От слов к делу: активизация талибов требует превентивных мер

Потерпев сокрушительное поражение в Сирии, международная террористическая организация ИГ* переориентировала усилия на страны Центральной Азии, рассчитывая на поддержку радикалов среди местного населения. Присутствие афганских талибов обостряет ситуацию в регионе, значительно усложняет борьбу с терроризмом.

Представители радикального движения "Талибан"* заявили вчера об уничтожении в афганской провинции Логар американского военно-транспортного вертолета CH-47 "Чинук", на борту которого находилось более 54 иностранных и афганских военнослужащих (якобы все они погибли, количество соответствует тактико-техническим характеристикам вертолета). Миссия НАТО в Афганистане, не вдаваясь в подробности, подтвердила факт крушения вертолета ночью 20 ноября (и гибель двух членов экипажа). По официальным данным, в 2019 году на территории Афганистана были убиты 23 иностранных военнослужащих, в том числе 21 гражданин США.

Так, в результате нападения боевиков "Талибана"* на базу Афганской национальной армии в северной провинции Кундуз 20 ноября погибли 13 военнослужащих. Талибы активно действуют во многих провинциях. Обстановка тревожная.

Проблему противодействия террористическим угрозам руководители советов безопасности государств СНГ обсуждали в Москве (20-21 ноября) с участием и. о. генсека ОДКБ Валерия Семерикова и советника президента Афганистана по национальной безопасности Хамдулла Мохиба. Консолидация международных усилий и региональных структур безопасности – важнейшая задача, от решения которой зависят суверенитет и территориальная целостность целого ряда стран.

Деструктивный потенциал

По данным спецслужб стран СНГ, террористические организации на севере Афганистана активизируются, боевики планируют экспансию в СНГ с помощью боевиков-единомышленников из числа граждан центральноазиатских республик. Сегодня в отрядах международной террористической организации "Исламское государство"* (объединенных в так называемый "Вилаят Хорасан"*) на территории Афганистана находятся несколько тысяч боевиков. И приоритетной задачей является обеспечение безопасности южных границ государств Содружества. Впрочем, относительно этой проблемы существуют разные мнения.

Президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани 19 ноября в ходе посещения восточной провинции Нангархар заявил о поражении "Исламского государства"* в его стране. Действительно, за последние несколько недель в провинции Нангархар сдались более 800 боевиков ИГ*, среди которых оказались выходцы из Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, Пакистана, Ирана. И все же оптимизм Гани кажется преждевременным. Несмотря на поражения, международный терроризм имеет огромные деньги, "призывные ресурсы" и деструктивный потенциал. Так, после разгрома в Сирии террористические группировки ИГ* и "Джебхат ан-Нусра"* начинают, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, "расползаться по миру". Афганистан и сопредельные страны – удобная площадка для новых попыток формирования псевдохалифата.

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Ранее Sputnik со ссылкой на члена парламента Афганистана сообщал о прибытии в провинцию Сари-Пуль из других районов страны боевиков с семьями – выходцами из Центральной Азии. Это удобная зона базирования. В относительной близости от региона границы с Узбекистаном, Таджикистаном и Туркменистаном. Ранее губернатор провинции Фарьяб сообщил, что из-за границы в четыре уезда провинции прибыли около 40 семей боевиков ИГ*. В частности, по утверждению главы региона, боевики из Узбекистана поселились в уезде Алмар. Ранее в ФСБ России сообщили о причастности спецслужб США к переброске боевиков на север Афганистана.

Вместе с тем в северных провинциях растет активность талибов. Пока хватает территории и ресурсов, непримиримая борьба (перманентные боевые действия) между правительственной армией, "Талибаном"* и "Исламским государством"* проходит в границах Афганистана. Но в зависимости от обстановки террористы (под каким названием – не суть) могут быть вытеснены за линию Аму-Дарьи и Пянджа, в южные районы Узбекистана и Таджикистана. К подобной ситуации необходимо готовиться заранее.

Тревожная хроника

Несмотря на регулярные операции правительственных войск, в октябре и ноябре продолжается рост террористической активности в северных провинциях Афганистана. Массовому нападению талибов подверглись два уезда провинции Кундуз, уезд Нусай северо-восточной провинции Бадахшан. И правительственные войска сохраняют готовность к боевым действиям в районе границы. Атакован также уезд Акчи в приграничной (с Туркменистаном) провинции Джаузджан – 29 октября в бою с талибами погибли 22 афганских военнослужащих. Отражено массовое нападение талибов на город Талукан в сопредельной с Таджикистаном провинции Тахар, и угроза новых атак сохраняется. При этом "Талибан"* остается крайне несговорчивой стороной переговоров с правительством ИРА и представителями США.

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Местные и иностранные боевики практически свободно передвигаются по северным регионам страны. В провинциях Фарьяб, Сари-Пуль, Саманган, Баглан, Кундуз, Тахар, Бадахшан действуют базы и тренировочные центры, где экстремистов из разных стран (преимущественно Центральной Азии) обучаются подрывному делу. В провинциях Фарьяб и Сари-Пуль есть даже тренировочные центры для террористов-женщин, а также промышленное производство взрывчатки и бомб для смертников (в уезде Кохистанат). Действиями вооруженной оппозиции зачастую руководят иностранные боевики.

В этой плавающей системе координат "Талибан"* считает представителей ИГ* сектантами (хавариджами), а игиловцы называют оппонентов "наркоталибаном". Однако среди талибов (пока доминирующих в стране) есть и явные противники, и латентные сторонники ИГ*. Не секрет, что многие "несознательные" боевики "кочуют" из одной террористической группировки в другую, где больше платят (известно, что рядовые "Талибана"* получают 200-300 долларов в месяц, а боевики из ИГ* – 500-600 долларов). Возможны непредсказуемые коалиции.

К примеру, в ходе боевой операции на территории провинции Гильменд 23 сентября были уничтожены полевой командир из террористической организации "Аль-Каида"* Асим Омар и шестеро других боевиков его группировки (все они оказались гражданами Пакистана). Произошло это в районе, подконтрольном "Талибану"*. Обстановка в Афганистане крайне сложная и угрожающая, прежде всего, сопредельным Таджикистану и Узбекистану. Ранее губернатор провинции Сари-Пуль Мохаммад Захир Вахдат заметил: "Если в доме твоего соседа идет война, ты тоже не будешь спать спокойно. Даже если талибы и другие вооруженные мятежники не планируют перебраться в центральноазиатские государства, северные провинции Афганистана, границы которых на севере соприкасаются с этими государствами, все равно представляют собой большую опасность для стран Центральной Азии".

Очередная сессия СКБ ОДКБ состоится 28 ноября в Бишкеке, будут даны актуальные оценки угроз в Центральной Азии. Организация Договора о коллективной безопасности обладает всеми необходимыми силами и средствами для противодействия современным угрозам и вызовам, предотвращения и отражения внешней агрессии. Однако в ОДКБ состоят не все страны СНГ, региональная безопасность обеспечивается неравномерно. Международные террористические организации на территории Афганистана знают об этом, поэтому рано или поздно наверняка постараются использовать "лазейки" для прорыва на север. Совет командующих пограничными войсками (СКПВ) стран СНГ весьма своевременно (в начале ноября) заявил о готовности поддержать ОДКБ в укреплении таджикско-афганской границы. Пришла пора от намерений переходить к делу, общему для СНГ и ОДКБ. Судьбы стран региона взаимосвязаны.

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* – террористическая организация, запрещенная в РФ и ряде других стран