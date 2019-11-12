Миллиардер, назвавший Россию главным врагом, идет в президенты США

Причина, по которой еще один олигарх пытается "вписаться" в американскую избирательную кампанию, банальна и печальна для тех, кто хотел бы видеть поражение Трампа в 2020 году, считает автор РИА Новости.

Главная политическая новость в США — миллиардер Майкл Блумберг подал документы на участие в "предварительных выборах" (праймериз) Демократической партии в штате Алабама. Это значит, что если не произойдет чего-то непредвиденного, то Блумберг станет одним из главных претендентов на право сразиться с Дональдом Трампом на президентских выборах США 2020 года. В случае победы миллиардера-медийщика (Блумберг является основателем и совладельцем одноименного агентства деловой информации) на президентских выборах, отношения США и России ждут невероятно тяжелые времена, по сравнению с которыми даже эпоха "позднего Обамы" покажется оттепелью, пишет автор РИА Новости.

Причина, по которой еще один олигарх пытается "вписаться" в американскую избирательную кампанию, банальна и печальна для тех, кто хотел бы видеть поражение Трампа в 2020 году. У Демократической партии откровенно слабый набор кандидатов, и многие наблюдатели и эксперты, которые симпатизируют оппонентам действующего президента, отмечают, что ни один из них не выглядит как достойный соперник для политического тяжеловеса-популиста из Белого дома.

Сравнительно умеренный в плане программы и предвыборной риторики экс-вице-президента США Джо Байден лидирует по опросам, но его перспективы победы на демократических праймериз сомнительны. Если посмотреть на уровень поддержки остальных участников демократических праймериз, то радикально левые кандидаты (которых пресса, иногда незаслуженно, называет "социалистами"), такие как сенатор Берни Сандерс, сенатор Элизабет Уоррен и сенатор Камала Харрис, могут рассчитывать на гораздо более серьезную поддержку со стороны рядовых партийных активистов, а их суммарный рейтинг сильно опережает рейтинг умеренного Байдена. Более того, у бывшего экс-вице-президента США есть серьезнейшая имиджевая проблема: он периодически заговаривается и явно не понимает, где находится, путая города и штаты. Это подчеркивает его довольно преклонный возраст и не самый острый интеллект.

Казалось бы, сторонники Демократической партии и противники Трампа должны быть довольны. Есть все шансы, что против правого популиста Трампа будет бороться левый кандидат-популист от демократов, например, сенатор Элизабет Уоррен, которая пользуется большой популярностью среди молодежи, предлагает бесплатную медицину и образование, а также резкое увеличение "налогов на богатых", что может перетянуть на ее сторону часть электоральной базы действующего президента. Проблема в том, что лозунг "Съешь богатых!" ("Eat the rich!"), который очень популярен у молодых политических активистов, не находит поддержки среди сторонников Демократической партии на Уолл-стрит (а демократы традиционно считаются "партией финансового капитала", в то время как республиканцы — это скорее "промышленники, нефтяники и фермеры"), что может привести к печальным последствиям, ибо без денег банкиров с Уолл-стрит выиграть выборы сложно.

Кроме того, видные бизнесмены, начиная с Билла Гейтса и заканчивая многочисленными финансистами, уже критикуют сенатора Уоррен, а некоторые (прямо или намеком) угрожают не просто лишить Демократическую партию денег, но даже поддержать Трампа, о чем сообщают ведущие финансовые СМИ Америки, такие как CNBC и Wall Street Journal.

В этих условиях становится очевидным, что финансовому сектору нужен свой собственный кандидат, и бывший мэр Нью-Йорка, владелец крупнейшего финансового СМИ планеты с состоянием примерно в 57 миллиардов долларов Майкл Блумберг прекрасно подходит для этой роли. С финансированием массированной избирательной кампании у него проблем не будет, как не будет и проблем с популярностью среди среднего класса. По большому счету, вся суть электоральной притягательности Блумберга заключается в желании значительной части американского электората каким-то образом вернуться в 2015 год, когда США еще не находились в состоянии "холодной гражданской войны всех со всеми" и казалось, что американской мировой гегемонии ничто не угрожает. Демократ-миллиардер, который управлял Нью-Йорком в период "американского золотого века", с 2002 по 2013 годы, — это идеальное воплощение ностальгии по этому прекрасному (для американцев) времени.

Майкл Блумберг будет идеальным кандидатом для той части американской силовой и политической элиты, для которой борьба с Россией до полного уничтожения является смыслом жизни и главным элементом политической идеологии. После встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным в Хельсинки владелец агентства Блумберг был до такой степени разозлен, что лично написал колонку, обвиняющую президента США в помощи "главному врагу США", то есть России. Вот как возможный кандидат от Демократической партии описывает Россию и российского лидера: "Нежелание признавать реальность в отношении России, которое пронизывает Овальный кабинет (кабинет президента США в Белом доме. — Прим. ред.), привело к саммиту в понедельник в Хельсинки, который стал крупным успехом для Путина. Авторитарный политический лидер, который аннексировал территорию у своих соседей, дестабилизировал союзников США в Восточной Европе, содействовал военным преступлениям в Сирии и вмешался в президентские выборы 2016 года в США, смог выйти на одну сцену с американским президентом".

В этом же тексте Блумберг настаивал на продолжении санкций, удушении российской экономики, выражал удовлетворение политической и экономической нестабильностью в нашей стране, а также намекал на то, что раз в России есть экономические проблемы и идут "протесты", значит, "санкции работают как надо".

Очевидно, что даже элементарное мирное сосуществование с США в случае победы Блумберга на выборах будет представлять определенную сложность.

К счастью, у кандидата-русофоба, несмотря на все его преимущества, есть и проблемы. Связаны они с избирателями-демократами, многие из которых не любят миллиардеров в гораздо большей степени, чем Россию (несмотря на уверенность многих из них в том, что именно Россия привела к власти Трампа). CNN указывает на высокий антирейтинг Блумберга именно среди демократов: "Опрос, проведенный CNN/Des Moines Register в марте, показал, что Блумберг был одним из наименее популярных кандидатов, претендующих на (роль. — Прим. ред.) кандидата (в президенты. — Прим. ред.) от демократов. Опрос показал, что лишь 27 процентов вероятных голосующих на демократических праймериз воспринимали его положительно, а 38 процентов придерживались неблагоприятного мнения."

Помимо высокого антирейтинга, у Блумберга есть еще одна проблема. Даже если ему удастся с помощью административных махинаций, подлога и подкупа завладеть правом представлять Демократическую партию на президентских выборах (так же, как это сделала Клинтон, отобравшая номинацию у Сандерса в 2016 году) — это еще не победа. Очень вероятен сценарий, в котором значительная часть наиболее пассионарных избирателей-демократов просто не будет голосовать за миллиардера, "купившего" партию, и даже может отомстить ему, проголосовав за Трампа.

Впрочем, эго Майкла Блумберга не пострадает даже в случае разгромного поражения, ибо поражение всегда можно будет списать на происки русских хакеров и "агентов Кремля". А американская пресса его обязательно поддержит.