почти 750 боевиков ИГ*, но треть из этих боевиков турецкая армия уже отловила.

С другой стороны, турки, как и сирийцы, тоже должны продемонстрировать умеренность. Понять, что они находятся на чужой земле. Что пределы экспансии турецкой армии в восточной Сирии уже достигнуты. Пока неясно, есть ли это понимание в Анкаре.

Так, и министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, и сам Реджеп Эрдоган ранее отмечали, что те курдские вооруженные формирования, которые окажутся внутри 30-километровой зоны к моменту дедлайна, будут уничтожены. Вопрос теперь в том, действительно ли начнет турецкий президент их уничтожать и поставит тем самым под вопрос сочинский компромисс?

Наконец, солдаты Турции уже стоят напротив сирийских вооруженных сил. И сообщения некоторых СМИ о начавшихся столкновениях между сирийскими и турецкими военными вселяют тревогу.

Большие игры с маленьким народом

Россию сейчас справедливо считают чуть ли не главным бенефициаром сделки. Стороной, которая не только эффективно развязала курдский узел, но и гарантирует то, что он снова не запутается, и его не придется затем рубить. Но если Москве не удастся удержать Дамаск и Анкару от неразумных шагов, то она потеряет не только репутацию. Напомним, что это именно российская военная полиция находится на границе и своим присутствием гарантирует мир и порядок на вверенной территории. Наконец, именно Россия гарантировала курдам соблюдение их прав и свобод после возвращения под крыло Дамаска. А значит, Кремлю придется еще и следить за тем, удержится ли сирийское руководство от соблазна нарушить эти права.

Что же касается американцев, то противники Трампа активно используют сложившуюся ситуацию для информационной атаки на американского президента. В англоязычной прессе идет волна курдофилии. Ведущие издания пишут о том, кто такие курды, как они героически сражались с ИГ* – и как теперь президент Трамп их подло отдал на расправу туркам, русским и сирийцам. А точнее, продал "за долю малую, никому пока не известную".

На самом же деле американский президент дальновиден. Он использовал историю с курдами как повод для столь нужного ему вывода американских войск из Северной Сирии. Войск, которые уже давно превратились не в оплот американского влияния, а в заложников – любая атака против них "третьей силы" вынудила бы Трампа всерьез рассмотреть возможность ввода войск в Сирию. А значит, обеспечить приток в США сотен американских гробов и поставить под вопрос собственное переизбрание в 2020 году.

Если же говорить о курдах, то на первый взгляд кажется, что они со всех сторон проигравшие. Герои войны против ИГ*, курды лишились всего завоеванного – территорий, особых прав, де-факто независимости, американского военно-политического прикрытия. Наконец, они потеряли своих сыновей и дочерей – в ходе "Источника мира" погибло как минимум несколько сотен только членов курдского ополчения. Еще сотни тысяч человек стали беженцами.

Однако – как бы цинично это не звучало – турецкая операция стала стимулом для того, чтобы курды приняли важнейшее решение о реинтеграции в Сирию. Решение не только правильное, но и спасительное. Как и их братья из Иракского Курдистана, сирийские курды не обладали достаточными ресурсами (экономическими, демографическими, дипломатическими, военными) для того, чтобы завоевать и отстоять свою независимость среди непростых соседей. В конечном итоге, что весьма вероятно, Сирийский Курдистан был бы раздавлен в ходе совместной военной операции Сирии и Турции – с куда большим количеством жертв. И сейчас главным вызовом для сирийских курдов является признание этой болезненной, но объективной реальности.

* ИГ - террористическая организация, запрещённая в России и ряде других стран