Путин объяснил западным партнерам, что их ждет

Каждое выступление Владимира Путина на Инвестиционном форуме "Россия зовет!" — это событие не только для российского, но и для мирового информационного пространства. Российский президент — редчайший пример лидера мировой державы, который готов долго, вживую и очень обстоятельно (с вкраплениями фирменного юмора) отвечать на каверзные вопросы представителей мирового инвестиционного сообщества.
Если отталкиваться от вопросов и сравнивать их с теми, которые задавались президенту раньше, то первое, что бросается в глаза, — это то, насколько мало в ноосфере иностранных инвесторов, финансистов и банкиров осталось места для Украины и санкций.
Соответствующие вопросы были заданы, но чувствовалось, что это явно не то, что интересует иностранных гостей в первую очередь. Скорее всего, крайне сдержанный интерес к украинской и санкционной тематике связан с тем, что, во-первых, к санкциям и наличию "украинской проблемы" все уже привыкли. А во-вторых, в качестве главного фактора, который будет влиять на состояние российской экономики в будущем (а именно это должно волновать потенциальных инвесторов), ни Украина, ни санкции не рассматриваются.
Пришло время для обсуждения совсем других вопросов: изменения климата (финансистов очень волнуют перспективы российского нефтегазового сектора в условиях глобальной моды на все "зеленое" и борьбы с углеводородными источниками энергии), перспектив мирового нефтяного рынка (вытеснят ли американцы со своей сланцевой нефтью российский нефтяной экспорт), рисков начала рецессии в глобальной экономике и последствий торговой войны между США и Китаем.
Российский лидер указал на успехи российского фондового рынка и на популярность российских финансовых активов среди западных инвесторов: "Судя по динамике фондового рынка, российские активы, отечественные производители, компании и их возможности вызывают высокий интерес у наших коллег, у наших партнеров, у инвесторов. <…> Важно, чтобы интерес к финансовым активам трансформировался в инвестиции, в реальные активы, в открытие новых производств и рабочих мест, в основание перспективных рыночных ниш".
Кстати, рынок российских акций, к удивлению многих аналитиков, оказался самым прибыльным крупным фондовым рынком планеты: по оценке стратега Сбербанка по рынку ценных бумаг Коула Эйксона, индекс российского рынка MSCI Russia полной доходности (то есть индекс, учитывающий дивидендные выплаты) с начала года вырос на 44%.
Президент в очередной раз продемонстрировал способность купировать переживания финансистов, которых беспокоит актуальная международная повестка. Он объяснил, что средства Фонда национального благосостояния не будут вкладываться в нефтегазовый сектор (за исключением развития технологий, которые нельзя импортировать из-за санкций), а пойдут на развитие инфраструктуры и высокотехнологичных производств. При этом работа для балансирования глобального нефтяного рынка будет продолжена вместе с нашими саудовскими партнерами. Сланцевая добыча в США, по оценке Владимира Путина (которая частично подтверждается оценками даже американских экспертов), "вышла на полку", то есть прошла фазу взрывного роста. Да и нефть, которая добывается в США, не вытесняет российскую с ее традиционных рынков.
Владимир Путин также продемонстрировал очень оптимистичный настрой в плане перспектив российского нефтегазового гиганта — компании "Газпром": он отметил ее большой потенциал и предрек рост капитализации в будущем.
В качестве мотора развития российской экономики президент обозначил национальные проекты и внутренние инвестиции: "В российской экономике мы ставим задачу запустить новый инвестиционный цикл, выйти на ежегодный объем вложений в основной капитал 25%, а в перспективе — 27% ВВП. Задача вполне достижимая, если иметь в виду, что в текущем году, по предварительным оценкам, этот рост составляет 21,6%".
По оценке президента, ситуации СССР и Евросоюза отличаются, но определенные параллели проводить можно. Европейским инвесторам, вероятно, было интересно узнать, что центральные органы власти Евросоюза принимают больше законов, распространяющихся на все страны Евросоюза, чем принимали советские власти в отношении союзных республик.
Если эту цитату Путина запустят в британское инфополе, можно ожидать, что его обвинят во вмешательстве в британскую политику, ибо лучшего аргумента в пользу выхода Великобритании из Евросоюза трудно себе представить.
Также в разряд ответов из категории "горькая правда, о которой не принято говорить" можно отнести тезис Владимира Путина о том, что реальная причина торговой войны между США и Китаем заключается совсем не в перекосе торгового баланса или искусственно заниженном курсе юаня (как об этом любят говорить наши американские партнеры), а в том, что Китай нашел эффективный способ совмещения государственного планирования и рыночной экономики, и американцы это понимают.
На форуме "Россия зовет!" иностранные инвесторы увидели Россию, которая выдержала санкции, сохранила макроэкономическую стабильность и даже накопила достаточно денег, чтобы иметь возможность самой вкладывать серьезные финансовые ресурсы в модернизацию экономики и рост благосостояния граждан. Есть все основания полагать, что среди европейских, китайских, американских и других иностранных инвесторов, финансистов и промышленников найдется достаточно желающих принять самое деятельное (в том числе финансовое) участие в будущем развитии российской экономики.
Источник: РИА Новости