Хлебный вопрос в Узбекистане: сколько должна весить буханка

Правительство Узбекистана предпринимает меры по борьбе с дороговизной хлеба. Так, седьмого ноября президент Шавкат Мирзиёев провел видеоселекторное совещание, посвященное этому вопросу. О содержании совещания сообщали очень кратко, без подробностей, что неудивительно ввиду важности и деликатности вопроса. Насколько можно судить, глава государства ориентировал хокимов областей на противодействие спекуляции путем строгого контроля за цепочкой реализации муки и хлебопродуктов, а также путем создания запасов муки и продовольственных товаров в горных и отдаленных районах.
Узбекскому правительству еще предстоит выдержать схватку со спекулянтами, поскольку, как свидетельствует исторический опыт, борьба с хлебной спекуляцией — это целая наука, требующая точного расчета и железной руки. Но первые шаги уже сделаны, и они внушают определенный оптимизм.
Как и когда теряется хлеб?
Среди мер, нацеленных на снижение стоимости хлеба, стоит выделить любопытную инициативу о введении с 1 ноября выпечки буханок по новому стандарту. Вместо 600-граммового изделия, выпекавшегося еще по советскому ГОСТу, вводится 300-граммовое.
Как такое вообще происходит? Дело в том, что натуральный пшеничный хлеб довольно быстро либо сохнет и превращается в малосъедобный сухарь, либо плесневеет — уже на второй день после покупки. Если сухарь еще можно размочить (хотя по вкусу и питательности он уступает свежему хлебу), то заплесневевший хлеб ни на что не годен, его употребление небезопасно. Ржаной хлеб или хлеб из смешанной пшенично-ржаной муки портится медленнее. Заварной финский и бородинский хлеб из ржаной муки свободно выдерживает три дня хранения. Так что проблема действительно существует.
Попробуем ориентировочно подсчитать, сколько хлеба пропадает таким образом. В Узбекистане средний состав семьи — около пяти человек, так что при общем населении в 33,778 миллиона в республике 6,893 миллиона семей. Сто граммов выброшенного хлеба в день — это 689,3 тонны. А 250 граммов — уже 1 723,5 тонны. В годовом исчислении — от 251,5 тысячи тонн до 628 тысяч тонн хлеба. На него уходит от 2,7 до 6,8% общего потребления муки в Узбекистане.
Здесь нужно отметить, что учтены только потери на конечной стадии потребления хлеба. Но ведь существует также потеря части муки и хлеба при хранении, при хлебопечении и в сбытовой сети. Нераспроданный, засохший или заплесневевший хлеб магазины также вынуждены выбрасывать. Трудно сказать, в какие объемы выливаются эти потери. Но, думается, что суммарно потери хлеба могут составить в год по всей республике до 8-9% от общего потребления, то есть до 760 тысяч тонн в зерне.
Безусловно, с этим нужно что-то делать. Сокращение потерь равноценно вбрасыванию на рынок дополнительных тысяч тонн муки, что, конечно, снизит остроту проблемы.
Пищевой рацион и стандарты питания
Безусловно, идея снизить вес продаваемого хлеба не бесспорна. Сокращение весового стандарта продовольственных продуктов вполне может маскировать их вздорожание. Например, если 300-граммовая буханка хлеба продается за 900-1000 сумов, то это означает, что ее 600-граммовый эквивалент стоил бы 1800-2000 сумов, то есть еще дороже, чем хлеб продается теперь.
Но если рассмотреть введение нового стандарта с точки зрения задачи сокращения потерь непотребленного хлеба, то тут все выглядит совсем иначе. Небольшая буханка быстро съедается, хлеб не успевает испортиться и потому не пропадает.
Современные нормы питания рекомендуют 300 граммов для взрослых и 130 граммов для детей в возрасте трех-семи лет (остальные потребности покрываются другими продуктами). Скорее всего, и в Узбекистане, по крайней мере в городах, реальное потребление хлеба населением держится около этого уровня. Итого семья из двух взрослых и трех детей потребляет примерно килограмм хлеба в сутки.
Надо знать о питании больше
Разумеется, это только самые приблизительные подсчеты. Целесообразно проводить регулярные исследования питания населения республики, его пищевых предпочтений, реального потребления различных продуктов, чтобы иметь более точную и полную картину. От этого, в частности, зависит планирование и прогнозирование продовольственного снабжения населения.
Нормы — дело хорошее, но они слабо отражают фактическое потребление, его сезонные колебания (летом и осенью фрукты и овощи занимают большее место в рационе, оттесняя хлеб), разницу в питании городского и сельского населения, а также различия в питании представителей разных профессий и социальных слоев с разным уровнем достатка. Сбор таких данных дело весьма трудоёмкое, но необходимое.