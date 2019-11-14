Хлебный вопрос в Узбекистане: сколько должна весить буханка

Дмитрий Верхотуров рассуждает для Sputnik о том, сколько хлеба пропадает зря в Узбекистане и по каким причинам.

Правительство Узбекистана предпринимает меры по борьбе с дороговизной хлеба. Так, седьмого ноября президент Шавкат Мирзиёев провел видеоселекторное совещание, посвященное этому вопросу. О содержании совещания сообщали очень кратко, без подробностей, что неудивительно ввиду важности и деликатности вопроса. Насколько можно судить, глава государства ориентировал хокимов областей на противодействие спекуляции путем строгого контроля за цепочкой реализации муки и хлебопродуктов, а также путем создания запасов муки и продовольственных товаров в горных и отдаленных районах.

В борьбу с хлебной спекуляцией также включилась Генеральная прокуратура РУз. Уже возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников "Каракалпак дон махсулотлари", которые в 2018-2019 годах перепродали 6 134 мешка муки и присвоили 138 миллиона сумов. Также прокуратура выяснила, что в стране имеет место недопроизводство муки по сравнению с потребностями, но при этом в начале ноября 2019-го, когда цены подскочили, на биржу было выставлено 144 тысячи тонн муки, или 56% потребностей населения. Недопроизводство муки и ее перепродажа по завышенным ценам — важнейшие факторы вздорожания хлеба.

Узбекскому правительству еще предстоит выдержать схватку со спекулянтами, поскольку, как свидетельствует исторический опыт, борьба с хлебной спекуляцией — это целая наука, требующая точного расчета и железной руки. Но первые шаги уже сделаны, и они внушают определенный оптимизм.

Как и когда теряется хлеб?

Среди мер, нацеленных на снижение стоимости хлеба, стоит выделить любопытную инициативу о введении с 1 ноября выпечки буханок по новому стандарту. Вместо 600-граммового изделия, выпекавшегося еще по советскому ГОСТу, вводится 300-граммовое.

По словам директора Учебного центра при Министерстве экономики и промышленности Узбекистана Рустама Хасанова, переход на новый стандарт должен существенно сократить неиспользуемый потребителями остаток хлеба, который выбрасывается. Агентство УзА привело данные, что ежедневно каждая семья выбрасывает от 100 до 250 граммов неиспользованного хлеба.

Как такое вообще происходит? Дело в том, что натуральный пшеничный хлеб довольно быстро либо сохнет и превращается в малосъедобный сухарь, либо плесневеет — уже на второй день после покупки. Если сухарь еще можно размочить (хотя по вкусу и питательности он уступает свежему хлебу), то заплесневевший хлеб ни на что не годен, его употребление небезопасно. Ржаной хлеб или хлеб из смешанной пшенично-ржаной муки портится медленнее. Заварной финский и бородинский хлеб из ржаной муки свободно выдерживает три дня хранения. Так что проблема действительно существует.

Попробуем ориентировочно подсчитать, сколько хлеба пропадает таким образом. В Узбекистане средний состав семьи — около пяти человек, так что при общем населении в 33,778 миллиона в республике 6,893 миллиона семей. Сто граммов выброшенного хлеба в день — это 689,3 тонны. А 250 граммов — уже 1 723,5 тонны. В годовом исчислении — от 251,5 тысячи тонн до 628 тысяч тонн хлеба. На него уходит от 2,7 до 6,8% общего потребления муки в Узбекистане.

Здесь нужно отметить, что учтены только потери на конечной стадии потребления хлеба. Но ведь существует также потеря части муки и хлеба при хранении, при хлебопечении и в сбытовой сети. Нераспроданный, засохший или заплесневевший хлеб магазины также вынуждены выбрасывать. Трудно сказать, в какие объемы выливаются эти потери. Но, думается, что суммарно потери хлеба могут составить в год по всей республике до 8-9% от общего потребления, то есть до 760 тысяч тонн в зерне.

Безусловно, с этим нужно что-то делать. Сокращение потерь равноценно вбрасыванию на рынок дополнительных тысяч тонн муки, что, конечно, снизит остроту проблемы.

Пищевой рацион и стандарты питания

Безусловно, идея снизить вес продаваемого хлеба не бесспорна. Сокращение весового стандарта продовольственных продуктов вполне может маскировать их вздорожание. Например, если 300-граммовая буханка хлеба продается за 900-1000 сумов, то это означает, что ее 600-граммовый эквивалент стоил бы 1800-2000 сумов, то есть еще дороже, чем хлеб продается теперь.

Но если рассмотреть введение нового стандарта с точки зрения задачи сокращения потерь непотребленного хлеба, то тут все выглядит совсем иначе. Небольшая буханка быстро съедается, хлеб не успевает испортиться и потому не пропадает.

Среднесуточное потребление хлеба в России на человека (156 килограммов в год) составляет примерно 427 граммов. Но потребление хлеба во многом зависит от того, из чего в целом складывается пищевой рацион. Высокие нормы хлеба, 400-600 граммов в день для взрослых и 200 граммов для детей, которые действовали во время Второй мировой войны, были связаны с тем, что хлеб являлся основным продуктом питания, тогда как мясо, молоко, жиры были дефицитными.

Современные нормы питания рекомендуют 300 граммов для взрослых и 130 граммов для детей в возрасте трех-семи лет (остальные потребности покрываются другими продуктами). Скорее всего, и в Узбекистане, по крайней мере в городах, реальное потребление хлеба населением держится около этого уровня. Итого семья из двух взрослых и трех детей потребляет примерно килограмм хлеба в сутки.

Надо знать о питании больше

Разумеется, это только самые приблизительные подсчеты. Целесообразно проводить регулярные исследования питания населения республики, его пищевых предпочтений, реального потребления различных продуктов, чтобы иметь более точную и полную картину. От этого, в частности, зависит планирование и прогнозирование продовольственного снабжения населения.

Нормы — дело хорошее, но они слабо отражают фактическое потребление, его сезонные колебания (летом и осенью фрукты и овощи занимают большее место в рационе, оттесняя хлеб), разницу в питании городского и сельского населения, а также различия в питании представителей разных профессий и социальных слоев с разным уровнем достатка. Сбор таких данных дело весьма трудоёмкое, но необходимое.